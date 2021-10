POLITICÓN: ES PRIORIDAD

I. ES PRIORIDAD

No hay vuelta de hoja, ayer Lalo Olmos habló fuerte y claro: es prioridad para la actual legislatura resolver a la brevedad la iniciativa de reforma a la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, misma que fue enviada recientemente por el gobernador Miguel Riquelme. El Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso se reunió ayer, junto con otros diputados locales, con el actuario Francisco Miguel Aguirre, el consejero jurídico del Estado, Carlos Estrada, y la dirigente del SUTSGE, Rosa Isela Alarcón, además del director del Instituto de Pensiones, José Luis Moreno Aguirre. Casi los mismos personajes estuvieron ya en una reunión con el Gobernador.

II. OTRO FONDO

En los últimos días los legisladores locales han tenido una actividad muy cercana con la sociedad. En otra acción similar, es decir, de pensiones, también se ha escuchado a dirigentes y profesores de la Sección 38 del SNTE, quienes tienen un fondo que también requiere de una reingeniería para que pueda seguir como un fondo solidario de los profesores en retiro. En esta última reunión también participó Fernando de las Fuentes, secretario de Gobierno, en representación del gobernador Miguel Riquelme.

III. TOMANDO FORMA

Empieza a tomar forma no sólo el equipo de entrega recepción de Chema Fraustro, alcalde electo de Saltillo, sino también las personas de quienes se rodeará en los próximos tres años, a partir del 1 de enero de 2022. En el evento de inauguración de la Línea Verde, Chema Fraustro, incluyó a dos cercanos en su lista de futuros funcionarios municipales: Juan Carlos Villarreal, quien será propuesto como tesorero, y Lizeth Álvarez, quien irá a la Contraloría Interna. Pero además sume a Carlos Estrada, actual Consejero Jurídico del Estado, en calidad de Secretario del Ayuntamiento.

IV. MENSAJES

En este mismo evento, el gobernador Miguel Riquelme mandó varios mensajes. Uno fue que se dijo listo para quedarse a vivir en Saltillo, ante la generosidad que se ha tenido con él. Por otro lado, cuestionó que en Torreón, de Jorge Zermeño, convirtieran la Línea Verde en Línea Amarilla, ante el deterioro y abandono que se tiene en este espacio público en La Laguna, el cual se construyó durante la administración municipal de Riquelme. En contraste, el Gobernador volvió a destacar el trabajo de Manolo Jiménez al frente de Saltillo, señalando que hay Manolo para rato. ¿Así o más claro?

V. RECOMENDADOS

En el Instituto Electoral de Coahuila hay favoritos para ocupar las dos sillas de consejeros a nombrarse el 29 de octubre por el INE, de Lorenzo Córdova. Cuentan que no obstante a que el IEC no hace “click” con el INE, a través de Gustavo Padrón y la misma Gaby de León -a quien otros consejeros la han exhibido en el desaseo de las cuentas y la construcción del edificio sede-, se impulsa a dos para que se conviertan en los nuevos consejeros: Patricia González Mijares y Hugo Alejandro González Bazaldúa, este último actual director de vinculación del OPLE. Aunque está en chino que los consejeros del INE decidan por recomendación, pero al menos le andan haciendo la lucha para que sus afines lleguen al Consejo General. Veremos si las recomendaciones surten o no efecto.

VI. EL POTRILLO

La que presumió ayer foto con “El Potrillo” Alejandro Fernández, fue la alcaldesa de Cuatro Ciénegas, Yolanda Cantú. A decir de la alcaldesa, el hijo de Vicente Fernández estuvo en el lugar conocido como Las Playitas -antes abiertas a todo el público y ahora en conservación-, haciendo filmaciones, aunque no se explicó si era película o videoclip.

VII. GASTO MAYOR

El que anda que no lo calienta ni el sol es Jorge Zermeño. El alcalde de Torreón quiere salir por la puerta grande de la alcaldía. Sin embargo, uno de los puntos de mayor crítica -además de su pésima corporación de seguridad, y no se diga tránsito y vialidad- es porque tiene una nómina abultada. Zermeño se defiende, como siempre tratando de comparar sus números con los de sus antecesores. Pero los números son fríos y tanto la Auditoría Superior, de Armando Plata, como en otros estudios, se menciona el incremento. Quizás Zermeño está confundido y tenga en verdad menos gente a su servicio, pero el caso es que el gasto es mayor.

VIII. PARA DOS COSAS

Hablando de azules, Marcelo Torres, dio a conocer que el INSABI y el esquema de compra de medicamento del Gobierno Federal sirve para dos cosas. Los números del mismo Insabi revelan que en el país llega uno de cada 10 medicamentos que se requieren en hospitales, y a Coahuila llegan dos de cada 100 medicinas que se necesitan para atender a la población. Con razón la gente sale de los hospitales sólo con paracetamol.

IX. SIN REPUNTE

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, presentó datos de todo el país, pero que llaman la atención. Primero sostiene que tras el regreso a clases no hubo un repunte de la epidemia -¿ya no es pandemia?- de Covid, y que sólo 2.5 de cada mil escuelas abiertas reportaron contagios, pero no cerraron. Aquí en Coahuila a partir de esta semana otro buen número de escuelas primarias y secundarias retoman las clases presenciales. Los filtros funcionan, pero la disciplina dentro de las aulas funciona mejor. Además en los últimos días se ha causado alarma por el fallecimiento de menores a causa de Covid. Las recomendaciones de las autoridades deben seguirse de manera estricta.