POLITICÓN: Es válido tratar de escalar en puestos, pero...

I. LAGUNERO A LA CAMPAÑA

Para los incrédulos: el alcalde Jonathan Ávalos Rodríguez, del municipio de Francisco I. Madero, allá en La Laguna, volvió a pedir licencia al Congreso estatal de “Lalo” Olmos, para separarse del cargo. Esto está relacionado con lo que habíamos adelantado de que se integra como coordinador de campaña de Armando Guadiana. El edil llega al puesto que quedó prácticamente vacante después de que Luis Fernando Salazar se ha hecho a un lado, aunque anda trabajando por su cuenta también en toda la entidad. De igual manera está firme que llegue el hijo del senador con licencia, Marco Guadiana al área de finanzas de la campaña. El primer círculo incluye además al aspirante a diputado local Alberto Hurtado, y otros pocos, aunque en equipos diferentes.

II. ALUMBRADO DE MADERO

Por cierto, hablando de la licencia que pidió el alcalde Jonathan Ávalos al Congreso local, algunos se quedaron con la duda: ¿quiere dejar bien amarrado el proyecto de concesión de alumbrado público? Esto porque además de también envió a los diputados locales modificar el decreto de 2017, en el cual se autoriza al municipio a hacer un nuevo proyecto de concesión para el alumbrado.

III. ANTECEDENTES DE ASPIRANTES

Durante la designación del magistrado presidente del Tribunal Electoral de Coahuila (TEC), Sergio Díaz Rendón, en el año 2018, los senadores –todavía de la misma legislatura– valoraron sobre todo el perfil académico de Díaz, sin vínculos políticos –casi–, y sin antecedentes inmediatos de funcionario público. El Senado está por definir a más tardar el próximo mes al nuevo magistrado o magistrada que ocupe el lugar que dejó vacante Elena Treviño, a quien se le acabó el veinte. Pero llama la atención que de los 12 perfiles solamente una mujer: Gabriela Guadalupe Valencia Luévano, se dedica a la litigación de asuntos electorales y no tiene antecedentes inmediatos de servidora pública. El resto de los contendientes ni siquiera tienen paso por organizaciones civiles.

IV. UAAAN DORADA

Desde la oficina del gobernador Miguel Riquelme, vía la Consejería Jurídica de Valeriano Valdés, le pidieron al Congreso de “Lalo” Olmos que programe fecha y hora para que el nombre de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, sea inscrito con letras doradas en el Muro de Honor del Salón de Sesiones del Palacio Legislativo. La UAAAN está celebrando sus primeros 100 años de existencia, y ese es el motivo de la celebración. Los legisladores están acelerando el paso para dar cumplimiento a este tema.

V. SE DEJÓ CAER

El que se dejó caer con todo fue Lenin Pérez. Durante la entrega de constancia como candidato a gobernador por el PVEM de “Pepe Cuco” Sandoval, no tuvo miramientos ni contemplaciones contra quienes serán sus adversarios. La crítica fue enfocada hacia quienes están ahora en la izquierda, específicamente en Morena y el PT, porque dijo el udecista y acuñense, que ellos también fueron priistas y que son parte de la tragedia que vive Coahuila. Además, que es el único candidato, como alcalde, diputado federal y diputado local, a quien el PRI no ha podido vencer. Para darle un contexto, Lenin va en último lugar de las encuestas avaladas por el IEC hasta ahora, y escalar peldaños con poco presupuesto será bastante difícil si no utiliza un discurso como este.

VI. ESCUDO DE COAHUILA

En la entrega de constancia a Lenin Pérez, por parte del PVEM estuvo presente la diputada local Claudia Ramírez de este partido en mención, y hasta ahí todo normal. Lo extraño fue que apareciera la bandera del escudo de armas de Coahuila, propiedad del Congreso del Estado. ¿La habrá pedido prestada la legisladora o simplemente la tomó por su cuenta?

VII. EN LA ORILLA

En la orillita se quedó José Luis Vázquez López, todavía vocal ejecutivo de la Junta Local del INE en Coahuila, de pasar a la siguiente ronda en la selección de los cuatro próximos consejeros del mismo INE, pero a nivel nacional. Y decimos en la orillita porque su calificación fue aceptable para pasar –aunque bastante baja considerando que es funcionario del Instituto de toda la vida–, sin embargo, a la hora de aplicar la paridad de género, es decir, tomando el 50 por ciento de las calificaciones más altas de mujeres y hombres, ahí quedó fuera. El caso de Juan Carlos Cisneros Ruiz, actualmente consejero del IEC, y quien sí pasó a la otra ronda, vale la pena preguntarse por qué se quiere ir, teniendo enfrente la elección más importante del estado. Es válido tratar de escalar en puestos y responsabilidades, pero escogió un momento en que es cuestionable.

VIII. A VER SI CUAJA

Otro que se quedó también en la orilla –como de costumbre– es Alejandro González Estrada, exconsejero del finado Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila (IEPC). Cuentan que González Estrada tiene por costumbre reprobar, o al menos no alcanzar la calificación mínima, en primera ronda y posteriormente pedir revisión, algo que seguramente hará ante la Cámara de Diputados, a ver si le cuaja como en Coahuila en su momento.

IX. AHUEQUEN EL ALA

Los que andan bastante cooperativos, por no decir dóciles, con la dirigencia de Morena, de Diego del Bosque, son los diputados locales, Francisco Javier Gómez y Francisca Aguilar Tabares. Están en la cuerda floja porque estuvieron apoyando al PT y su precandidato, y por consiguiente en contra de Morena y también su precandidato en ese momento. Aunque la Comisión Nacional de Honor y Justicia prácticamente nomás les dio un coscorrón a todos los involucrados, se valoró que se requería de los legisladores, tanto el federal Francisco Javier Borrego, como los locales, por cuestiones de voto. Pero la diputada Lizbeth Ogazón le anda echando leña al fuego para que sus correligionarios y compañeros de bancada mejor ahuequen el ala y se formen su propia fracción independiente. Así de una vez se unen sin pena a Rodolfo Walss, renegado expanista.