POLITICÓN: EXTORSIONES

I. EXTORSIONES

A varios empleados de la administración pública de diferentes dependencias les está dando en qué pensar cómo las extorsiones, por diferentes vías, desde llamadas, hasta clonación de tarjetas bancarias, están aumentando. Anteriormente cualquier persona recibía una llamada con la típica estafa de haber recibido un premio, luego se hacían pasar por delincuencia organizada, y el modus operandi va cambiando constantemente. En este tema el Fiscal General, Gerardo Márquez, y su equipo de la Policía Cibernética, tienen mucho trabajo por delante. Lo raro, comentan los extorsionados, es por qué los delincuentes tienen tantos datos de las víctimas.

II. NUEVO DIRIGENTE

Que la próxima semana asume como presidente de la Asociación de Industriales y Empresarios de Ramos Arizpe (AIERA), Sergio Alain Aguilar Guerra, con muchos planes por delante. Deja el cargo Mario Ricardo Hernández, de quien dicen sus colegas hizo un buen papel al frente de la agrupación.

III. INTERNET DE ALTA VELOCIDAD

Que en Saltillo habrá red de internet gratuita en al menos 27 puntos de la ciudad, porque se instalarán antenas con conexión hasta para 200 personas en cada uno de los 27 centros comunitarios. La intención del alcalde Chema Fraustro es que nadie se quede sin estudiar -porque también habrá cursos de inglés- y que la falta de internet no sea un pretexto, porque además será una señal de alta velocidad. Y es que el alcalde saltillense si bien es político al ocupar un cargo público, en realidad mucha de su formación fue en la docencia y en áreas ejecutivas de la educación pública, de tal manera que le sabe al asunto y las necesidades de los estudiantes de la ciudad.

IV. ESTÁ FUERA

El que -dicen- anda bien filoso es el ex Niño Azul, Luis Fernando Salazar. Ya no busca quién se la hizo, sino quién se la pague. Eso de que su partido Morena le quiere hacer lo mismo que su ex partido, el PAN: dejarlo fuera de la selección de candidatos, lo puso furioso. Su partida a Quintana Roo lo desarticuló por completo y regresó sólo para darse cuenta que otra vez, ¡lástima Mar-ga-ri-to! Estás fuera.

V. ‘SOSPECHOSÓMETRO’

En los tiempos oscuros de Coahuila al ahora delegado del Gobierno Federal, Reyes Flores, le robaron una laptop de su camioneta. En ese momento era el dirigente estatal del PAN, y seguramente traía en su equipo algo que interesaba sobremanera. Luego Reyes también se quejó de un atentado cuando coordinaba la campaña de 2017 de Armando Guadiana. En las dos ocasiones no sufrió ni un rasguño. Ahora le tocó a Diego del Bosque, dirigente de Morena. Le rompieron el cristal de su vehículo y dice que lo raro es que no se robaron nada. Va a interponer denuncia ante la FGE de Gerardo Márquez, aunque no quiere elevar el “sospechosómetro”.

VI. DEL CONALEP

El director nacional del Conalep, Enrique Ku Herrera, vino ayer a la colonia Miguel Hidalgo de Saltillo para un evento de entrega de techumbre. En ese lugar reconoció al gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, “como uno de los mejores gobernadores del país”, porque siempre está al lado de los jóvenes, no cierra puertas y tampoco responsabiliza a otros de lo que le toca hacer. Se ve que Ku Herrera conoce bien a Riquelme.

VII. ZUMBANDO OÍDOS

A quien le han zumbado los oídos en los últimos días es al alcalde del Pueblo Mágico de Arteaga, Ramiro Durán. Y hacemos énfasis de Pueblo Mágico, porque al edil no le interesa promover el turismo, mucho menos invertir, no obstante que la cabecera municipal la dejaron sus antecesores -también familia- en muy malas condiciones. El que se quejó de Durán fue el “HH”, Héctor Horacio Dávila, quien reveló que ni Ramiro, ni la persona titular del área de turismo, brindaron apoyo para la rodada de automóviles antiguos de la marca Ford realizada hace unos días. Ramiro anda muy ocupado en el WhatsApp, dicen.

VIII. PROCESIÓN DE VIESCA

De entre las celebraciones religiosas de Semana Santa, que son tradicionales en Coahuila, sólo faltaba por aprobar la Procesión del Silencio en el municipio de Viesca. Ayer el titular de la Mesa Operativa en La Laguna, Luis Gurza, dio luz verde a las medidas sanitarias. Habrá capacidad para 9 mil personas y se realizará el 15 de abril. Otra oportunidad para reactivar la economía en la entidad.

IX. entre enojos

No todo es miel sobre hojuelas en el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado (SUTSGE), donde manda Rosa Isela Alarcón. Los sindicalizados se quejan de por qué se celebró el contrato colectivo tan tarde con la parte patronal. Del mes de agosto en que se supone deben ocurrir las negociaciones, se prolongó hasta el mes de enero del siguiente año, es decir, apenas en este 2022 se firmó. Algunos recibieron el retroactivo, pero otros todavía lo están esperando. Si bien, dicen, no hacen alboroto, no es por Rosa Isela, sino por las autoridades estatales, que cada año hacen un esfuerzo por cumplir el pliego petitorio.