POLITICÓN: CONOCIDO DE COAHUILA

I. CONOCIDO DE COAHUILA

En la Dirección General de Desarrollo Ferroviario de la Secretaría de Infraestructura, Comunicación y Transportes (SICT) se va a validar el Tren Suburbano Saltillo-Ramos Arizpe −eso de Coahuilteca fue un cuento de quienes lo presentaron en un principio−, pero ahí hay alguien que tiene una fuerte liga con Coahuila. Se trata de Manuel Eduardo Gómez Parra, actualmente director general de la dependencia federal, pero que en esta entidad ocupó la Subsecretaría de Caminos y Puentes de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, en la administración del exgobernador Enrique Martínez y Martínez, y cuyo jefe directo era Jorge Viesca. ¿Ya recordó? Gómez Parra y Viesca fueron investigados por Jesús Torres Charles, exprocurador general de Justicia del Estado, por las fallas en el Distribuidor Vial Revolución.

II. VÍNCULOS CON LA LAGUNA

Bueno o malo que un exfuncionario coahuilense esté en la Dirección General de Desarrollo Ferroviario, eso sólo el tiempo lo dirá. El caso es que la vinculación de Gómez Parra con La Laguna es también muy fuerte, y por ahí viene la decisión final del proyecto del tren de pasajeros para enlazar las zonas industriales de Saltillo y Ramos Arizpe. ¿Y qué pasó con Gómez Parra y el DVR? Nada, absolutamente nada, como sucede en esta tierra.

III. ALGO NO CUADRA

Dicen los malquerientes de la 4T que el presidente del Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila (IEC), Rodrigo Paredes, su nueva contratación, Elías Villalobos, exfuncionario del Instituto Nacional Electoral (INE), y en general todos los consejeros y demás personal se están poniendo las pilas para recorrer la entidad con la bandera del blindaje electoral, pero... hay algo que no cuadra: que la gente del Gobierno Federal ni caso hace, y que el enfoque del blindaje debería estar enfocado a darle también pláticas −como lo están haciendo con funcionarios municipales y estatales− a los Servidores de la Nación. Deben advertirles de los riesgos de sólo seguir órdenes y meterse en camisa de once varas antes y durante la celebración de la jornada electoral el próximo domingo 4 de junio de este año.

IV. ALCALDES POR EL TREN

Los alcaldes de la región Sureste: los “Chemas” Fraustro de Saltillo y Morales de Ramos Arizpe, y Ramiro Durán de Arteaga son los principales invitados a iniciar un diálogo encaminado con preparar a este territorio para lo que venga con Tesla y con conocer si es verdad o jarabe de pico el tema del Tren Suburbano Saltillo-Ramos Arizpe, que conectará las zonas industriales. Al menos en papel existe, pero ¿a cuánto tiempo está de que se convierta en realidad?

V. FONDO CONTRA INCENDIOS

Que en la administración de Miguel Riquelme tomaron decisiones para enfrentar lo que parece inminente: los incendios forestales. La Semana Santa es una época difícil para los bosques de la región Sureste y otros lugares de la entidad, porque aumentan los paseantes y con ello se incrementa el riesgo del fuego. Con base en la experiencia de que la Comisión Nacional Forestal (Conafor) fue recortada en su presupuesto desde el inicio de la 4T, el Gobierno Estatal tiene dispuestos de manera inicial 4 millones de pesos para combatir los incendios forestales, y esto incluye en una eventualidad la contratación de aviones, como se ha hecho en años anteriores. Lo más importante es la preservación de las riquezas naturales. Veremos con qué sale la Conafor para dar comienzo a la temporada de vigilancia de las zonas naturales de la entidad.

VI. SILENCIO

Entre otras deudas a la sociedad coahuilense, el fiscal general, Gerardo Márquez, debe la explicación de lo que finalmente sucedió con el edificio de la emblemática Sociedad Manuel Acuña. Por lo poco que se sabe es que hubo malos manejos dentro de la organización y finalmente alguien más vivo se quedó con el inmueble, pero las dudas que existen es sobre los involucrados. ¿Por qué tanto silencio?

VII. SIN HACER FILAS

Alfonso “Poncho” Danao de la Peña se puso los guantes y se subió al ring, sin ser invitado. Resulta que Alejandro “Alito” Moreno, todavía líder del PRI, sigue en pleito con el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, y ha hecho un llamado a los militantes de este partido para que se unan al PRI. Pero Danao le respondió ayer a “Alito” tocando un tema que le duele a muchos: la falta de oportunidad para los jóvenes en el tricolor. Botón de prueba: los aspirantes a candidaturas de diputaciones locales. El caso es que Poncho dice a los jóvenes −y al que quiera− que se muden al MC porque ahí sí hay oportunidades de ser candidato en algún momento, y no pasarán toda su vida esperando la oportunidad. Nomás le faltó decir, haciendo fila detrás de los mismos.

VIII. UN CONTRAPESO

Pero también, en el caso del pleito de MC con el PRI, está el tema de la gubernatura de Coahuila. El MC −los otros naranjas− no llevará candidato a la gubernatura, basta recordar que no concretó su alianza con UDC de Lenin Pérez. El caso es que Alfonso Danao de la Peña dice que la militancia de su partido será libre de votar por el mejor perfil en la elección de gobernador, así como lo lee, porque su partido busca convertirse en contrapeso en el Congreso, sea quien sea el gober siguiente.

IX. SIN CABIDA

Para nadie es un secreto que la transparencia desde hace años que va en picada en todo el país, y en este estado, el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información (ICAI) de Luis González Briseño no garantiza, tampoco, que la Ley se cumpla a cabalidad. Si bien en su momento todos los ojos de los ciudadanos estaban pendientes de la transparencia, del cumplimiento de las obligaciones de las autoridades, hoy en día existe un desánimo y en mucho por la constante lucha entre ciudadano y sujeto obligado para obtener respuestas claras, verídicas y contundentes. Llegó el tiempo entonces de que el ICAI se refresque, quizás por eso Luis González está en búsqueda de otro puesto, porque sabe que ahí ya no cabe, ya no es útil.