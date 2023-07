POLITICÓN: En el IEC ¿aplicarán la ley para sancionar omisiones?

I. CASTIGO A LAS OMISIONES

Las omisiones también se castigan en la función pública, y eso es precisamente lo que debe buscar, sin darle tantas vueltas al asunto, la contralora del IEC, María Teresa Nares. Incluso debe revisar bien las actuaciones de su antecesor. Si bien el pago a trabajadores del extinto Partido Joven de Édgar Puente no se hizo, la realidad es que hubo una aceptación del patrón solidario y con ello el compromiso de pagar. También está el caso del liquidador del partido. Son varios los que llevan velas en el entierro. Aquí es donde se requiere la participación de los consejeros como Óscar Rodríguez, para supervisar que se esté cumpliendo con la Ley, no sólo para encender la grilla interna.

II. MULTADO

Que efectivamente sí había un concesionario que se quiso pasar de listo y colocó publicidad de bebidas embriagantes en una de sus unidades del transporte público en Saltillo. Sin embargo, Héctor Gutiérrez, director del Instituto Municipal del Transporte, se encargó de aplicarle una multa. Por desconocimiento o por ganarse un dinero extra, el concesionario incurrió en una violación al reglamento.

III. UNA POSIBILIDAD

No se detecta una oposición a la posibilidad de incrementar la tasa del Impuesto Sobre Nómina (ISN) por parte de empresarios en Coahuila. En lo que coinciden es que Blas Flores y el que venga a dirigir la Secretaría de Finanzas deben ser más transparentes en el manejo de este recurso. Es cierto que hay comités técnicos, pero están unos cuantos, no toda la sociedad. Además, para eso está la tecnología, para que vía web cualquiera pueda consultar las obras que reciben dinero del pago de impuestos de los empresarios. Eso de constituir fideicomisos es algo que les inquieta a los ipecos, porque ya existían, pero hace dos sexenios los eliminaron, y el recurso entra −como dicen los funcionarios− a la licuadora.

IV. COORDINACIÓN

El reporte de enfrentamiento entre delincuentes y las corporaciones de seguridad del estado, más el Ejército Mexicano, muestra cómo todavía en Tamaulipas de Américo Villarreal y Nuevo León de Samuel García les falta llegar a un mejor nivel de coordinación como en Coahuila. Se sabe que primero atacaron el puente internacional de Colombia y luego quisieron huir a este estado, pero no los dejaron ni siquiera entrar.

V. A PIEDRA Y LODO

Entre los ipecos y los usuarios de a pie cuentan que se extraña en la oficina de la Superintendencia de la Zona de Distribución Saltillo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a Norberto Alarcón Galván. Es una persona de buen trato, pero más que nada dedicado a solucionar necesidades. Se le extraña por una sencilla razón: quien llegó al puesto, Lucio Rendón Arizpe, nomás no tiene tiempo para recibir a nadie. Tampoco el mismo trato con quienes buscan una solución a sus necesidades de energía. El funcionario federal está encerrado a piedra y lodo en su oficina. Pocas veces se le encuentra en eventos públicos y aunque se ha reunido con algunos alcaldes de la región, es fecha que no da resultados.

VI. ENCUESTAS FANTASMAS

Dice el carnal Marcelo Ebrard que va arriba en la encuesta de Morena rumbo al 2024, y que en todo caso se le debe preguntar a Claudia Sheinbaum si estaría dispuesta a unirse a su triunfo. Que se sepa, hasta ahora Morena de Mario Delgado no ha revelado ninguna encuesta, pero las “corcholatas” acostumbran a pagar sus propias encuestas −entre otros muchos gastos que el INE no ve− para pregonar que van arriba. Basta recordar a Ricardo Mejía.

VII. GOBERNADOR RESPONDÓN

El gobernador de Texas, Greg Abbott, salió muy respondón. Se pasó por alto al presidente Joe Biden al instalar boyas en el río Bravo, incluida también la frontera de Coahuila con Piedras Negras de Norma Treviño. Luego el Gobierno de Biden le pidió que las retirara, y no hizo caso, lo demandan y la respuesta fue: “Nos vemos en la Corte”. Tenga o no la razón, atente o no contra los derechos humanos de todos los migrantes que intentan llegar a Texas en busca del sueño americano, muestra que si él tiene la razón o la tiene el gobierno de Biden, sea la Corte la que decida. Eso quedó muy lejano en México. Acá a lo más que llegaron los gobernadores fue a impugnar la Ley de Seguridad Social, y eso siendo muy cautelosos.

VIII. CASA POR LA VENTANA

Justo lo que adelantamos se cumplió. Claudia Sheinbaum hará su segunda visita a Coahuila y ahora estará en Saltillo el domingo 30 de julio. A decir de la vocera Lizbeth Ogazón, es una asamblea informativa, quiere decir que sólo para militantes y simpatizantes de Morena. Pero quieren echar la casa por la ventana porque será en la Plaza de Toros −la misma que no revisa Protección Civil− en la cual Armando Guadiana tiene mucho que ver.

IX. DE ALTURA

A decir de Chema Fraustro, la celebración del 446 Aniversario de Saltillo este año fue de altura, y única. Durante todo el día hubo fiesta en la ciudad, desde las mañanitas, ofrenda floral y la entrega de la Presea. En este acto de sesión solemne de Cabildo también se reconoció el trabajo del gobernador Miguel Riquelme. Fue en realidad la última presea de la ciudad que entregó Riquelme, y el reconocimiento fue por apoyar a la ciudad en obras, programas y seguridad. En las próximas semanas, Chema y Riquelme harán entrega de más obras. Por lo pronto entregaron la Presea Saltillo, junto con integrantes del Cabildo, a la Cruz Roja como institución, al abogado Mariano Fuentes y la post mortem para la familia del maestro Rubén Gámez Valero.