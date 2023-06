POLITICÓN: Desconocida, la hora en que se conocerán las tendencias de la elección en Coahuila

I. IMAGEN POR LOS SUELOS

El que dicen anda en otro mundo, y nada que ver con su desempeño cuando estuvo en la Secretaría de Educación, es Enrique Flores Ruiz. El titular de la Dirección de Notarías debería estar en la Selección Mexicana de Fútbol, ¡porque cualquiera le mete gol! La inactividad del funcionario está provocando que hoy la imagen de los fedatarios esté por los suelos ante la sociedad. La participación de algunos -hay que aclarar que no es todo el gremio- en actos señalados como presuntos delitos ha provocado la desconfianza de la ciudadanía. En la dependencia de Flores Ruiz incluso se puede consultar que no ha habido sanciones, es decir, hagan lo que hagan los notarios, nadie los vigila, y lo peor, nadie los investiga y sanciona.

II. DISPONIBILIDAD

En las cifras más actuales, en la Comarca Lagunera, y en específico Torreón, de Román Alberto Cepeda, es el lugar en Coahuila en donde existe mayor disponibilidad de naves industriales. Por el contrario, Saltillo, es la segunda ciudad del país con menor disponibilidad de estos espacios. Es natural, porque en la capital están llegando inversiones constantemente, y porque en Torreón se están preparando para la llegada de nuevas empresas.

III. TENDENCIAS DE VOTACIÓN

La hora en la que el IEC, de Rodrigo Paredes, difunda la tendencia más aproximada de la votación con el Conteo Rápido -con la metodología del INE de Guadalupe Taddei- es aún desconocida. Sin embargo, dependerá de la logística del IEC, y de que no falle, como sucedió en la elección pasada, cuando a los presentes en el Instituto, les dieron las 10, las 11, las 12, las 1, las 2 y las 3, -de la madrugada, y como dice la canción- para luego cancelar. Con el santo de espaldas que trae Rodrigo ya no se sabe. Algunos partidos pagaron las llamadas encuestas de salida, las cuáles preguntan directamente a las personas por quién votaron y las difundirán. Pero por eso mismo, porque habrá otra información, es necesario que el IEC garantice el Conteo Rápido, y en buen tiempo.

IV. LO INVESTIGAN

Dice Samuel García, gobernador de Nuevo León, que él no persigue a Paco Cienfuegos, sino el Gobierno Federal, que lo investiga por lavado de dinero y delincuencia organizada. ¿Y eso qué con Coahuila? Pues que Cienfuegos fue nombrado delegado del PRI por “Alito” Moreno en esta entidad. Lo mejor será tratarlo de lejitos, no vaya ser que cuando ande en sus labores partidistas busquen echarle el guante.

V. SIN VALORAR A LOS ALIADOS

Mucho antes de comenzar el proceso electoral en Coahuila, por ahí del mes de agosto de 2022, Diego del Bosque, presidente de Morena, dijo que el principal reto era evitar la fractura y garantizar el piso parejo. A muy poco tiempo de la elección para gobernador, sólo se le puede decir a Diego que tenía toda la razón, pero que falló no obstante la visión previsora. Hubo quejas de que el piso no estuvo parejo en la elección del candidato, y eso a la postre, terminó por fragmentar al partido. Y aunque esto no se previó también fue un factor decisivo: Morena desdeña las alianzas con UDC, PVEM y PT. Es cierto que estos mismos partidos pensaron más en sobrevivir que en ser parte de un triunfo, pero todo tiene una razón, el partido oficial no ha valorado a sus aliados, nunca.

VI. PEDAZOS

En el PRI no cantan mal las rancheras en eso de partirse en pedacitos. Han surgido varios grupos, y aunque no lo dicen abiertamente, porque saben a lo que se arriesgan, sí son para detener el autoritarismo de Alejandro “Alito” Moreno en la conducción de la franquicia. En el último están Dulce María Sauri y el ex gobernador de Nuevo León, Natividad González.

VII. YA NO ME AYUDES, COMPADRE

Con la imagen y antecedentes que se carga el hermano del Presidente, Pío López Obrador, ya no se sabe si el apoyo manifestado a Marcelo Ebrard desde Chiapas es a su favor, o en contra. Pío aparece en un video diciendo que está convencido de que con Marcelo van a volver a ganar (Morena) y que es la persona ideal para continuar con el proyecto de la 4T. Sin embargo, hay otros videos que un poco más adelante serán usados para hacer uno sólo, ya casi puede imaginarse cualquiera el guion: el hermano financiador del Presidente ahora apoya al Canciller en la búsqueda de la candidatura. ¿Quién gana y quién pierde con la manifestación de apoyo de Pío al carnal Marcelo? Piensa mal y acertarás. El Canciller debería sacarle la vuelta a Chiapas, por lo pronto.

VIII. DOBLE CARGO

Cuando se veía al diputado federal Jaime Bueno en campaña, gastando suela con los candidatos a gobernador y diputados locales de su partido, lo primero que se pensaba era en la crítica, porque tiene un cargo público. Sin embargo, pocos recuerdan que Bueno, no hacía las veces de legislador, sino de presidente del PRI en Saltillo. No es que eso lo salve de la crítica, pero sí lo justifica. Lo cierto es que tuvo que gastar suela, saliva y sudar la camiseta con la doble cachucha de dirigente partidista y diputado.