POLITICÓN: COMO VELETA

I. COMO VELETA

Bien dicen que no hay peor lucha que aquella que no se hace. Eso aplica para “El Transparente” César Flores, quien una vez convencido de que no será alcalde, ni regidor siquiera, ahora se ha hecho al lado de Morena, sin invitación de por medio. Ahora resulta que es tan amigo de Luis Fernando Salazar, que comparten los ideales de la 4T, y cuando estaban juntos en el PAN no eran del mismo grupo. En fin, César se ha convertido en un político veleta, como muchos otros que han quedado en el desamparo porque su partido perdió el registro, o porque fueron sacados de la organización.

II. SIN RIESGO

El riesgo epidemiológico del semáforo verde para 31 de 32 entidades del país es mínimo, sin embargo, hay expertos que consideran que no debe escucharse el canto de las sirenas. Desde que cambiaron los criterios para realizar el Semáforo Epidemiológico, hay un afán triunfalista de Hugo López-Gatell y su jefe Jorge Alcocer, entre otros muchos de la 4T, como el mismo Marcelo Ebrard, porque ha intervenido en la gestión de vacunas. No es por echar a perder la fiesta, pero los contagios y las muertes siguen, México aspira a que no muera nadie, y ese objetivo no debe perderse de vista.

III. REPARAR EL DAÑO

El gobierno que prometió terminar con la corrupción no lo ha hecho, pero además, lejos de castigar, está obteniendo beneficio, dando un mensaje que para muchos no es el correcto. Hablamos de los procesos judiciales en contra de Alonso Ancira, dueño de Grupo Acerero del Norte, y de Emilio Lozoya. Ambos personajes que engordaron su cartera al amparo del peñanietismo ahora buscan “reparar el daño”. Efectivamente es congruente que regresen lo que por Ley no les pertenece, pero una mala acción debe tener un castigo, y sin embargo, parece que la oferta actual es pagar por la libertad.

IV. VACAS FLACAS

Gran parte de los municipios y entidades tendrán época de vacas flacas -otra vez- el próximo año. La discusión en la Cámara de Diputados no está dando resultados positivos. Morena y sus aliados no ceden en nada de las propuestas de reserva del Presupuesto de Egresos. Por Coahuila todos los legisladores, desde Shamir Fernández, Rodrigo Fuentes, Jericó Abramo y Jaime Bueno, han intentado modificar el proyecto, pero hay poca fortuna. Los argumentos de los diputados federales del PRI de Coahuila son válidos, pero sus contrapartes tienen oídos sordos.

V. VIENEN INFORMES

Empiezan los alcaldes a revelar la fecha de sus informes, algunos tratando de adelantarse a reservar la fecha, pero otros sólo porque entre más pronto se haga es mejor. Un caso concreto es Roberto de los Santos, quien ya dijo que tendrá su último informe en Ciudad Acuña el 10 de diciembre. Tendrá 20 días para cerrar cuentas, aunque no hay mucho problema en este asunto porque le sigue Emilio de Hoyos, quien asume el 1 de enero, y es emanado del mismo grupo -UDC de Lenin Pérez-, pero sólo que llegó con el apoyo de Morena. Lo interesante será la rebatinga por los puestos.

VI. TEJIENDO

Ya se ha dicho en este espacio que Jesús María Montemayor “Chuma” sería en un futuro quien llegue a dirigir al PRI Estatal. El legislador local parece que le ha metido turbo a sus acciones para empezar a tejer fino con las dirigencias municipales y demás gente de la estructura tricolor, sobre todo de las regiones, Centro, Carbonífera y Norte, por lo pronto. Montemayor también se ha visto cerca del gobernador Miguel Riquelme, y no se diga de Lalo Olmos, presidente de la Junta de Gobierno en el Congreso Local. No obstante, Rodrigo Fuentes, todavía presidente del PRI, no afloja el paso.

VII. ABRIR LA PUERTA

Marko Cortés, dirigente nacional del PAN, abrió la puerta a todos los militantes que quieran regresar. Uno de los primeros fue José Luis Luege. Pero resulta contradictorio que Marko abra la puerta, dando señales de unión, mientras que en Coahuila continúan acciones contra militantes, sólo por estar en desacuerdo sobre cómo se manejó la anterior elección. También hay militantes activos en el PAN que recomiendan tener cuidado, porque no todos están en condiciones de regresar, algunos se fueron porque sólo buscaban un trampolín, y no el bien común, habrá que tener cuidado.

VIII. OPERATIVOS

Que en la región Norte las autoridades ya no se esperan a que los delincuentes quieran incursionar a territorio coahuilense. Desde ayer se implementó un operativo que incluye elementos de la Guardia Nacional, el Ejército, Policía Estatal y hasta gente de la Fiscalía, de Gerardo Márquez. Estos operativos son parte de las acciones que derivan del acuerdo entre los gobernadores de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Lo que levanta extrañeza han sido las declaraciones del Fiscal, quien ha dicho que los delincuentes están mejor armados que la autoridad. ¿Estará desinformado?