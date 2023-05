POLITICÓN: El candidato que no levanta

I. ESPERABAN MÁS

En el PT de Valeria Flores, a nivel estatal, y Alberto Anaya, mandamás nacional, podrían sentirse satisfechos, salvo que esperaban más de la campaña política. Les cancelaron dos candidaturas, una de mayoría y otra de representación proporcional por la falta de experiencia a la hora de los registros, pero la realidad es que eso no duele, sino más que nada que su candidato a gobernador no repunte. No obstante que hay encuestas en las cuales se dice que habría rebasado a Armando Guadiana en el segundo lugar, la realidad es que todavía en la mayoría el senador con licencia permanece firme en la segunda posición. Anaya y Flores esperaban no sólo que su candidato quedara mínimo en el segundo lugar, sino que arrastrara el voto hacia los diputados locales, para tener representación en el Congreso, pero no fue así. La representación se asegurará pero de manera plurinominal, de tal modo que esperen a Valeria en una curul, pero de ahí en adelante nada.

II. MESA SERVIDA

Con la llegada de las boletas, podría decirse que la elección está lista, están todos los elementos para que el IEC de Rodrigo Paredes, conduzca y brinde resultados confiables de la jornada electoral del domingo 4 de junio. Hay boletas -en una bodega que nadie sabe por qué rentaron-, también el INE de José Luis Vázquez entregó las listas nominales, y el resto del material electoral empezará a ser clasificado para enviarse al resto del estado. Además hay estabilidad y paz social. La mesa está lista, sólo faltan los votantes.

III. SE QUEDARON CORTOS

Muchos se jactan de haber aprobado la reforma a la Ley Minera, como Napoleón “Napito” Gómez, líder sindical. Pero muy pocos hablaron de lo corta que se quedó la reforma, sobre todo por no prevenir los riesgos que hay en Coahuila con la explotación del carbón. A nadie se le ocurrió regular más la minería a cielo abierto y los llamados pocitos, tanto en el impacto ambiental, como en la seguridad de quienes laboran en estos centros de trabajo. De igual manera siguen los vacíos de obligatoriedad en transparencia, para que todos conozcamos los datos técnicos del lote, la explotación y sobre todo, la actualización de los datos del concesionario, porque luego suceden accidentes y ni la FGR da pie con bola. Además, los expertos consideran que deben existir límites en las extensiones de tierra a concesionar. Claro, aquí todos callan, porque todos están metidos en el negocio.

IV. SILENCIO

Si el IMSS de Zoé Robledo a nivel nacional y la delegación Coahuila de Leopoldo Santillán pueden o no con el paquete de IMSS Bienestar, absorbiendo el tiradero que deja el INSABI, es algo que ya no debe importar a la Secretaría de Salud de Roberto Bernal. Más bien quienes deben ponerse en modo defensores son líderes obreros, porque lo seguro es que habrá una mayor carga de trabajo para el Seguro Social y con ello una disminución en la calidad de atención de quienes están pagando cuotas, tanto obreros como patrones. ¿Por qué tanto silencio entonces?

V. MIELES DE LA ALIANZA

El que ya probó -de manera muy adelantada- las mieles de la Alianza Ciudadana por la Seguridad es el alcalde de General Cepeda, Pablo Salas Aguirre. Resulta que el municipio de Ramos Arizpe de Chema Morales, le donó una patrulla. ¿Antes cuándo se veía algo así? Un municipio priista donando algo a su homólogo panista. Sin embargo, desde tiempos de Manolo Jiménez como alcalde, se promovió la donación de equipo, desde patrullas, lámparas y otros insumos a municipios de menor población y por lo tanto menor presupuesto. General Cepeda es muy extenso y sobre todo rural, de tal manera que una patrulla más en su padrón vehicular les caerá bien. Esto -dicen algunos- es un adelanto que vendría con el triunfo de la alianza, más cooperación entre municipios. Usted evalúe si es bueno o no, al final de cuentas lo que importa es la seguridad de todos los coahuilenses. ¿O no?

VI. INFLUENCER

Parece que los partidos -y lamentablemente la sociedad también- tienen como requisito para poder ser candidato a un puesto de elección popular estar bien posicionado en las redes sociales. Mariana Rodríguez, influencer, sería candidata a senadora de la República en el 2024, seguramente por el mismo partido de su marido, el gobernador de Nuevo León, Samuel García. ¿Podría un influencer convertirse en un buen político y representante de todo un territorio en el Congreso de la Unión? La respuesta puede ser un sí o un rotundo no.

VII. PRELIBERACIONES

Cuentan que el Poder Judicial, la Secretaría de Seguridad de Sonia Villarreal y la Fiscalía General del Estado de Gerardo Márquez emprendieron un proceso -que implicó un buen esfuerzo legal- para lograr la preliberación de al menos 10 mujeres, quienes de acuerdo a la Ley estaban en condiciones de obtener el beneficio. Sin embargo, hubo como se dice coloquialmente, un pelo en la sopa. El número de personas beneficiadas pudo haberse extendido a más personas, porque la misma legislación lo permite, pero el encargado del despacho de la Fiscalía de Control de Juicios y Constitucionalidad, Carlos Durán Fernández, parece que sólo tiene interés en sus criterios y cambios de medidas que le beneficien. Le están guardando todo su comportamiento y lo van a vigilar de cerca en la eliminación de la prisión preventiva oficiosa. Veremos.

VIII. MANO LEVANTADA

Créalo o no, Francisco García Cabeza de Vaca, ex gobernador de Tamaulipas, quien estuvo en el banquillo de los acusados por presuntos nexos con el narcotráfico, y perseguido político de Andrés Manuel López Obrador, oficializó que quiere ser candidato a la Presidencia de la República. Naturalmente es uno de los primeros por el PAN -no lo han expulsado todavía- en levantar la mano, pero recordemos que PRI, PAN y PRD buscan ir juntos en el 2024, de tal manera que sólo hay un lugar para muchas manos levantadas.

IX. GARANTIZAR LOS COMPROMISOS

En la oficina de Blas Flores, secretario de Finanzas, existe una instrucción precisa del gobernador Miguel Riquelme: garantizar recursos para que la siguiente administración estatal pueda hacer frente a los compromisos del mes de diciembre, que en su mayoría tienen que ver con el pago de aguinaldos y otras prestaciones económicas de los burócratas estatales. El asunto viene a cuento porque en menos de medio año, el gobierno federal ha dejado de enviar a Coahuila más de mil millones de pesos, que naturalmente empiezan a pegarle al presupuesto estatal. Esto lo advirtió desde antes de la aprobación del presupuesto federal, Javier Díaz, antes administrador fiscal general y ahora secretario de Inclusión y Desarrollo Social, por eso hubo previsiones. El estado cerrará con estabilidad financiera, no obstante los recortes operados desde la 4T.