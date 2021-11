POLITICÓN: DOBLETE

I. DOBLETE

Tras comentar de que la Narro tiene retenidos 52 millones de pesos a la Clínica del Magisterio y que los liberará hasta que mejore el servicio, algunos profes jubilados salieron a atajar que con esa acción, el rector Mario Ernesto Vázquez Badillo está incurriendo en una doble irregularidad e incumplimiento de la ley, al no enterar las aportaciones de la Universidad como patrón ni las que retiene a los trabajadores. Dicen los enterados que la consecuencia inmediata de esa decisión es la afectación, a los pensionados de la Narro, y a todo el servicio médico en general. Así el asunto.

II. SIN DEMANDAS

Más efectivo y contundente sería si la UAAAN se decidiera a dar la batalla en serio y procediera a demandar judicialmente al Servicio Médico por el mal servicio proporcionado a los trabajadores activos y pensionados de esa Universidad. Los profes de a pie recuerdan que la UAAAN no es el único deudor, pues la UAdeC, bajita la mano, debe 178 millones; ante esto, el Servicio Médico tampoco demanda a nadie, ni a la Narro que abiertamente dice “debo no niego, pago no quiero”.

III. HOMENAJE

Muy emotivo el homenaje luctuoso en Palacio de Gobierno a Higinio González Calderón, en el que se le despidió con honores, se honró su vida y su obra. Su esposa, Bárbara García y sus hijos, Ana Isabel, Luis Alberto y Ángela María atestiguaron la impresionante muestra de respeto y cariño hacia su esposo y padre. Lo único que hizo “ruido” fue la ausencia de los líderes de las secciones magisteriales, que, se supone, deberían de haber estado, pero no se les vio por ningún lado. Sin embargo, eso no opacó el reconocimiento a un gran coahuilense.

IV. EXTINCIÓN

Parece que la Profeco está en peligro de extinción en Coahuila. Apunte que las oficinas de la dependencia federal, en las regiones Sureste, Centro y Carbonífera han desaparecido en los últimos meses, por lo que ciudadanos que habitan en esas zonas tienen que ir a Torreón o hasta a Monterrey. El tema en cuestión ya fue abordado por el rebaño legislativo doméstico, en especial por la diputada verde Claudia Rodríguez, quien ha insistido en que se reactiven las oficinas de dicha procuraduría.

V. INSISTENTE I

Que la diputada Lizbeth Ogazón no quitará el dedo del renglón para que se haga justicia a la morenista Valeria López, ex candidata a la alcaldía de Matamoros, quien sufrió violencia política de género por parte de Salvador Vega, secretario del Ayuntamiento en ese municipio. Aunque el Tribunalito electoral sentenció a Vega por esa conducta, éste ha impugnado la resolución, por lo que aún no ha sido inscrito en el Registro Nacional de Personas Sancionadas por Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, pues debe haber una sentencia definitiva e inapelable.

VI. INSISTENTE II

Y es que en Coahuila, hasta el momento, el Tribunalito de Sergio Díaz ha emitido dos sentencias por violencia política de género. Recuerde que la primera fue contra el ex regidor de Múzquiz, Indalecio Quintero, pero también impugnó. Ante eso, no Quintero ni Vega aparecen aún en el citado registro, en el que hasta ayer estaban 111 personas sancionadas de 24 entidades. Las entidades con más violentadores son Veracruz y Oaxaca, con 31 y 26 casos, o sea, acumulan el 51.3 por ciento de ellos.

VII. GESTIONES

El alcalde electo de Monclova, Mario Dávila, se apareció ayer en San Lázaro, donde de primera mano estuvo viendo con los diputados federales de Coahuila aspectos del presupuesto y, obviamente, para que se incluya a la Capital del Acero en la repartición del “pastel”. Se supo que el panista se dio la vuelta por la Comisión Nacional del Agua y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano Entre las gestiones que hizo estuvo una planta tratadora de aguas negras. Veremos que otros programas y obras se trae para los monclovenses.

VIII. CONVOCATORIA

Integrantes de la Coalición de Trabajadores de la Educación en Coahuila están amagando con una convocatoria para concentrarse el 12 de noviembre en la Plaza de Armas para efectuar una manifestación a la que han llamado “Liberen Nuestra Plaza”. Los profes de a pie han insistido en que se retiren las vallas. Por su parte, la autoridad insiste en que la prohibición es para proteger esta área de cualquier desmán.

IX. REPITE

Ya se confirmó que Federico Fernández, Comisario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, es uno de los actuales funcionarios municipales que han recibido el visto bueno del alcalde electo Chema Fraustro para repetir otros tres años en el encargo. La decisión se veía venir, pues el funcionario encabezó una de las políticas públicas más exitosas, como los grupos de seguridad, además de mantener a Saltillo durante los dos mandatos de Manolo Jiménez, constantemente como una de las ciudades con más alta percepción de seguridad por los ciudadanos.