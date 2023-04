POLITICÓN: Ecos del segundo debate entre ‘gallos’ a gubernatura

I. PANCARTAS FUERA

Una de dos, el público, la mayoría integrantes de la iniciativa privada de todo el estado, y líderes de opinión y organizaciones ciudadanas, inhibió a los candidatos, o definitivamente ninguno de los cuatro se animó primero y los demás le siguieron la corriente. Nos referimos a las pancartas alusivas a las descalificaciones. La mayoría las llevó en el segundo debate, este sí más ciudadano y no organizado por el Instituto Electoral de Coahuila, pero no se atrevieron a mostrarlas en público, salvo Armando Guadiana, que mostró sólo una hoja impresa. Lo que sí se vio es a la mayoría barajando los carteles, y dudando si los mostraban a las cámaras y al público, como sucedió en el primer debate en Torreón, organizado por el IEC. El formato de la Coparmex de Roberto Cabello Elizondo los paró en seco en su “show”.

II. HASTA EN ESO REPITIERON

Quienes tenían una mejor vista del escenario, lograron darse cuenta cómo Ricardo Mejía y Armando Guadiana barajaban y barajaban las pancartas, pero ninguno de los dos se animó a ser el primero en mostrarlas. En el caso de Guadiana, traía las mismas del primer debate, la que hablaba del caso Duarte en Veracruz, mientras que Mejía también llevó de nuevo las fotos de los líderes policiacos a quienes acusa de corrupción: el Bóxer, el Hummer y el Jaguar, quienes indudablemente tienen nombre y apellido.

III. MISMA ESTRATEGIA

La misma estrategia utilizada por el candidato del PT, Ricardo Mejía, se empieza a difundir en Saltillo para difundir la imagen de dos “corcholatas” nacionales. Se trata de anuncios espectaculares en las principales vialidades de la ciudad con las fotografías de Claudia Sheinbaum y Adán Augusto López, la primera titular del Gobierno de la Ciudad de México, y el segundo secretario de Gobernación. En los espectaculares está la fotografía que es la supuesta publicación de una revista, mismo método utilizado por Mejía cuando era subsecretario de Seguridad del Gobierno federal, y también hay que decirlo, utilizado además por otros en otras elecciones. El vacío de la Ley es claro, pero lo que llama la atención es la forma en que quienes prometen cumplir y hacer cumplir la Ley, buscan la forma de burlarla.

IV. OLVIDADOS

A propósito de todo el argüende político, ¿alguien sabe dónde quedó el Movimiento Ciudadano de Alfonso Danao de la Peña? Eso de los debates está haciendo visible al menos la marca de cada partido, pero como el MC decidió no llevar candidato, los pocos coahuilenses que se interesan por la política y que están al menos enterados de que habrá proceso electoral el próximo domingo 4 de junio, ni en el universo hacen al MC. Es cierto que los candidatos al Congreso andan gastando suela, pero ¿será eso suficiente?

V. VESTIDOS Y ALBOROTADOS

En Torreón se van a quedar vestidos y alborotados, como en muchos otros lugares del país, en el caso de la llegada de dependencias federales. El plan de Andrés Manuel López Obrador, entre otras muchas ocurrencias que ha tenido, y que lo malo es que hasta la planteó como plan de gobierno, estaba instalar la Financiera Nacional para el Desarrollo, que funcionó como el Banrural -mejor conocido en tiempos pasados como el Bandidal- y se instalaría en la Región Laguna, para salir de la capital del país. Pero ahora resulta que AMLO dijo que siempre no, que la Financiera se extingue, y su pasivo, de muchos miles de millones de pesos, van a quedar en el aire, aunque se diga lo contrario. El caso es que el plan inicial del Presidente nomás no cuaja en el país.

VI. DECISIONES Y EFECTOS

Quieran o no, Mario Delgado va a seguir al frente de Morena, no por decisión de la militancia, sino del Tribunal Electoral federal. Los efectos se pueden ver, ya no a lo lejos, sino en corto: la oposición a que llegue alguna de las corcholatas presidenciales, al menos que sea todavía más sumiso de lo que ha demostrado ser, y se doblegue otra vez al deseo presidencial. Pero que ni se espanten, lo mismo pasa en el PRI de Alejandro “Alito” Moreno, y también pasará en otros partidos. Las dirigencias actuales quieren amarrar el hecho de poder meter su cuchara en la elección presidencial.

VII. ANDA DE DEFENSOR

La mayoría de quienes estuvieron y vieron por diferentes canales de difusión el debate organizado por la Coparmex Coahuila Sureste de Roberto Cabello Elizondo se dieron cuenta de lo diferente que se comportó el moderador Humberto Gutiérrez, y los que contrató el IEC de Rodrigo Paredes: Sandra Romandía y Javier Solórzano. Las comparaciones son odiosas, dicen por ahí, pero el moderador prácticamente pasó desapercibido y mantuvo el control del evento. Sin embargo, al terminar el evento, el presidente del Consejo del IEC, Paredes, defendió su debate y su formato, incluso el hecho de que los moderadores puedan cuestionar, y ¡hasta calificar! Aquí aplica el dicho de que no tiene la culpa el indio, sino quien lo hace compadre, porque los moderadores hicieron su trabajo, y lo que les avisaron que podían hacer. En todo caso, como lo hemos señalado, habrá que cuestionar a la Comisión Temporal de Debates.

VIII. MOVIENDO EL AVISPERO

Al menos en uno de los cuatro candidatos a la gubernatura, Ricardo Mejía, ya se hizo público su interés en la solución de un problema que existe en todo el estado, pero que se está agudizando en Saltillo y la Región Sureste: el despojo y el fraude por medio de defraudadores inmobiliarios. Está empezando a mover el avispero. Siguiendo su estilo de agrupar a resentidos, quienes han sido víctimas de la falta de estado de derecho, no tienen inconveniente en quién los abandere, lo que quieren es justicia.

IX. DESTANTEADOS

Lo que sí se notó entre el debate de Coparmex y el organizado por el IEC es que los cuatro candidatos andaban desorientados. No sabían cuándo les tocaba, de cuánto tiempo disponían. De repente Manolo Jiménez se paraba de su asiento cuando todavía no le tocaba intervenir, Guadiana se quedaba en el limbo, Lenin estaba distraído por todo y Mejía en su mundo leyendo sus apuntes, total que el moderador tuvo mucha chamba a la hora de avisarles o de detenerlos. Lo evidente es que la organización fue impecable, y lo que agradó a propios y extraños fue la participación de dos paneles, ambos ciudadanos, y que tuvieron la oportunidad de preguntar y replicar a los candidatos. Aquí el más raspado fue Guadiana, a quien una y otra vez le decían que no habían entendido su respuesta, esto sólo por ser corteses y no decirle simplemente: eso no le preguntamos.