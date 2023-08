POLITICÓN: En PRI y Morena ya hay tiradores por el Senado en 2024

I. SALIÓ EL PEINE

Como dicen: ya salió el peine del por qué resucitó políticamente hablando la paisana Rosario Robles. Quiere que su hija Mariana Moguel, sea la candidata del Frente Amplio por México, que todavía sigue integrado por el PRI y PAN, pero con el PRD en pausa hasta que se les baje el berrinche. “Chayo” había retomado su andar con una gira por varios estados para “agradecer” el apoyo que le dieron cuando estuvo en prisión. En este caso también el orgullo queda de lado, porque los azules fueron cuchillitos de palo con ella.

II. VOLTERETAS

En el pasado rally de automóviles tipo todo terreno en Coahuila, según cuentan, la diversión fue a lo grande. Aunque no hubo mayores eventos, sí se presentaron -según quien llevó la cuenta- al menos 11 incidentes. Pero son gajes del oficio. Pero en este caso les tocó a algunos políticos como el alcalde de Parras de la Fuente, Fernando Orozco, y a descendientes del edil de Torreón, Román Alberto Cepeda. Todo está en orden, cuentan, salvo el susto de las volteretas en este evento que acapara más miradas cada vez.

III. EX ALCALDES

En Ramos Arizpe andan más activos los ex alcaldes que los posibles tiradores a la alcaldía. Por un lado Ramón Oceguera se reúne con gente de Morena, aunque también anda con los rojillos de Ricardo Mejía. Con diferencia de horas también sostiene una reunión con Antonio Flores Boardman, otro ex alcalde. Pero ahora ya no lo hace en lo oscurito, sino que pregona que es para aportar ideas por el bien de la ciudad. Ramón -dicen sus malquerientes- no tiene claro que en Ramos Arizpe manda y seguirá mandando el PRI.

IV. EVENTOS MASIVOS

Para el Grito de Independencia, fechas previas y posteriores, los alcaldes del estado quieren lucirse con traer a los grupos de moda, la mayoría norteños. Por ahí se ha soltado el rumor de que Chema Fraustro quiere a Grupo Frontera, de los que están en su mejor momento. Pero que otros municipios grandes y de mayor población en el estado no quieren quedarse atrás y van a traer también agrupaciones de renombre nacional. La seguridad de la que habla Miguel Riquelme, junto con el blindaje, permiten este tipo de eventos masivos.

V. EN LA BOLETA

Que en el PRI de Carlos Robles desde estos tiempos empezaron a aceitar la maquinaria rumbo al 2024. En breve van a reconocer a los seccionales que tuvieron la mejor votación en la pasada elección, en donde arrasaron. En este escenario cada vez se comenta con más fuerza que en 2024, el gobernador Miguel Ángel Riquelme estará en la boleta y además en la lista nacional para llegar por representación proporcional al Senado de la República, eso es al menos lo que se dice en varias mesas de analistas locales.

VI. ASPIRANTES A NOTARIOS

Si la lista de calefactos a cualquiera de los puestos de elección popular en el 2024 le parecen muchos, espérese a conocer la lista de aspirantes a notario público. Son 123 y contando hasta el mes pasado, incluido el mismo director de Notarías, Enrique Flores Ruiz. Habrá que estar atento, porque antes de terminar el sexenio -así lo dice la tradición- llegan al Congreso Estatal los nombramientos de sustituciones y nuevos fedatarios. Las patentes son de las más codiciadas porque representan un función que puede significar un trabajo estable el resto de los días.

VII. NUEVOS PARTIDOS

No crea que el asunto de los nuevos partidos políticos está olvidado en el IEC, de Rodrigo Paredes. Después de la elección de gobernador, la que ocurrió en el mes de junio, la Ley señala que las agrupaciones políticas constituidas como asociación civil pueden solicitar convertirse en partidos, esto a partir del mes de enero, que en este caso es en 2024. Pero hasta ahora la única agrupación política constituida es la llamada “Independiente” de Édgar Puente y Esdras de la Cruz. Tratarán de revivir, eso es indudable, porque la legislación lo permite.