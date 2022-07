POLITICÓN: COMPETITIVIDAD

I. COMPETITIVIDAD

Parece adivinanza, pero no. Todos saben qué es, cómo debe aplicarse, incluso tienen un método predefinido, todos le ponen peros, algunos de estos tienen que ver con el derecho y la razón, pero no otra opción en el futuro. ¿Ya adivinó? Se trata de la competitividad aplicada en la paridad de género, para que las mujeres en realidad puedan estar en los cargos públicos de mayor jerarquía. En Coahuila, el Instituto Electoral de Gabriela de León, viene aplicando esto desde hace tiempo en el caso de los municipios, de tal manera que no aplicarse en la candidatura a gobernador sólo obedecerá a la cerrazón de los partidos. Para eso está atento el INE, de Lorenzo Córdova, a que cumplan con las sentencias del Tribunal Electoral Federal y reformen los estatutos o bien que hagan un sistema de competitividad que convenza. ¿Lo atenderán por sí solos?

II. BENEFICIOS

En el IEC andando, hay no pocos analistas que cuestionan que el árbitro electoral haya hecho poco, por no decir que nada, para promover la revisión de la credencial de elector de cara al proceso del 2023, dejando la chamba por completo al INE. Los más agudos dicen que esto se debe a que Gabriela de León ya ve cerca la salida, luego de haber beneficiado a sus más cercanos desde la presidencia. ¿Será?

III. PROCESO INTERNO

Es de mucha importancia el proceso interno que vivirá Morena este sábado y domingo entrantes. Van a elegir a los consejeros estatales, nacionales y coordinadores distritales. El caso es que a partir de quienes sean los consejeros estatales, en el mes de septiembre próximo, Diego del Bosque, sería relevado o en su caso electo como presidente del Comité Ejecutivo Estatal. Electo, y no reelecto, porque Diego no llegó por votación, sino por designación en vista del pleito que traían en el anterior Comité. El actual presidente de Morena ha dicho fuerte y quedito que sí va por la dirigencia. Pero todavía más importante, se abrirá un nuevo abanico de posibilidades porque hay sangre nueva, esta sí, surgida del Movimiento, para ser consejeros estatales y nacionales.

IV. RECIBOTES

En donde empezaron a sufrir, como cada año, pero ahora doble, es en Monclova, de Mario Dávila. Los ciudadanos se quejan de las altas temperaturas, y por ello el aumento al consumo de agua, que nomás no llega de manera regular. Pero lo que más les duele son los recibos de energía eléctrica de la CFE, de Manuel Bartlett. Dado el aumento en el consumo, también los recibos llegaron más altos, y ni modo, en las oficinas les dicen que hay que pagar, porque así están las tarifas y ni modo.

V. INTRANQUILOS

Los únicos que están tranquilos de que no llueva de manera abundante en Saltillo -porque en la mayoría de la población hay estrés de que se pueda caer en la misma situación que Monterrey y su área Metropolitana-, son los habitantes de la zona norte, inundada durante el huracán Hanna, del año 2020. Y es que en la Comisión Nacional del Agua, de Germán Martínez, nomás no se ven ganas de concretar el proyecto de canalización de los afluentes que inundaron zonas residenciales. Sin embargo, los habitantes de este punto de Saltillo, dicen que a la temporada de lluvias todavía le queda un buen período, y ahora con el cambio climático nada está escrito. Lo mejor sería que por lo menos alguien de Conagua viniera a la ciudad, diera la cara, hablara de frente, y que diga la realidad sobre el proyecto para evitar inundaciones. ¿O no?

VI. BUEN TINO

Que buen tino ha demostrado el Partido Verde, de Pepe Cuco Sandoval. Su candidato a alcalde de Saltillo en la pasada elección, ahora nomás Limbar “N”, aunque usted sabe quién es, está acusado de violencia familiar. En automático está descartado para cualquier otra postulación. De verdad que los partidos se dejan ir por la popularidad, sin analizar otras cosas. Limbar todavía no está juzgado, pero la Ley Electoral es clara, sin embargo, la confianza ciudadana se pierde en un dos por tres.

VII. TUVO UN DESORDEN

Nomás para que vea cómo iba de atrasado el ayuntamiento de Parras de la Fuente en la administración del morenista -prácticamente desaparecido, por cierto- Ramiro Pérez Arciniega, en toda su administración no contó un DIF Municipal realmente bien establecido. En todo su mandato fue una pantalla. Ahora en la administración de Fernando Orozco Lara se va a crear el Sistema Municipal DIF, con lo cual no sólo hay certeza y manejo más transparente de los recursos, sino que queda establecido como un área que es parte del ayuntamiento, y que no puede desaparecer o no funcionar en cualquier otra gestión. También, sólo por recordar: a Ramiro no se le ha llamado a cuentas.

VIII. EL PROPÓSITO

¿Por qué retrasaron en Coahuila el proceso de selección de quien coordinará el Comité de Defensa de la 4T? No vaya usted a creer que fue producto del “jalón de orejas” que las autoridades electorales le dieron a los morenos por andar de adelantados. Los enterados aseguran que el “diferimiento” solo tiene un propósito: darle el mayor tiempo posible al “favorito de Palacio” -o sea, Ricardo Mejía- para que aparezca mejor posicionado en las encuestas.

IX. SACUDIDA

Buena sacudida le pusieron a Morena en la región Centro de Coahuila en “La Mañanera” del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque le preguntaron del presunto huachicoleo de gas LP, desde Cadereyta, y favoreciendo a empresarios coahuilenses, uno de ellos, el ex alcalde de Monclova, Gerardo García Castillo, propietario de una gasera en Monclova y otra más en el municipio de Arteaga. La información, obviamente, es lo que se expuso al Presidente de la República, no es algo que esté ni confirmado, ni mucho menos que se diga que son delincuentes, eso lo define una autoridad. Sin embargo, el Mandatario dijo que cero impunidad, y que se está investigando el huachicoleo de gas, diésel y gasolina, así que espere noticias bomba antes de la elección del 2023.