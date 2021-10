POLITICÓN: DIÓCESIS CON CAUTELA

I. DIÓCESIS CON CAUTELA

Con mucha cautela tomó la Diócesis de Saltillo el anuncio de color verde en el Semáforo Epidemiológico para Coahuila. El obispo Hilario González García envió a los párrocos una circular en la cual, prácticamente les pide que no echen campanas al vuelo y que también sean previsores y respeten los protocolos como si estuvieran en Semáforo Amarillo. No obstante, sí se amplían algunas cosas como catequesis presencial y reuniones de grupos pastorales. Además gira instrucciones para preparar un plan de peregrinaciones cortas en su recorrido y con grupos reducidos. Más vale prevenir.

II. SIN SORPRESAS

No hubo sorpresas en lo que ya se había adelantado sobre la decisión del INE, de Lorenzo Córdova, en torno a los nuevos consejeros del Instituto Electoral de Coahuila (IEC) para el período 2021 al 2028. Leticia Bravo Ostos y Óscar Daniel Rodríguez Fuentes ocupan las dos vacantes del IEC. Como se esperaba, los consejeros votaron por la equidad de género y eligieron a los perfiles más perseverantes. Dicen los que conocen a Leticia que nomás hay que llevarla con cuidado.

III. SIN PRUDENCIA

Por lo pronto Hugo López-Gatell, todavía subsecretario de Salud, sigue dando mensajes que son alentadores para algunos, pero que igual no abonan a la prudencia. Dice que se tiene el 1 por ciento de casos activos y un 84 por ciento de hospitalizaciones menos, todo comparado con el pico más alto de la pandemia. Es verdad, es estadística, pero afuera, en las calles, en los centros comerciales, en los mercados, en las reuniones familiares, esa información se toma como que la pandemia ya prácticamente se fue, y no es así. Todavía falta camino por recorrer. Hay que seguir advirtiéndole a la gente que se cuide, porque la estadística es una cosa, pero cada cuerpo responde diferente a un contagio.

IV. CAMBIO DE IMAGEN

Quien realizó un gran evento cultural fue Jordi Bosch, gerente general de Aguas de Saltillo, festejando los 20 años de la empresa público privada en la capital de Coahuila. Aprovechando la ocasión, durante el Concierto de Gala de la Orquesta Sinfónica del Desierto en el Teatro de la Ciudad, Agsal presumió un nuevo logotipo con motivos más mexicanos y colores más saltillenses.

V. NUEVA MARCA

La administración de Miguel Riquelme está dejando la vara muy alta en materia de atracción de inversiones. De acuerdo con lo revelado ayer por el Gobernador de Coahuila, en estos cuatro años, impuso una nueva marca en comparación con los anteriores sexenios. Lleva 147 empresas nuevas instaladas en Coahuila, y eso representa 8 mil 324 millones de dólares de derrama económica. En este año en promedio son dos empresas por mes, considerando hasta octubre, que llegan a Coahuila a abrir sus puertas para generar empleo y desarrollo. El Gobernador Riquelme habló de ejes fundamentales para lograrlo: seguridad, garantía del estado de derecho y coahuilenses trabajadores y bien preparados.

VI. AUTOPRÉSTAMO

Quien sigue sumando anomalías en su paso como alcalde es Ramiro Pérez. El Presidente Municipal de Parras ahora es investigado por presuntamente haber realizado un “autopréstamo” con cargo al erario de ¡un millón de pesos! El hombre que cuida la plata, es decir, el auditor Armando Plata confirmo que andan tras la pista de esta singular operación que se habría dado en esta administración de Parras de la Fuente. Veremos en qué acaba.

VII. MALOS ADMINISTRADORES

Los datos que ha compartido el investigador de la UAdeC, Alejandro Dávila Flores, sobre las tarifas eléctricas y su costo desde la Reforma Energética de Enrique Peña Nieto, así como la operación de la CFE, de Manuel Bartlett, en la era de la 4T, abonan, y bastante, al debate nacional sobre darle el sí o el no a la iniciativa de Reforma Eléctrica, planteada por Andrés Manuel López Obrador. Dávila hace énfasis en que esos números son públicos y son de la misma CFE y el INEGI, no se los sacó de la manga, ni equivalen a otros datos. En resumen, con la Reforma de Peña Nieto bajaron las tarifas de los hogares, pero en la era de AMLO y Bartlett la CFE volvió a caer en números rojos. Así no se puede ni siquiera darles voto de confianza.

VIII. SIN PENDIENTES

El que anda trabajando al 110 por ciento es Carlos Estrada. Lo mismo envía iniciativas del Poder Ejecutivo al Legislativo para nuevas leyes y decretos, que atiende el asunto de lo que será nuevo encargo en la administración municipal. Se nota que no quiere dejar la administración estatal con pendientes, pero sí con aportaciones de nuevas legislaciones como una que ya fue enviada al Congreso y está relacionada con el medio ambiente.

IX. ANTES DE NAVIDAD

Si todo va conforme lo planeado, muy probablemente Marko Cortés y Ernesto Saro, presidente del PAN a nivel nacional y el titular de la Comisión Organizadora de la Elección en Coahuila, estarán levantándole la mano al ganador antes de Navidad. Bueno, eso si la elección no resulta tan sucia como la pasada en la que ganó -es un decir- Chuy de León en la mesa a Mario Dávila. El caso es que cada vez crece la efervescencia dentro de la militancia azul, por cierto muy mermada, para que ahora sí haya un cambio y puedan dar la pelea en el próximo proceso electoral, porque corren el riesgo de quedar borrados del mapa electoral, y así no se puede aspirar ni a la gubernatura, mucho menos a la Presidencia de la República.