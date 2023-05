POLITICÓN: En medio de elecciones, relajo en comité estatal de Morena

I. VIOLENTAR A LAS VIOLENTADAS

En los Centros de Justicia y Empoderamiento de las Mujeres les está faltando más compromiso, menos burocracia, y sobre todo, despojarse de tratar de quedar bien con alguien; deben recordar que su misión es proteger a las mujeres, con esa visión fueron creados en el sexenio pasado. Antes que estar pensando en dar el salto a otro poder del estado con mejor puesto, es recomendable que Katy Salinas haga una revisión de su personal, sobre todo el de Saltillo. Ahí, cuando algunas mujeres van a denunciar y pedir apoyo y protección no son tratadas y orientadas adecuadamente. No se diga cuando el autor de la violencia familiar, maltrato, abuso y cualquier otro tipo de violencia contra la mujer pertenece a la administración estatal, algún municipio o una corporación de seguridad. Un dato curioso es que, de entrada, les dicen a algunas de las mujeres que su denuncia no va a proceder, cuando se trata de corporaciones de seguridad. ¿Por qué?

II. ENTRE EL MORBO Y LAS APUESTAS

La campaña de Alfredo Paredes transcurre entre el morbo y las apuestas. De no darse su triunfo como diputado local, la apuesta más recurrente es que la Fiscalía Anticorrupción de Jesús Homero Flores seguirá deshojando la margarita y no le echará el guante. El morbo es porque cada que la campaña avanza, Paredes se asemeja más al nopal, y le salen más propiedades. Por eso la conclusión es que, de no ganar, se irá a esperar sentado o cazando venados a su rancho de Progreso a esperar a que Chuy Flores toque a la puerta.

III. UNA DE DOS: OMISOS O MIEDOSOS

¿A quién, o mejor dicho, a quiénes, se puede acusar de omisiones y falta de trabajo por la limitación que tendrán las personas en prisión preventiva en Coahuila, y que no podrán votar? En el INE de Guadalupe Taddei, la consejera Dania Ravel ha puesto el dedo en la llaga: en este estado sólo votarán 12 mujeres en prisión preventiva de uno de 5 penales, y de un universo -entre hombres y mujeres- de alrededor de 2 mil personas, es decir, sólo al 0.6 por ciento se le respeta su derecho a votar. Se pueden suponer muchas cosas, mientras nadie hable para decir la verdad: que el INE de José Luis Vázquez y el IEC de Rodrigo Paredes y sus consejeros no hicieron su chamba, también que desde la administración de los penales, controlados por el estado, tuvieron temor, quizás también no tienen logística y prefirieron evitar la fatiga. El caso es que el INE, que lanzó este programa piloto, tiene el compromiso de decir qué sucedió.

IV. MAYORES CUIDADOS

Recientemente la Secretaría de Educación de Francisco Saracho impuso una multa a un colegio particular porque en sus instalaciones ocurrió el abuso a un menor. Si bien esto no resuelve para nada el problema de la víctima, en realidad hace que el resto de las instituciones ponga sus barbas a remojar en los cuidados. El detalle está en que las instituciones públicas, las cuales tienen mayor incidencia, no pueden ser multadas, pero sí su personal puede tener problemas legales o administrativos, según sea el caso.

V. NO SE CALIENTEN, PLANCHAS

Para todas las “corcholatas” a las que Andrés Manuel López Obrador les dio luz verde: Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López y Ricardo Monreal -Gerardo Fernández Noroña se invitó solito-, Mario Delgado les pidió dejarse de calenturas. La lógica del presidente de Morena tiene sentido: concentrarse en la elección de Coahuila -reconoce que todavía hay militantes confundidos en apoyar a Armando Guadiana o a Ricardo Mejía-, y el Estado de México, en donde van a la cabeza, pero no hay que confiarse -ya ven lo que pasó en Nuevo León-. Delgado está haciendo un cabildeo personal con cada interesado para que después del 4 de junio, fecha de la jornada electoral, empiece el estira y afloja por la Presidencia. Esto coincide con la versión de que Morena adelantará su proceso interno y para agosto a más tardar habrá noticias.

VI. ANDARES

Como se supo, Mario Delgado estuvo varios días en Coahuila. En ese lapso le pasó de todo, desde una protesta en pleno mitin en Piedras Negras, hasta muestras de afecto cuando se puso un bigote para apoyar a Armando Guadiana en los cruceros. No faltaron quienes aprovecharon para mostrar la cercanía con el dirigente, como Alberto Hurtado, quien anda haciendo circular una fotografía en la cual Mario lo apunta con el dedo. El caso es que Hurtado no necesita de la publicidad, porque su candidatura es pluri, y su lugar está asegurado para la próxima legislatura.

VII. DESASEO LABORAL

Un auténtico relajo se traen en Morena de Diego del Bosque, a nivel estatal, y Mario Delgado a nivel nacional. En tiempos de Claudia Garza del Toro, ahora delegada del Bienestar, y Guadalupe Céspedes, ahora sumado al equipo del PT siguiendo el canto de las sirenas, se inició la contratación de personal para laborar en el Comité Estatal. El problema es que las reglas no fueron claras, y además en algunos casos violando la Ley Federal del Trabajo. Ese desaseo en el pago de sueldos, honorarios, compensaciones, apoyos, como quiera que sea el concepto por laborar en el Comité, está repercutiendo en la administración de Diego del Bosque. Tiene demandas laborales vigentes y del Comité Nacional han venido a conciliar, pero algunos definitivamente quieren finiquito, no ayudas. En medio de un proceso electoral, naturalmente que esto mete ruido.

VIII. COMUNIDADES CONECTADAS

En el campo, porque todos los coahuilenses son importantes, estuvo el gobernador Miguel Riquelme, supervisando obras de pavimentación en Ramos Arizpe. Ahí habló de la importancia de darle a la zona rural el valor que merece, como lo hace José María Morales, el alcalde. Allá todas las comunidades están conectadas con caminos pavimentados, inclusos las que tienen hasta 5 habitantes. No todo es industria, el campo es el origen y hay que reconocerlo, en eso coinciden Chema Morales y Riquelme.

IX. FALTA POCO PARA CONVENCER

Los candidatos tienen menos de un mes para convencer al electorado de que son la mejor opción, y las encuestas serias que tienen los parámetros requeridos por las autoridades electorales plantean un escenario casi igual al del inicio del proceso: Manolo Jiménez al frente y con amplia ventaja, Armando Guadiana en el segundo, pero con ligero descenso, Ricardo Mejía en el tercer puesto, con un ligero crecimiento, mientras que Lenin Pérez a la zaga, sin repuntar. La lectura no es solamente que Manolo, con menos pleito y más propuesta, no se ha desacreditado, porque su posición la mantiene. En cambio, el pleito, también desde antes del proceso, entre Guadiana y Mejía, trae como consecuencia que se disputen las preferencias. Lenin es bien visto por el electorado, pero le falta llegar a mayor audiencia.