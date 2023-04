POLITICÓN: El pulso del proceso electoral

1. LOS ALIADOS

Un problema que están percibiendo quienes le toman el pulso cada minuto a la campaña de la alianza PAN-PRI (también aparece el logotipo del PRD, pero como si no estuviera) es que en la esquina albiazul no parecen muy preocupados por lo que ocurra fuera de los cinco distritos en los cuales la candidatura surgió del contingente encabezado por Elisa Maldonado. Como que la idea es “nosotros nos ocupamos de nuestra parcelita y ya”. El punto fino del asunto es que eso parece estarse reflejando en las encuestas, como en la que difundió hace unos días la empresa Enkoll y en la cual el PAN solamente captura 7 por ciento de la intención de voto, algo que, de distribuirse de manera uniforme en todo el Estado, implicaría que si los candidatos albiazules llegan a ganar sus distritos, eso ocurriría solamente gracias a los votos que acumulen en la casilla del PRI. Parece evidente que si el panismo local no se pone las pilas y aprieta el paso, corren el riesgo de ser desplazados a la cuarta posición como fuerza política en la entidad y eso no augura larga vida para la actual alianza. Habrá que seguir atentos al tema.

2. LOS MORENOS

Cargar siempre con un Amlito, pronunciar cada dos frases el nombre del presidente López Obrador y machacar a los electores con el recordatorio de los programas sociales implementados en este sexenio puede ser suficiente para ganar una elección... en Chiapas, en Oaxaca o en Guerrero, pero ciertamente no en Coahuila. Sin embargo, quienes integran las huestes que comanda Mario Delgado parecen no entender la diferencia y por ello van acumulando errores de estrategia a los cuales ni siquiera les dan importancia. Y para ejemplo ahí está lo ocurrido en la semana, cuando se filtraron audios en los cuales la muzquense Tania Flores deja claro cómo para ella y su hermano, el empresario del carbón Tony Flores, la política es un “negocio familiar”. De acuerdo con quienes tienen acceso al war room morenista, la difusión de las grabaciones, aunque provocó agitación en los chats donde las huestes locales “conviven”, no condujo a un posicionamiento relevante a nivel cupular... ¡porque no lo consideraron importante para este proceso! ¿Será que ya dejaron de competir y no nos habíamos percatado del hecho?

3. LOS REBELDES

Todo indica que para “El Tigre” Ricardo Mejía Berdeja el debate de hoy sí es un evento importante, pues desde el viernes se lanzó públicamente a criticar el formato escogido por el IEC: los candidatos sentados y los moderadores de pie, algo que él interpretó como un hecho que evidencia la existencia de “dados cargados”. Lo cierto, nos dicen, es que todo mundo se quejó de la idea y lo más probable es que, para cuando usted lea estas líneas, los sillones hayan pasado a mejor vida y los hayan sustituido unos atriles. Más allá de la queja pública, la actitud del abanderado del PT parece evidenciar lo que ya le hemos comentado antes aquí: el debate de hoy podría ser la última oportunidad de Mejía para meterse a la pelea y eso se reflejará en la siguiente ronda de encuestas que comenzarán a levantarse a partir de esta semana. Si en esa nueva ronda el petista sigue en tercera posición, va a resultar muy difícil que salga de ahí en lo que resta de la campaña, aseguran los entendidos, y por eso se pronostica que va por todas en el ejercicio de esta tarde en el Teatro Nazas de Torreón.

4. LOS NARANJAS

El que llega al debate de hoy con todo por ganar y nada que perder es el acuñense Lenin Pérez. Uno de los aspectos importante del ejercicio, para él, es que puede aprovecharlo para avanzar en el tema de que el respetable lo conozca en mayor proporción -uno de sus aspectos débiles- y, a partir de allí, tratar de ganar votos entre los electores que, aun reconociéndose con identidad partidista, no están de acuerdo con las alianzas que hicieron sus partidos o no se identifican con el candidato seleccionado. Dicen los que tienen acceso a los estudios que llegan al búnker naranja, que algunos datos indican que los electores ubicados en la franja descrita tienen a la UDC como una de sus opciones “alternas” para votar el próximo 4 de junio, así que esa sería la ventana de oportunidad que trataría de aprovechar el de naranja y verde. Por cierto que una bolsa de votos -pequeña, pero nunca despreciable- por la que podría ir hoy el udecista es la de los “otros naranjas” -los de Movimiento Ciudadano-, quienes todavía no han decidido -o no lo han dicho públicamente- qué van a hacer con la boleta de la elección a gobernador.

5. EL ÁRBITRO

No fue una buena semana para el órgano electoral local. Según nos informan, la visita de los consejeros del INE, Carla Humphrey, Dania Ravel, Martín Faz y Norma Irene de la Cruz -que se desarrolló casi en secreto- sirvió para que se ventilaran -en voz alta y sin ambigüedades- diversos problemas internos. Uno de los que más tiempo ocupó fue el relativo a los estragos que le está causando a la institución la pérdida de cuadros con experiencia a los que se ha venido “purgando” del Instituto, pero sin sustituirles por personas que puedan con el paquete. El resultado de ello es que hay un atraso generalizado en las tareas que tiene a su cargo la institución y eso ha causado una enorme preocupación en el INE que ahora comanda la sonorense Guadalupe Taddei. La pregunta, se asegura, fue directa y sin rodeos: ¿por qué se está despidiendo a la gente con experiencia, si ese es justamente uno de los elementos de fortaleza institucional? La respuesta, dicen, fue el silencio de Rodrigo Paredes, a quien ya casi todo mundo señala como la causa de que el IEC no opere de forma adecuada.