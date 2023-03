POLITICÓN: Ecos de las tomas de protesta de candidatos

I. ADUSTO

En ecos de las tomas de protesta de candidatos el pasado fin de semana, dicen los que tenían asiento de palco en el Centro de Convenciones de Torreón, que quien lucía distraído –por no decir incómodo– en el multitudinario presidium era el alcalde Román Alberto Cepeda. ¿Tan agobiado lo traerán los temas cotidianos de la administración que no puede dejar de pensar en ellos ni siquiera durante un momento relevante de la vida interna de su partido? ¿O será más bien que sigue “entrincado” por la forma en la cual se resolvió la candidatura tricolor? Son preguntas.

II. INDIFERENCIA

Otra a quien se vio distraída –aunque por diferentes razones– fue a la senadora Claudia Ruiz Massieu, quien prácticamente no puso atención al discurso de su dirigente nacional Alejandro “Alito” Moreno. No faltó quien se preguntara si lo que Álvaro Moreira le platicaba a la legisladora capitalina estaba tan interesante, o simplemente fue el mejor pretexto que encontró ella para exhibir la confrontación que tiene con el campechano.

III. PROMESAS ADELANTADAS

En el lado de “El Tigre” Ricardo Mejía, los que ponen atención a los detalles dicen que a estas horas los abogados morenistas –que traen consigna de meterle lupa a todo lo que haga el hoy abanderado petista– ya deben estar redactando la impugnación por el discurso de asunción del sábado pasado en el cual, según parece, ya con la emoción de la candidatura amarrada, Mejía decidió ir más allá en sus planteamientos y comenzó a realizar lo que bien podría calificarse de promesas de campaña, como crear una nueva Constitución o desaparecer los actuales cuerpos estatales de seguridad.

IV. PLEITO ANUNCIADO

Por cierto, hay quienes vaticinan que este será el proceso más impugnado de la historia y que el primer blanco de la andanada de juicios que deberá desahogar el “tribunalito” de Sergio Díaz Rendón será justamente Mejía a quien, sobre todo sus antiguos compañeros de viaje, buscarán bajar de la candidatura a fin de que no amenace sus posibilidades... aunque no de ganar la gubernatura, sino de tener una bancada más grande en el Palacio Legislativo de Coss.

V. ¿Y LA PROTESTA, APÁ?

Del contingente morenista hablando, ya nada más falta que “El Viejo del Sombrerón”, o sea, Armando Guadiana Tijerina, tenga su acto formal de asunción de la candidatura, pues todos sus contrincantes agotaron ya ese proceso. Todo hace indicar, sin embargo, que en el partido de moda no les corre prisa para desahogar el trámite y por ello no tienen fecha definida para el evento. Algunos dicen que podría ser la última semana de este mes, pero lo dicen más bien como verdad de perogrullo, pues no podría ser de otra forma dado que el período de registro de candidaturas está marcado del 23 al 27 de marzo.

VI. ADUANA

Los que no tendrán que esperar mucho para saber si pasaron o no el primer filtro de “reconocimiento” y si la Comisión Nacional de Elecciones de Mario Delgado les tomará en cuenta para las candidaturas a diputados locales, son los más de 200 morenistas –“mejillones” incluidos– que solicitaron ser medidos. No pasará del miércoles, se asegura, cuando en la sede nacional del morenismo salga humo blanco.

VII. COLAPSANDO

Si usted ve a gente con chaleco de la Secretaría del Bienestar corriendo de un lado a otro y con signos de desesperación en el rostro, no se alarme, es nada más la presión que traen encima para concluir con la entrega de las tarjetas del Banco del Bienestar a los estudiantes de preparatoria beneficiarios de la beca “Benito Juárez”, pues tienen de aquí a que comience la campaña para hacerlo y, entre las órdenes contradictorias que reciben de la delegada Claudia Garza del Toro y de la legión de “generales” que puebla dicha dependencia, y el desastre operativo del Banco, más de uno anda al borde de un ataque de nervios.

VIII. DESPLAZAMIENTOS

Donde la cosa está más que movida es en la casa de los lobos que comanda Salvador Hernández Vélez. La razón del acelere, nos comentan, es la inminente modificación de la legislación universitaria para garantizar la paridad en todo, lo cual implica que comenzaremos a ver más mujeres en los primeros planos del retrato colectivo universitario. O, visto desde otro ángulo, comenzaremos a ver rostros masculinos desplazados. Habrá que poner atención.

IX. ¿DOS VARAS?

Un trompo que la administración de “Chema” Fraustro necesita echarse con urgencia a la uña es el relativo al abierto desprecio que los propietarios de los antros que se ubican en el centro histórico de Saltillo muestran por la regulación a que se encuentran sujetos en materia de ruido. No solamente se trata de que han convertido en zonas “inhabitables” algunas viviendas de la zona, sino de que operan en condiciones de abierta deslealtad con sus homólogos ubicados en otras áreas de la ciudad y a quienes la autoridad sí ha obligado a respetar la normatividad en materia de contaminación por ruido.

