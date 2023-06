POLITICÓN: De León y Paredes no terminaron nada bien

I. PRIMER ROUND

Se nota a leguas que Gabriela de León y Rodrigo Paredes no terminaron nada bien en el cambio de estafeta en el IEC desde el año pasado. La ex presidenta ha criticado al instituto porque se les hizo bolas el engrudo y el INE de Guadalupe Taddei terminó por cancelar las urnas electrónicas. Esas urnas fueron diseñadas por el mismo IEC, pero a decir de Gabriela, si fallaron fue por culpa de quienes ahora están en el instituto. Más claro que el agua. Paredes ha preferido guardar sus opiniones para cuando acabe el proceso y tenga que llamar a cuentas, porque una cosa es cierta: las investigaciones internas por la entrega recepción no han concluido. Veremos quién ríe al último y quién de los dos ríe mejor.

II. COINCIDENCIAS

Sin embargo, los comentarios de Gabriela de León tienen cierta concordancia con una versión que circuló antes de que el INE anunciara la cancelación de las urnas electrónicas. Alguien se encargó de divulgar que el IEC de Rodrigo Paredes había despedido desde el mes de enero al programador de las urnas, y después de ahí ya no pudieron con los sistemas, no obstante a su montón de asesores que cobran, y bien.

III. LLUVIA Y LLOVIZNA

Al delegado del IMSS, Leopoldo Santillán, cuando no le llueve le llovizna. Para este día se tiene programada una manifestación de padres de familia de la guardería de la colonia Virreyes en Saltillo. Van a ir a plantarse afuera de la delegación ubicada en el bulevar Venustiano Carranza; la hora y el número de personas no está definido, pero como es un punto muy transitado, y en viernes, lo mejor será evitar la ruta o salir con más tiempo, no vaya a ser que los padres inconformes lleven a más familiares y todo se vuelva un caos por el tráfico. El antecedente es que el IMSS va a cerrar esta guardería por presuntamente haber encontrado irregularidades en los registros, pero no ha asignado nuevas sedes a los niños que ahí están, y en eso radica la inconformidad.

IV. RENUNCIA

¿A Rodrigo Paredes le quedó grande el puesto? Esa es la afirmación que hace Salma Luévano, diputada de Morena, quien pide la renuncia del titular del Instituto Electoral de Coahuila. Le hace en redes sociales una dura crítica por la supuesta falla en las urnas electrónicas y la cancelación de su uso en el proceso electoral, además que lo acusa de favorecer a un partido. Paredes tiene oídos sordos, pero los ciudadanos no, y la imagen del IEC está estrechamente vinculada a su persona.

V. PERÍODO DE REFLEXIÓN

Tras el cierre de las campañas electorales, el período de reflexión -también considerado de silencio- sirve para que en los búnkeres de cada candidato se hagan las estrategias finales de operación. En tanto en el IEC de Rodrigo Paredes y resto del Consejo General la cuenta regresiva para la jornada electoral del 4 de junio empieza a pesar sobre los hombros. Desde el incendio en Monclova se ha presentado una serie de sinsabores, en donde la Junta Local del INE de José Luis Vázquez ha tenido que salir al quite. Aquí es donde cabe la reflexión de si AMLO y otros tienen razón en la desaparición de los órganos electorales locales, y que sea el INE el único organismo que conduzca los procesos electorales en estados y a nivel nacional. Aquí sí el ahorro sería significativo para las entidades.

VI. INHABILITADO

Está demostrado que en la 4T les gusta hacerla, pero no que se las hagan, y como muestra, un botón: el vocero presidencial Jesús Ramírez acusa a YouTube de censura y todo porque desde el martes no han podido transmitir la mañanera desde la cuenta del Cepropie, la cual, según Ramírez, fue suspendida “sin justificación”. Y hasta aseguró que es “gente que de mala fe” busca bajar las mañaneras de todas las plataformas. Ya ven cómo no está bien tomar decisiones unilaterales y sin avisar.

VII. AJETREO DE CORCHOLATAS

En donde se traen un buen ajetreo político es en Morena. En Coahuila y el Edomex todavía todo está en suspenso, pero las “corcholatas” -aspirantes a la candidatura de Morena- están pensando en debates y métodos de selección interna. En el listado, aunque oficialmente se incluyó a Manuel Velasco como pago a su traición a Lenin Pérez, aún no aparece con mínimo porcentaje. En cambio Gerardo Fernández Noroña, también producto de la traición del PT a Ricardo Mejía, sí está con mínimo porcentaje de conocimiento, pero con un saldo negativo, aunque hay que decirlo, es menor al que tiene Ricardo Monreal en la percepción de quienes le van al partido del Presidente. La pelea en la cima está entre Claudia Sheinbaum y el carnal Marcelo Ebrard.

VIII. HUMOR NEGRO

En tono de broma -con un humor muy negro sobre el proceso electoral- se ha escuchado decir que nomás falta que a Dante Delgado se le ocurra declinar a favor de Armando Guadiana y dejar colgado de la brocha a Poncho Danao de la Peña. Claro que es una suposición falsa por muchos motivos. Movimiento Ciudadano ni siquiera tiene candidato a gobernador, pero como en la guerra, en el amor y en los procesos electorales todo se vale, pues la duda queda.

IX. ZONA INDUSTRIAL

El desarrollo económico de Coahuila con la instalación de nuevas empresas y la ampliación de otras mantiene un ritmo acelerado, y una de las ciudades más beneficiadas es Ramos Arizpe. En este municipio se han instalado 17 de los 39 proyectos anunciados por el gobernador Miguel Riquelme, casi el 50 por ciento de la nueva industria. Con razón ayer el gobernador habló bien de la región y del estado en generación de empleo, lo mismo que del alcalde José María Morales. Cada municipio en el estado está haciendo lo propio, sin embargo, la ubicación y la vocación de Ramos Arizpe lo ha catapultado como el lugar natural para invertir junto con Saltillo. La expectativa es que suceda lo mismo en Torreón de Román Alberto Cepeda con el Corredor Económico del Norte.