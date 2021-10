POLITICÓN: ESTÁ DETRÁS

I. ESTÁ DETRÁS

El que dicen que está detrás de los nuevos amparos contra el proyecto Agua Saludable para la Laguna -el programa estelar del presidente Andrés Manuel López Obrador, en esa zona- es el alcalde de Lerdo, para mayores señas priista, Homero Martínez, quien en el fondo nunca ha querido la obra pues dice que para los lerdenses no es tan necesaria. Al parecer los dichos del Presidente, de que hay personas mañosas, tenían como destino final la llamada Ciudad Jardín. Se supone que el proyecto es para el beneficio colectivo, no para andar haciendo grilla.

II. EN RIESGO

Los que siguen esperando son los profesores del SNTE, que dirige -es un decir- el coahuilense Alfonso Cepeda. Están a la expectativa de que les resuelvan si les aplicarán o no una segunda dosis de refuerzo de vacuna contra el COVID-19. Basta recordar que al magisterio le fue aplicada la vacuna CanSino, que es de un sola dosis, sin embargo, expertos recomiendan una dosis de refuerzo, pero ni Hugo López-Gatell, ni ninguna otra autoridad se ha pronunciado de manera contundente. Mientras los profes siguen regresando a las aulas, y en riesgo.

III. OPERATIVOS DE PLACAS

Hágase a la idea de que los operativos en carreteras y zonas urbanas para revisar las placas van a continuar en todo el territorio coahuilense. A decir de Javier Díaz, administrador Fiscal General, en Saltillo se detectaron cinco juegos de placas falsas. El asunto está turnado a la Fiscalía General, de Gerardo Márquez. El origen, según se sabe, es la venta de placas por redes sociales. La banda que las hacía en la Ciudad de México está desmantelada, pero todavía puede andar algún vivillo. Aprovechando el viaje, los operativos también revisan si están al corriente con el pago de derechos de control vehicular.

IV. CIERRE DE MES

La entidad cierra octubre con números alentadores en cuanto a contagios y muertes por COVID-19. No por nada el gobernador Miguel Riquelme acaba de ser reconocido por la Canaco de Torreón, por el buen manejo de la pandemia. Aquí la Secretaría de Salud, de Roberto Bernal, pero también gran parte del Gabinete, al encabezar los Subcomités Regionales de Salud tienen también parte del mérito. El caso es que el llamado es el mismo, no por estar en semáforo verde se puede bajar la guardia. Hay que mantener la sana distancia, usar cubrebocas y no acudir a eventos masivos.

V. POR LAS NUBES

En medio del debate por la Reforma Eléctrica, que si beneficiará o perjudicará, están los incrementos a los energéticos. La gasolina anda por las nubes y todavía no se cumple la promesa de que bajaría su precio. Del gas no se diga, el alza en su costo lo mismo le pega a la industria, a la misma Comisión Federal de Electricidad (CFE) de Manuel Bartlett -por aquello de los ciclos combinados-, que a Juan Pueblo. Es más, ni el mentado Gas del Bienestar ha podido rescatar a los hogares. Viene la época invernal, se incrementa la demanda y nadie quiere imaginar lo que pueda suceder.

VI. LA OPOSICIÓN

El dúo maravilla es ahora Tanech Sánchez y Diego del Bosque. Entre ambos personajes de la desgastada 4T están tratando de poner orden en el partido. Recién acaban de hacer un Taller de Formación Municipal, para todos los que estarán en los cabildos de diferentes municipios. Lo que Juan Pueblo espera es que no se conviertan sólo en oposición a todo, sino que propongan, analicen y sustenten sus actuaciones. La 4T en Coahuila ni siquiera de oposición sirve, ahí tiene la muestra en el Congreso Local, donde los diputados se tiran en la hamaca.

VII. EL DESTINO

En la región Centro reportan que hay unión de los panistas en torno al alcalde electo de Monclova, Mario Dávila. Sin embargo hay dudas respecto al futuro de Alfredo Paredes, alcalde saliente. Paredes no es militante activo del PAN, por lo tanto no puede competir por la dirigencia estatal, aunque sí mandar por delante hombres y mujeres a que se registren para obtener esa posición e influir en las decisiones de los próximos procesos electorales. Pero la duda principal es si Paredes escuchará o no el canto de las sirenas y se dejará convencer por los tricolores de mudarse para aquel lado.

VIII. FOCO AMARILLO

En Viesca, donde dejará el cargo Nadia Jaramillo, hay gran inconformidad, y no sólo hablamos de los trabajadores municipales, sino del pueblo entero. Hay muchos pendientes porque el presupuesto apenas si alcanzaba para pagar la nómina y algunos gastos de operación. No obstante a todo eso, Viesca es Pueblo Mágico, pero al igual que en otros municipios que tienen esta denominación, tampoco hay inversión en infraestructura desde que llegó la 4T. Sin embargo, Nadia va a tener que salir por la puerta trasera, y todo por dejar que su padre, Óscar Jaramillo, tomara las decisiones.