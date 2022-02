POLITICÓN: EL MAL EJEMPLO

I. EL MAL EJEMPLO

A estas alturas no es novedad, ni siquiera noticioso que un funcionario público haya dado positivo a COVID-19, al menos eso dicen en el gabinete de Andrés Manuel López Obrador. Lo que sí resulta importante es que después de aparecer en “La Mañanera” con el Presidente, sin cubrebocas, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval, anuncie redes sociales que se hizo la prueba y salió positivo. Al lado de él, y también sin cubrebocas, estuvo el doctor Hugo López-Gatell. ¿Por qué los funcionarios federales se empeñan en poner el mal ejemplo?

II. CON POTENCIAL NO VISTO

El potencial del municipio de Arteaga para el turismo no está bien aprovechado. Ni Ramiro Durán, ni sus antecesores, también familia, no supieron dimensionar, mucho menos invertir en la atracción turística y darle a la gente de la sierra una forma de hacer negocio. El lunes que cayó algo de nieve en Los Oyameles reportan que había vehículos no sólo de Coahuila, sino de otros estados. San Antonio de las Alazanas estaba casi lleno, no obstante al frío hubo venta en los restaurantes.

III. DE ALBOROTO

Alboroto que se armó por la no localización de Pedro César Carrizales, mejor conocido como “El Mijis”. El ex diputado local potosino no tuvo contacto con su familia y fue visto por última vez en Saltillo. Estaba, según datos de su ficha de búsqueda de San Luis Potosí, su entidad natal, hospedado en un hotel del bulevar Los Fundadores y conducía una camioneta roja sin placas, pero con permiso de circulación. Carrizales pasó a la fama no sólo por ser un líder de pandillas a candidato, sino que ganó la elección de diputado local por la misma coalición que impulsó a AMLO: Juntos Haremos Historia. Después vinieron una serie de problemas.

IV. CRECEN QUEJAS

En donde cada día aumentan las quejas que se reciben desde Coahuila es en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de Rosario Piedra. Al cierre de 2021, las instituciones federales registraron 483 quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos, una cifra que no se veía, al menos en los últimos ocho años en los que hay información. ¿Qué andarán haciendo mal los funcionarios de la 4T?

V. SIMAS, DOLOR DE CABEZA

Vaya novedad la que descubrió el alcalde de Frontera, Roberto Piña. Que en el Simas hay trabajadores con muy altos sueldos, tipo nivel ejecutivo en la industria. Los sistemas de agua no sólo de la región Centro, sino de toda la entidad, necesitan una buena revisión, la primera advertencia la ha dado la Auditoría Superior del Estado, de Armando Plata, porque en sus evaluaciones financieras se ha puesto en evidencia no sólo la poca eficiencia, sino también el alto gasto en nómina, por ejemplo. Ahí tienen a Torreón, en la época de Jorge Zermeño, como otro botón de muestra.

VI. RETRASOS EN ANUNCIOS

Todo hace indicar que la veda publicitaria de los gobiernos de los tres órdenes -aunque al Federal le vale un cacahuate-, debido a la consulta por la Revocación de Mandato, hará que se retrasen grandes anuncios a nivel estatal y en los municipios. De que hay planes en grande los hay, sobre todo para obra pública, pero el INE, de Lorenzo Córdova, se está tomando en serio su papel y por lo pronto todos guardan silencio sobre las acciones de gobierno.

VII. REVOCACIÓN DE MANDATO

Que este día, José Luis Vázquez López, y todo el primer equipo del INE Coahuila, van a dar a conocer los detalles de la consulta de Revocación de Mandato en Coahuila, la cual se llevará a cabo el 10 de abril. Con los recortes que tuvo el INE se tuvieron que hacer ajustes, porque dicen, andan trabajando con las uñas, aunque ya saben cómo son de exagerados esos consejeros nacionales del Instituto. Es evidente que la 4T y en especial el Presidente trae pleito casado con el INE, pero también ven la tempestad y no se hincan, desde hacer años que se viene advirtiendo el derroche.

VIII. EMPRESARIO REGIDOR

En Torreón, de Román Alberto Cepeda, ya le echaron el ojo, o mejor dicho le pusieron la lupa al regidor Luis Cuerda, ex dirigente de la Canaco. Su padre es el dueño de Distribuciones Industriales Cuerda, empresa proveedora de equipo de seguridad, y aunque ha sido proveedora del municipio, hasta ahora no ha vendido nada al ayuntamiento actual. Sin embargo, las organizaciones ciudadanas están atentas a que las compras a la empresa de la familia Cuerda no caigan en conflicto de intereses.

IX. ATINADO

Atinadas fueron las declaraciones recientes del gobernador Miguel Riquelme en Viesca, al rechazar, de nueva cuenta la Reforma Eléctrica como la plantea el Gobierno Federal. Apenas unos días después el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, inició una serie de posicionamientos en redes sociales en el sentido de garantizar piso parejo para toda la industria de generación de energía. La defensa de Salazar está en sintonía con Riquelme, porque buscan que las energías renovables no se queden en desventaja, sino más bien sean insertadas en el nuevo esquema que plantean del Sistema Eléctrico. Además habría certeza para que nuevas inversiones eólicas y solares por fin se decidan a llegar a Coahuila.