Politicón: Denuncias

I. DENUNCIAS

La gente de Parras no andaba muy equivocada en esta elección pasada cuando prefirieron regresar al PRI y le dieron el triunfo a Fernando Orozco. A ver cómo les va. Pero decimos que no estaba tan errada porque los tres últimos alcaldes del Pueblo Mágico tienen denuncia penal vigente ante la Fiscalía Anticorrupción, de Jesús Homero Flores, luego de que la Auditoría, de Armando Plata, los denunció por encontrar irregularidades en sus cuentas públicas. Jorge “El Coco” Dávila, Evaristo “El Trailero” Madero y Ramiro “El Espanto” Pérez, los primeros dos del PVEM, y el tercero de Morena, están acusados de no tener una administración limpia.

II. LA FERIA

En eso de las denuncias de la Auditoría, de Armando Plata, le diremos que aún están vigentes aquellas inconsistencias encontradas en algunos municipios de las regiones Centro y Carbonífera, por gastar a manos llenas en las ferias del pueblo. Lo nuevo es que la panista Patricia Grado, todavía alcaldesa de San Pedro, también tiene una denuncia penal por el mismo rubro, aunque se desconoce el monto controvertido.

III. LAS RECOMENDACIONES

El protocolo para la conmemoración del Día de Muertos en toda la entidad, recomendado por la Secretaría de Salud, de Roberto Bernal, se basa en extender el número de días para visita -empezó ayer y termina el 4 de noviembre-, reducir el aforo al 70 por ciento de las fosas ocupadas en el camposanto, y todos los elementos sanitarios conocidos como uso de cubrebocas obligatorio y gel antibacterial, además de la sana distancia. Además se recomienda que entren un máximo de cuatro personas por familia y que estén en el lugar un máximo de una hora, además que no ingresen ni bebidas ni alimentos. Del cumplimiento de estas normas depende mantener el Semáforo Epidemiológico en verde.

IV. TERMINAN

Para este día el Instituto Electoral, de Gabriela de León, tiene contemplada una sesión solemne en la cual le entregarán reconocimientos a Gustavo Espinosa y Alejandro González. Estos dos consejeros terminan su encargo y serán relevados por Leticia Bravo y Óscar Daniel Rodríguez. Hay voces que señalan que un partido importante pierde posiciones, pero le interesa más un afín en la presidencia que dejará Gabriela de León el año próximo.

V. NUEVO MODELO

En la UAdeC de Salvador Hernández ayer hubo Consejo Universitario, todavía virtual, porque además de no poner en riesgo a ninguno de los alumnos, también resulta mucho más económico. En este Consejo los universitarios le dieron luz verde a la reforma educativa, adoptada en gran medida a las necesidades creadas por la pandemia de COVID-19, pero también a lo que la industria, el comercio y el resto de los sectores en la entidad, están demandando de los egresados. En realidad la UAdeC tiene enfrente el reto de presentar un nuevo modelo educativo. Dicen algunos que ya se habían tardado en darle una sacudida al polvo de los programas.

VI. BENEFICIOS

Para este día se espera que las viudas de los mineros fallecidos en Micarán reciban todos los beneficios que la Ley les otorga. Si bien el trámite fue rápido, es porque hubo la intervención de la Secretaría del Trabajo Estatal, a cargo de Nazira Zogbi. Esta dependencia no puede intervenir en asuntos laborales porque es competencia federal, pero sí ayudar a los deudos en la tramitación de los derechos.

VII. LA BURRA

Otra vez la burra al trigo es una expresión utilizada cuando alguien se fastidia de algo, por recurrente. La frase o dicho se puede aplicar a lo que sucedió otra vez con la vacunación de los jóvenes. Resulta que los módulos de las clínicas del IMSS de Leopoldo Santillán, ya no fueron contemplados. La mayor carga se envió a la Ciudad Universitaria de Arteaga y como era de esperarse, quienes la llevaron fueron los Servidores de la Nación y la gente que voluntariamente aplica las vacunas. ¿De verdad Reyes Flores, delegado del Bienestar en Coahuila, es de las personas que tropiezan con la misma piedra ene cantidad de veces?

VIII. LECTURAS

El nombramiento de Gabriel García como encargado del proyecto de Agua Saludable para La Laguna, dicen los enterados, tiene muchas lecturas. Fue una designación directa del presidente de la República. En Coahuila y en Durango se acercan los procesos de renovación de gubernaturas. Gabriel ha operado electoral y financieramente las decisiones de AMLO en materia electoral. Haga sus conjeturas.

IX. RELAJADOS

En el SNTE de los profesores tuvieron Sesión Extraordinaria para aprobar el Informe al coahuilense Alfonso Cepeda. Pero el tema principal fue la renovación -en muchos casos atrasada por la pandemia y otros motivos- de algunos comités seccionales. Lo que llama la atención es lo que lanzó de su ronco pecho “Poncho” Cepeda: que no tiene candidatos, que se acabaron los cacicazgos, y que fuera el dedazo. Dicen que los profes -la mayoría con cargos en los comités seccionales- se veían unos a otros porque les entró la duda de si era advertencia o amenaza. Ya después se sintieron más relajados porque saben que del dicho al hecho hay mucho trecho.