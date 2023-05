POLITICÓN: El desaseo en el IEC de Gabriela de León, ¿se va a quedar así?

I. SIMULACIÓN COSTOSA

Va aclarándose cuánto costó el desaseo administrativo de Gabriela de León en el IEC. Por lo pronto van 24 millones de pesos. En enero del presente año, el presidente del Consejo, Rodrigo Paredes, declaró que no hubo software del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) y que todo fue una simulación y un engaño en la gestión de su antecesora. Ahora, el mismo Paredes dio a conocer que el PREP tuvo que licitarse y que escogieron la oferta más barata, pero que cumplía con los estándares que se requieren para la elección de gobernador y diputados locales. El costo de la asignación, ahora sí por licitación, fue de 24 millones de pesos. Pero cabe la pregunta: ¿De León y su equipo incumplieron, y se va a quedar el asunto así, sin denuncia o investigación administrativa?

II. SIN HACKEO

Siguiendo con el IEC de Rodrigo Paredes, a muchos les pareció extraño que el Instituto enviara un comunicado dejando claro que sus sistemas y servidores estaban en funcionamiento de manera normal. Corrió el rumor de que habían sido hackeados. Nadie lo duda, pero tampoco se pudo afirmar. Sería grave que en realidad los sistemas y plataformas del IEC fueran intervenidos por extraños. Paredes trae mucha presión encima.

III. HARTAZGO

En ecos de la celebración del Día del Maestro, está la inusual manera de expresar su apoyo, por no decir porra, hacia la dirigente de la Sección 38 del SNTE, Isela Luévano Muñoz. Cuentan que quien hizo esa inusual expresión es el todavía regidor priista, Jaime Castillo Garza. Hay que recordar que el hoy regidor estuvo en un momento cercano a los dirigentes −fue secretario de Educación−, los cuales eran cercanos al grupo de Carlos Moreira. Por eso surgen estas preguntas: ¿Jaime estará buscando integrarse a dicha Sección?, ¿ya no le interesará seguir en la política por medio de la regiduría?, ¿ya rompió con los grupos que antes tenían el control de la 38, lo que se puede llamar como un hartazgo? Son preguntas, porque ahora con los movimientos políticos uno nunca sabe.

IV. RIESGOS

Alguien quiere que la sangre llegue al río en Monclova y toda la Región Centro. La problemática de AHMSA de Alonso Ancira desencadenó en un conflicto sindical de agresiones. La autoridad estatal se mantiene a la expectativa para evitar enfrentamientos, pero la solución es de fondo, y el riesgo es que el conflicto llegue hasta el momento de la jornada electoral. Hace falta diálogo, conciliación y resultados efectivos de todos los involucrados.

V. EL ARMA QUE NO UTILIZARON

Algo que en los pasados debates no pasaron desapercibidos fueron los señalamientos y acusaciones, aunque no hay denuncia formal de nada, ni ante la FGE de Gerardo Márquez, ni la FGR de Alejandro Gertz. Pero en ese toma y daca entre candidatos, muy pocos se dieron cuenta de que no utilizaron una de las armas que estaba disponible: hablar de los casos de presunta corrupción más recientes, sobre todo de alcaldes y otros funcionarios municipales. La Fiscalía Anticorrupción de Jesús Homero Flores tiene denuncias por montones de alcaldes de todos los colores. Algunas realizadas por otros funcionarios, otras más formuladas en la entrega recepción y las más comunes son las que entrega la Auditoría Superior de Manuel Ramírez Briones. ¿Por qué no se aventaron de ese lodo?

VI. CONTAGIOSA CORRUPCIÓN

En la 4T de AMLO lo único que crece son los escándalos de corrupción. El tabasqueño prometió no ser como los de antes y barrer las escaleras de arriba a abajo, pero ahí están Delfina Gómez, Bartlett, Pío, Felipa, Segalmex, el general Cresencio y las cerezas del pastel: sus hijos José Ramón y Andy. Haría bien en barrer su casa porque la corrupción no se combate con frasecitas, y ya le anda pasando como con el COVID, que quiso enfrentarlo con estampitas y ya le dio tres veces.

VII. ENCRUCIJADA

Sobre aviso no hay engaño. Mario Delgado está advirtiendo al dueño de la franquicia PT, Alberto Anaya, y dueños del PVEM, que ve muy difícil una alianza rumbo a la elección presidencial y del Congreso de la Unión en 2024. Parece una declaración más de parte del mandamás de Morena, pero no es así. Hay un cierto grado de presión para que no le resten votos a Armando Guadiana en Coahuila. El PT va en solitario con su candidato extraído de Morena, y el PVEM se alió con el partido local UDC de Lenin Pérez. Ambos partidos ya ganaron porque hay altas probabilidades de que logren su registro en Coahuila y con ello obtendrán dinero contante y sonante de prerrogativas. ¿Pero están dispuestos a dejar ir el Congreso de la Unión el año próximo?

VIII. ENCUESTAS

En las encuestas de Mitofsky la coahuilense Norma Treviño sale en segundo lugar de las alcaldesas mejor evaluadas. En los primeros 10 lugares no hay otra alcaldesa de este estado. Extraño, ¿no? Si Tania Flores, de Múzquiz, dice hacer la mejor chamba como servidora pública. La evaluación la hace la opinión pública. Debería evaluar si caen bien o mal las transmisiones en vivo por redes sociales.

IX. SUSTO

Muchas de quienes estuvieron en el festejo del Día de la Madre −retrasado− de la Secretaría de Salud pasaron un susto, al igual que el cirujano Roberto Bernal. Todo era algarabía, canciones, música, comida, lo típico de un festejo. Pocas veces, relatan, se cuenta con la presencia de un secretario, pero Bernal acudió puntual a la cita. Pero de la alegría pasaron a la angustia porque una persona asistente, después del concurso de baile, y tras recibir su premio al ganar, se sintió mal a decir de los asistentes, eran síntomas de infarto. Pasaron pocos minutos y llegaron los mismos médicos de la Secretaría, la atendieron y la trasladaron a un hospital. La anécdota demuestra que en cualquier local de concentración masiva debe existir un desfibrilador, al menos.