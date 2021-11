POLITICÓN: EN APARIENCIA

I. EN APARIENCIA

La dirigencia de Morena en Coahuila, con Diego del Bosque a la cabeza, está aparentando tener unidad. A lo largo de la entidad están celebrando reuniones para enviar el mensaje de que ya el pleito se acabó en el partido. Sin embargo, lo que está aglutinando -que no es lo mismo que unir- a la gente es la convocatoria, para que vuelvan a afiliarse, y que participen en la consulta del INE, de Lorenzo Córdova, para rechazar o aceptar el mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador. El caso es que una vez que empiece de nuevo un proceso electoral, volverán a ser los mismos, los que se arrebatan y se meten zancadilla. Lo peor es que los “invitados” de la UDC y PAN se llevarán la mejor tajada del pastel.

II. BUENO PARA SER MALO

El que salió bueno para quedar mal es Enrique Karam, que tiene triste memoria como funcionario público en el municipio de Monclova, donde alguna vez hizo berrinche al pedir licencia y querer regresar cuando ya había un sustituto en el cargo de Director de Obras Públicas. Karam Maccise renunció al PRI porque pidió más de lo que merecía y ahora anda con una empresa de construcción de “media cuchara” como dicen en la obra, que por cierto, tampoco ha sido tan redituable por lo que anda en la calle de la amargura, arrastrando con su derrota a muchos que confiaron en él, por igual, parientes y amigos. Ni hablar: es bueno para ser “queda mal”.

III. HOMENAJE EN EL LEGISLATIVO

Un homenaje más recibió Higinio González, secretario de Educación recientemente fallecido. Fueron los diputados locales quienes en la sesión de ayer reconocieron la labor del fundador de la UANE, docente y servidor público. Basta recordar que Higinio, en su etapa de representante de los ciudadanos, fue presidente de la Gran Comisión del Congreso del Estado, es decir, el cargo similar al que ocupa hoy Eduardo Olmos como presidente de la Junta de Gobierno del Poder Legislativo. Ya el gobernador Miguel Riquelme también, en Palacio de Gobierno, y con la presencia de los representantes de los otros poderes, le había rendido un homenaje.

IV. EN CALMA

Hay una muy sospechosa calma -dicen- en Parras de la Fuente. El alcalde Ramiro Pérez quiere arreglar el entuerto al cuarto para las doce, pero ya se le hizo tarde y el engrudo está hecho bolas. Lo más recomendable, dicen incluso los morenos, es que se busque un buen bufete de abogados, y no intente como en otras ocasiones, defenderse sólo, porque lo único que hace es meterse a zona pantanosa.

V. INFLACIÓN

Hay tres ciudades de Coahuila que están en los primeros lugares con mayor inflación al cierre de octubre: Ciudad Acuña, de Roberto de los Santos, Monclova, de Alfredo Paredes, y Torreón, de Jorge Zermeño. Si bien se menciona a los alcaldes es para que identifique que son colores distintos los que administran, y que es justo aclarar que una autoridad municipal, difícilmente influye en un índice de este tipo. Los economistas a nivel nacional están advirtiendo que son los precios de los energéticos como el gas y la electricidad, así como los alimentos, lo que provoca este fenómeno que desgasta el bolsillo. ¿Será esto parte de la política no neoliberal de AMLO?

VI. JUSTICIA POR LA RED

Que las fiscalías de Nuevo León, Coahuila, de Gerardo Márquez, y Tamaulipas firmaron un acuerdo para implementar la mediación, la conciliación y la justicia restaurativa, pero vía remota y desde estas tres diferentes jurisdicciones. Lo importante es hacer llegar la justicia, mediante la voluntad y la tecnología, a quienes quieran apegarse a este método. Veremos cómo funciona.

VII. SUSPICACIA

En la Comarca Lagunera tomaron con mucha suspicacia la visita que hizo Luis Fernando Salazar, “El Ex Niño Azul”, al secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Dicen los ex correligionarios de Luis Fernando que él nunca la brinca sin huarache, por eso han echado a volar la imaginación y consideran que anda en busca de un puesto, porque se quedó sin Juan y sin las gallinas después de la elección pasada. Además tiene que sostenerse de algún cargo público si quiere continuar en la pelea por ser candidato de Morena a la gubernatura. ¿Quién se iba a imaginar a Salazar del lado de Morena, después de que no le gustaba ni siquiera asolearse en las campañas?

VIII. EN PARCIALIDADES

En el SAT, de Raquel Buenrostro, se están ganando a pulso el enojo de muchos micro, pequeños y medianos empresarios. Resulta que tras la pandemia -que todavía no se va-, existen adeudos. Los empresarios recibieron correos del SAT ofreciéndoles pago en parcialidades de los adeudos. Sin embargo el trámite es imposible de hacer vía electrónica y tampoco hay citas. No sé sabe si era una broma o promoción de El Buen Fin, y en realidad la oferta empieza hoy.

IX. ESTRATEGIA DE INTELIGENCIA

Con el tema de seguridad y migración, que se tocará hoy en la reunión del gobernador Miguel Riquelme y sus homólogos Samuel García, de Nuevo León, y Francisco García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas, además de autoridades federales y militares, fue como inició la Alianza Federalista con estos mismos estados. Aunque la agrupación de gobernadores está en un período de reposo no hay duda de que podría retomarse. Sin embargo, la reunión de hoy tiene que ver con que de una vez por todas se ponga un alto a los delincuentes que rondan los tres estados en los límites con Estados Unidos. La estrategia, está visto, es más de inteligencia que sangrienta. Veremos a qué acuerdos llegan hoy.