POLITICÓN: DE RELUMBRÓN

I. DE RELUMBRÓN

El alcalde de General Cepeda, Juan Salas, quien le heredó la alcaldía a su hermano Pablo, anda con las arcas casi en ceros, pero se va a despedir con una obra de las llamadas de relumbrón. Salas está a tres meses de entregar la alcaldía -por la entrega-recepción no hay problema, al cabo es su hermano- y la obra de El Palomar, que es un monumento en la entrada de la cabecera municipal, todavía no tiene ni pies ni cabeza. Es cierto, ese tipo de obras pueden estar listas en un par de semanas, pero ¿vale la pena la inversión, la calidad de los materiales y hasta el diseño, con tantas necesidades más de este municipio?

II. VUELOS

Coahuila va rumbo al semáforo verde que vuela, pero paradójicamente los vuelos en la región Sureste se van a retrasar. De acuerdo con Jaime Guerra, ni la aerolínea Aeromar, ni tampoco TAR, tienen planes de corto plazo para reiniciar vuelos. Si hablamos de competitividad, este es el punto en el que más hay que trabajar en esta región para cerrar un círculo virtuoso.

III. EL GUARDADITO

Armando Guadiana se fue hasta la Ciudad de México para explicar, desde el Senado -nomás estuvo un compañero de su bancada-, el asunto del Pandora Papers. Dice el empresario minero que el fideicomiso o inversión offshore -que no pagan impuestos por tener el dinero guardadito-, se extinguió en el 2013 oficialmente porque el banco Stanford quebró. Incluso, sin decir cuánto, salió perdiendo parte de su inversión de 250 mil dólares que había depositado, para posteriormente reunir más dinero con otros inversionistas extranjeros y explotar carbón en Colombia. Guadiana ayer juró y perjuró que sí había pagado los impuestos correspondientes a ese dinero. ¿Será?

IV. TAMBIÉN EMPRESARIO

Por su parte el gobernador Miguel Riquelme también habló del tema del Pandora Papers y dijo estar confiado en la honorabilidad de su secretario de Gobierno, Fernando de las Fuentes, quien también aparece como inversionista en paraísos fiscales. De las Fuentes no sólo es político, también es empresario, y como tal envía su capital a donde más les convenga, sólo que ahora hay restricciones para ello.

V. VIENE AMLO

Luego de que la Asociación Civil Prodefensa del Nazas anunció que retira el juicio de amparo en contra de la construcción de una planta derivadora, dentro del Parque Estatal Cañón de Fernández, en el proyecto de Agua Saludable para La Laguna, el presidente Andrés Manuel López Obrador estará el viernes en la Comarca. AMLO estaba muy molesto por la oposición de ambientalistas y campesinos al proyecto de Agua Saludable, en el cual este año se invierten 2 mil 300 millones de pesos. Ahora parece que sólo queda que el Presidente dé el banderazo y los municipios de La Laguna puedan beber agua sin arsénico en un futuro.

VI. ABUSOS

En la región Carbonífera los transportistas que llevan el carbón hasta las termoeléctricas de la CFE, de Manuel Bartlett, hicieron un paro de labores. Se había mencionado en este mismo espacio de los malos tratos que reciben en los patios donde descargan. Con el paro lograron llamar la atención para que se firmaron algunos acuerdos. Los abusos se cuentan por montón, y no sólo en transportistas, también entre trabajadores de las minas.

VII. SIN TURISMO

Habrá nuevas reglas en el Consejo de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Anticorrupción, -que acaba de dejar Juan Adolfo Von Bertrab- las cuales fueron impulsadas por el Consejo Cívico de La Laguna. Se trata de no tener consejeros turistas, sino que demuestren que están desquitando su pago. No es mala la idea, por el contrario, si se toma de manera positiva puede resultar como ejemplo para otros organismos autónomos como el ICAI, Derechos Humanos, y demás. Se trata de que se demuestre el tiempo efectivo de trabajo y los resultados. Nada del otro mundo. Aquí lo difícil será la articulación de ideas, el consenso y sacarlas a la luz, pero de qué van a trabajar, no hay duda.

VIII. FUERZA EXCESIVA

Como llamado a misa tomará Estados Unidos y el estado de Texas, de Gregg Abbott, el jalón de orejas que les dio la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, así como un relator de la ONU por excederse en el uso de la fuerza para tener el paso de migrantes haitianos a territorio norteamericano. Usted recordará las imágenes de policías a caballo lazando a migrantes. Estaban frente a personas indefensas, debilitadas, no contra un ejército, no eran invasores, buscaban un asilo contemplado en el derecho internacional.

IX. DOBLE FILO

Que la visita de Gibrán Ramírez y otros personajes autodenominados gurús de la Cuarta Transformación, vinieron a Coahuila para calmar los ánimos y bajar el estrés entre los morenos ante el referéndum. Andan confiados de que AMLO saldrá fortalecido de la consulta. Sin embargo, quienes ven más allá, vislumbran una anticipada campaña rumbo a la sucesión. Morena está cada vez más en las entidades, y aunque el dinero falte en los estados y municipios -el presupuesto está llegando recortado-, eso la gente no lo sabe, porque la repartición de los programas sociales es lo que interesa en ese segmento de la población.