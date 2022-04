POLITICÓN: EXPEDIENTES

I. EXPEDIENTES

A Morena de Diego del Bosque se le van a acumular los expedientes en la Junta Local del INE de José Luis Vázquez, porque, al menos el PAN de Elisa Maldonado, prepara denuncias por acarreo, por compra de votos, intervenciones no permitidas en la Ley durante la jornada, entre otras cuestiones que tienen que ver con las añejas prácticas. Todo mundo sabe que Morena tiene ADN priista, pero imagínese combinarlo con ex panistas, ex perredistas, ex verdes, ex petistas y de más partidos altamente contaminados, es un cóctel explosivo. ¿Y el resto de los partidos, así van a dejar el tema de la revocación? El que calla otorga.

II. PIJAMADA LEGISLATIVA

Los diputados de oposición de varios partidos, entre ellos los del PRI de Alejandro Moreno, se instalaron ayer por la tarde y noche para pernoctar en la Cámara de Diputados, para la discusión de la reforma a la Ley Eléctrica que envió el Presidente, que estaba prevista para hoy. Sin embargo, posteriormente se dio a conocer un acuerdo de la Junta de Coordinación Política para posponer la votación del dictamen para el próximo domingo.

III. FRAUDES

Que ahora sí. En Arteaga de Ramiro Durán van reaccionando a los fraudes con cabañas ficticias en este municipio. Seguramente el municipio dirá que ellos nada tienen que ver, sin embargo, está en juego el nombre del Pueblo Mágico. Tienen la intención, de ahora sí, hacer un padrón confiable de dueños de cabañas en renta, para hacerlo público y que la gente verifique la autenticidad. Esto mismo lo intentó el tío de Ramiro, Everardo Durán, pero no tuvo respuesta de la gente que renta las cabañas. Primero porque no hubo insistencia, y segundo, porque temen que después les cobren impuestos, de tal manera que el tema da un trompo a la uña.

IV. DESCONCERTADOS

La gente de Nuevo León está desconcertada, primero del gobierno de Samuel García, pero también de los hechos ocurridos en Palacio de Gobierno. Ver la puerta principal de la sede del Ejecutivo en llamas consternó. ¿De verdad está tan mal la administración de Samuel? Las opiniones se dividen, pero cada quien habla como le va en la feria. En Coahuila, en la época moderna sólo se ha visto el Palacio de Gobierno en llamas en la época de Enrique Martínez, cuando el líder de la UNTA, José Luis López, le prendió fuego a la lechuguilla de los campesinos cerca de la puerta, la cual se empezó a incendiar.

V. VACUNAS POR VOTOS

Las comparaciones -dicen- son odiosas, pero siempre tienen un tino que hacen enojar a los aludidos. Aquí va una: en la revocación de mandato, para ratificar o pedirle que ahuecara el ala al presidente Andrés Manuel López Obrador, se gastaron mil 700 millones de pesos en el INE de Lorenzo Córdova, aunque la intención era gastar más de 3 mil millones de pesos para poder hacerla como Morena quería. Si la vacuna de Pfizer, autorizada para aplicarse a niños, cuesta 130 pesos, se hubieron podido comprar más de 13 millones de dosis de vacunas para niños, quienes son el grupo que falta para protegerse del COVID y sus diferentes variantes. Cada voto de la revocación tuvo un costo superior a los 100 pesos, casi igual que una vacuna.

VI. REZAGO SOCIAL

Otra comparación interesante es que la revocación de mandato organizada por el INE de Lorenzo Córdova, tuvo mayor participación en entidades con mayor grado de rezago social, beneficiarios de programas, y analfabetismo. En los estados que son líderes en los índices de competitividad, como Coahuila, fue donde la gente se abstuvo. Interprete usted.

VII. DESAGRADABLE

Va desde aquí un jalón de orejas para Alina Garza Herrera, todavía directora del Instituto Estatal del Deporte (Inedec). Ayer lunes decenas de familias se quedaron con las ganas de divertirse, aprovechando el período vacacional, en la Ciudad Deportiva “Francisco I. Madero”. Cuando llegaban el guardia los recibía con un desagradable mensaje de que el espacio público y recreativo estaba cerrado. Algunos preguntaron por qué había gente en el lago, trotando y en otras actividades. La respuesta fue que los lunes se cierra -sean vacaciones o no- y que se abre exclusivamente para pescadores. Vaya mal gusto.

VIII. TURISMO

En Torreón de Román Alberto Cepeda le están apostando también al turismo en esta Semana Santa, y el resto del año. “La Perla de La Laguna” tiene como atractivos sus parques, el Cristo de las Noas, el teleférico y esta temporada se realiza uno de los viacrucis más vistosos de todo Coahuila. No todo son tolvaneras y calor en Torreón, dicen que también se la pueden pasar bien.

IX. ESTRATEGIA DE VACUNACIÓN

Junto con los gobernadores de todo el país, ayer estuvo Miguel Riquelme en una reunión de salud encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ahí se tocaron temas como la estrategia de vacunación para el mes de abril, para que toda la población tenga la vacuna, ya sea inicial o complete su esquema de tres dosis, que son las que van hasta ahora para los adultos. Además con Zoé Robledo, director del IMSS, y el secretario de Salud, Jorge Alcocer, se vio el tema de la federalización del sistema de salud, más que nada de los hospitales, que de manera opcional los estados decidirán si se pasan al IMSS Bienestar o los siguen operando. En el caso de esta entidad todavía no hay una definición sobre los hospitales.