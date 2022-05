POLITICÓN: CRISIS DEL AGUA

Todos en Torreón están a la expectativa. Ayer el alcalde de esta ciudad lagunera lanzó un aviso vía redes sociales: ¡Atención! El alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, emitirá un comunicado al municipio en referencia a la crisis del agua. El mensaje, agrega el comunicado, se transmitirá en vivo por las redes sociales y algunos medios electrónicos este lunes muy temprano. Todos en Torreón saben que la distribución y la calidad del agua no es buena en este municipio, y que Simas lo dejó prácticamente quebrado Jorge Zermeño, pero de eso a que se reconozca una “crisis del agua”, había mucho trecho. Veremos qué dice el edil.

No solamente en La Laguna hay crisis del agua, también en Parras de Fernando Orozco, y en General Cepeda de Pablo Salas, aunque con situaciones particulares. En Parras los campesinos del ejido San Lorenzo -con más de 50 años de lucha por los derechos de agua- insisten en que la vitivinícola más antigua de Latinoamérica abusa porque no los deja recibir los 50 litros por segundo a los que tienen derecho, esto porque el vertedero se encuentra en su propiedad y lo manejan a su antojo. También advirtieron que van a denunciar algo grave: que esa vitivinícola está haciendo pozos, y quieren ver los permisos de la Conagua.

Desde finales del año pasado que ocurrió el hecho nadie volvió a hablar del tema, y eso intriga a muchos. Se trata de un abogado que presuntamente intentó introducir un arma de fuego al penal de Saltillo. ¿Con qué finalidad? Sólo él y las autoridades que investigaron -si es que lo hicieron- lo saben, el caso es que no se supo en qué quedó el tema del abogado Héctor N. a quien le detectaron el arma en el maletín en el área de revisión, justo antes de ingresar al área de los internos. Convendría aquí que tanto la FGE de Gerardo Márquez, como el mismo Poder Judicial, que tomó conocimiento, explicaran en qué terminó este grave hecho, poco común en la ciudad.

¿Cuándo se va a confirmar lo que todo mundo sabe sobre los vuelos “privados” de la Guardia Nacional a Coahuila y Sonora? Hasta dentro de cinco años, porque los datos fueron reservados -torciendo la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información- por este tiempo, y no podrán hacerse públicos. Veremos si lo mismo le contestan a las autoridades electorales cuando requieran el dato. En abril de este año, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, el titular de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez, así como Mario Delgado, presidente de Morena y el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, hicieron promoción de la Revocación de Mandato en un avión dedicado a la seguridad nacional.

La oposición le apuesta mucho a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de Arturo Zaldívar, todavía es imparcial. Sueñan, dicen algunos. Los 47 senadores que integran el bloque opositor de PAN, PRD y PRI, interpusieron una acción de inconstitucionalidad a la Reforma a la Ley Minera, la cual garantiza la explotación exclusiva del litio por parte del Estado mexicano, es decir, el Gobierno Federal. Pero a este tema no le dieron vuelo en las redes sociales, ni tampoco con conferencias de prensa, porque saben que la 4T en parte tiene razón, y que la ciudadanía siempre estará a favor de tener la rectoría en la riqueza de México.

Hay algunos tipos de fraude que prevalecen por mucho tiempo, y nadie se explica cómo es que las autoridades no los combaten. La Secretaría de Educación de Francisco Saracho, por enésima ocasión, da a conocer que su dependencia tiene conocimiento de la oferta de títulos y certificados de estudios. Alerta, porque obviamente, no tienen una validez oficial. Es un simple papel y la gente paga mucho dinero por esto. Ahora es relativamente fácil consultar la cédula profesional de una persona. También que una institución pueda verificar la autenticidad de estudios de educación básica, media y superior. ¿Por qué entonces este acto de corrupción prevalece?

VI. NO DAN TREGUA

Los incendios forestales no dan tregua en Coahuila, mucho menos en Arteaga de Ramiro Durán. Apenas los brigadistas habían terminado por extinguir los incendios más graves, cuando otro nuevo se presenta en Los Lirios. Ahí sí duele, dirá la familia Durán, porque tienen precisamente sus raíces tanto en El Tunal, como en Los Lirios. El caso es que ayer el alcalde no esperó a la reacción de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) de Omar Garza y se fue a dirigir los trabajos de las brigadas, aunque pronto fue auxiliado. Con tanto incendio en la región, en la Conafor no encuentran la puerta para los gastos, tienen que andar enviando oficio tras oficio para que les manden recursos.