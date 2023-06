POLITICÓN: El descaro de la pre pre campaña de Morena por el 2024

I. DESCARO TOTAL

El descaro total en Morena, de Mario Delgado, y la ausencia -también descarada- del INE, de Guadalupe Taddei, en el juego de las “corcholatas” para obtener candidato a la Presidencia de la República. Delgado anuncia que dará dinero a los calefactos de la 4T para que hagan su pre pre campaña, y bajo el argumento de que están eligiendo a su Coordinador del Comité de Defensa, el INE se hace de la vista gorda. Pero lo más increíble es que no sólo la presidenta, sino todo el Consejo se queda callado. No hay razón para guardar silencio, al menos que estén adiestrados o amenazados. Cualquiera de las cosas es igual de grave. Mientras tanto, en el bando de la Alianza hay un silencio semejante a la complicidad.

II. EN EVIDENCIA

En el incendio de San José de los Nuncios, entre Arteaga y Ramos Arizpe, ni para atrás ni para adelante. Cuentan que el helicóptero de Nuevo León dejó ayer cerca del mediodía el campamento porque se presentó otro incendio en aquella entidad. Sin embargo, la gestión de helicópteros por parte de Conafor, de Omar Garza, no ha resultado efectivo, y el fuego está por llegar a la zona de arbolado adulto.

III. OTRO EMBAJADOR

El PRI, de “Alito” Moreno, tiene un militante menos, y la 4T, todo así lo indica, un embajador más. Se trata de Omar Fayad, el ex gobernador del estado de Hidalgo. Fue una de las derrotas más dolorosas para el PRI, porque competía gente cercana a Alejandro y con vínculos en Coahuila. Pero todo hace indicar que Fayad, quien alega que no hay espacio en su ahora ex partido “para aportar”, irá a una embajada en Israel. Eso le conviene a los priistas que acaban de salir de una gubernatura, y no porque sea un gran puesto, sino porque se apartan con la tranquilidad de que no habrá persecución política o financiera de parte del Gobierno Federal en turno.

IV. PREVENIR

Que en la UAdeC, de Salvador Hernández, además de presumir que a partir del próximo ciclo escolar se garantiza la paridad de género en puestos de decisión en la rectoría, lo que más hace ruido a nivel nacional es el mecanismo para atención y sanción de quienes cometen violencia de género. Y es que este mecanismo es parejo, para proteger a mujeres funcionarias, docentes o alumnas, por eso se considera tan importante.

V. PERAS AL OLMO

La gente de Coahuila le pide peras al olmo. La CFE, de Manuel Bartlett, no ha podido solucionar el problema de dotar de suficiente energía a las áreas industriales, para garantizar la llegada de más empresas, y ahora se le quiere solicitar que reduzca las tarifas de uso doméstico e industrial, porque es necesario utilizar aparatos de aire acondicionado. Esta petición tiene muchos años, incluso desde tiempos priistas, que al igual que en la 4T engañan con el discurso de que harán el estudio. Pero el costo de la energía no bajará, eso está visto, y no queda otra que seguir invirtiendo en paneles solares, quienes pueden hacerlo, de lo contrario, la utilidad en el caso de una empresa y el gasto, en un hogar, se va en el costo por evitar la ola de calor.

VI. PIROTECNIA

Que le avisen a Jesús Homero Flores que el período electoral ya terminó y se abre una ventana muy grande de tiempo para que salga de nuevo a aventar su pirotecnia, porque el número de denuncias por presuntos actos de corrupción crece cada día, pero no así las acciones de la justicia. Por cierto, el que ya está vetado de actos de pirotecnia es Alfredo Paredes, nuevo diputado local.

VII. AMARRADO DE MANO

De las “corcholatas” de Morena el que está más amarrado de manos en Coahuila es Adán Augusto López, ahora ex secretario de Gobernación. Nomás imagínese, trae de coordinador de campaña a Jorge Luis Morán. Pero eso no es lo peor, cuentan que tiene el apoyo de Jonathan Ávalos y Roberto Piña, además del diputado Javier Borrego y la delegada del Bienestar, Claudia Garza. El detalle, cuentan, es que a excepción de Morán, el resto tendría la limitante de ocupar puestos públicos y eventualmente se arriesgan a recibir una sanción por andar en temas electorales muy adelantados. También llama la atención que el ex candidato a gobernador, Armando Guadiana, no se ha pronunciado claramente.

VIII. DÍA DE CAMPO

Todo hace indicar que el día de campo seguirá en el “Tribunalito” de Sergio Díaz. Sólo hay impugnaciones de Morena en la distribución de diputados plurinominales: buscan dejar al PRI, de Rodrigo Fuentes, en cero, y la otra es del PT, de Valeria Flores. En esta última ya no se sabe si el enojo de Ricardo Mejía fue un berrinche y sí se va agarrar de esa liana para buscar algo más delante, o en realidad la diputada electa quiere pleito en tribunales por la elección de gobernador.