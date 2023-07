POLITICÓN: ¿El INE perdió sentido?

I. SIN CHEQUE

Para los que pensaban que a General Cepeda de Pablo Salas le iría muy bien con el nombramiento de Pueblo Mágico, se equivocan. La secretaria de Turismo, Azucena Ramos, ha aclarado que el distintivo no viene acompañado de ningún cheque, es decir, que no habrá, como no ha existido en esta administración federal, recursos para que, por ejemplo, se arreglen carreteras, pavimentos, se pinten fachadas o cualquier otra obra que haga lucir a la antigua Villa de Patos. Pablo tiene por delante el reto, primero, de quitarle la etiqueta de la “cantina más grande de Coahuila” al municipio, y después, convertirlo en lugar de destino, prácticamente con sus propios recursos.

II. LO MISMO DA

Si lo que están haciendo las “corcholatas” de AMLO, mítines públicos, reuniones con empresarios, entrevistas en donde hablan de superar lo que está haciendo su maestro en la entrega de programas sociales, y lanzarse contra el bloque aliancista, no es precampaña o actos anticipados de campaña, entonces el INE de Guadalupe Taddei perdió todo sentido. Lo mismo da que exista o no. ¿Ganó AMLO?

TE PUEDE INTERESAR: POLITICÓN: Tanech, el delegado morenista del divisionismo

III. SACARLE LA VUELTA

Mucha chamba tiene la Comisión de Quejas y Denuncias del INE de Guadalupe Taddei. Morena y los aliados PRI, PAN y PRD, se acusan mutuamente de campañas anticipadas. Uno eligiendo coordinador del Comité de Defensa, y otro responsable de la construcción del Frente Amplio por México. ¡Vaya forma de darle vuelta a la Ley Electoral! Pero la política es eso: una gran simulación. Lo que no queda duda es que el INE tiene enfrente el reto de poner en cintura a los cuatro partidos, más los que se sumen, como el PT y PVEM, que si bien no están tan visibles, siguen metidos en el tema unidos a los morenistas. Llama la atención que el instituto tuvo una reacción hasta que inició el Frente con sus actividades.

IV. GRADUACIONES

Con eso de las graduaciones en toda la educación básica, varios funcionarios, desde directores hasta alcaldes, han tenido mucha actividad. Lo cuestionable es que se les invita a título personal, y sin embargo se utilizan recursos públicos que van desde vehículos oficiales, hasta regalos para los ahijados graduados que fueron adquiridos, en algunas ocasiones, con dinero público. Ojo ahí las contralorías internas y secretaria de Fiscalización y Rendición de Cuentas, Teresa Guajardo.

V. FORTALECIDOS

La llegada de Rodrigo “Rigo” Fuentes al PRI nacional como secretario general adjunto, al lado de Alejandro “Alito” Moreno, es un síntoma de que el “Grupo Coahuila” se fortalece. Además de Rubén Moreira y su esposa Carolina Viggiano, al primer círculo de los tricolores llega ahora Fuentes Ávila, quien presenta como cartas credenciales que tuvo una votación récord en la pasada elección en la que se eligió a Manolo Jiménez como gobernador electo, con 765 mil votos. Antes estuvo también el finado Víctor Zamora entre los personajes que con “Alito” controlan la política nacional tricolor. Rigo llega de tiempo completo también como delegado en la Ciudad de México, en donde la esperanzas son pocas.

VI. ECOS DE LA VISITA

Luego de la visita de Claudia Sheinbaum a Torreón, siguen los ecos, sobre todo por la accidentada agenda que tuvo, la cual se encargó de coordinar Gerardo Berlanga. Y es que para muchos, la coordinación de la visita dejó mucho que desear y en parte fue por el reciente fichaje de Morena en la entidad, quien no pudo hilar fino en eso de los tiempos. Ante esto, hay voces en el PRI que dicen que se tardó en renunciar, ya que desde hacía tiempo se decía de su salida, mientras que en Morena hay algunos sectores que no lo ven con buenos ojos.

VII. CÁLCULOS SIN FALLA

Según los cálculos de los diputados del Congreso local, será en el mes de agosto cuando se tenga listo el dictamen final para elegir al nuevo comisionado en el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información (ICAI), el cual dirigió por dos períodos Luis González. Doble contra sencillo va la apuesta de que será Dulce Fuentes la nueva comisionada, y en un descuido, la presidenta. Lo mismo o casi igual ocurre en la designación del nuevo ombudsman -qué raro sinónimo, porque significa defensor del pueblo, y es lo que menos hacen- de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC), que en este caso también la apuesta va igual a favor de José Ángel Rodríguez. Todo se definirá en período extraordinario.

VIII. TODAVÍA PRIMERA COMADRE

Telma Guajardo, todavía en el poder tras el trono en el PRD coahuilense, presume que sigue siendo la primera comadre de Coahuila. La dirigente del partido amarillo sigue haciendo “bola” en la alianza y ahora en el Frente, porque votos nomás no aportaron. En la pasada elección los perredistas aportaron el logotipo, y con ello un recuadro más en la opción de voto en la boleta, y tan tan.

IX. MODELO COAHUILA

La seguridad en Coahuila es de interés de la Secretaría de la Defensa Nacional, por la coordinación. El gobernador Miguel Riquelme participó como ponente en la maestría de Seguridad Nacional del Colegio de la Defensa Nacional. Su exposición fue “La política del Estado de Coahuila en materia de desarrollo y seguridad”. El mismo gobernador señala que la seguridad está sustentada en la estrategia de coordinación permanente y combate frontal a los delincuentes y todo aquel que pretenda desestabilizar la paz social. Los números son contundentes, sobre todo en La Laguna, que era la región con más homicidios dolosos. De mil 63 homicidios presentados en 2011, en 2022, con Riquelme, el número descendió a 65 homicidios. Hoy la tranquilidad está atrayendo inversiones.