POLITICÓN: ‘Guerra’ al interior del IEC, ¿entrará al INE al apoyo?

I. LOS ALIADOS

En el cuartel tricolor es tal la confianza que se tiene en el triunfo que todas las encuestas anticipan para su candidato Manolo Jiménez que, dicen los que tienen oportunidad de escuchar conversaciones detrás de las puertas, ya hay quienes se han desentendido por completo de la actividad proselitista para concentrarse en lo importante. ¿Y qué es lo importante? En el lado visible del espectro, la construcción del gabinete, la recomposición de la geopolítica estatal (la que se recrea dentro del PRI, desde luego) y la definición de escenarios rumbo al 2024 cuando se librará la madre de todas las batallas electorales en México y que para el próximo gobierno de Coahuila reviste una importancia capital. Que a los generales del frente tricolor comandado por Rodrigo, “Rigo” Fuentes, les sobre tiempo y decidan emplearlo en realizar prospectiva política, desde luego se entiende porque, a final de cuentas, si de algo han presumido en las últimas dos décadas los estrategas del expartidazo es de ganar las elecciones “un año antes”. Pero la agenda política, se dice, no es lo único que ocupa a algunos de estos personajes que también dedican esfuerzos a actividades “más lucrativas”.

II. LOS MORENOS

En la penúltima entrega de la gira corcholatera por Coahuila hoy estará en La Laguna la jefa de gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, acompañando al “Viejo del Sombrerón” en eventos que tienen programados en Francisco I. Madero y Torreón. La corcholata favorita de “ya saben quién” llegará acompañada de Mario Delgado, a bordo de un austero vuelo -de austera línea comercial. Armando Guadiana, de quien es conocida su amistad con Ricardo Monreal, se ha esmerado por quedar bien con todos los pretensos morenistas que aspiran a suceder a López Obrador y, en el caso de Sheinbaum, hasta un video publicó ayer para promocionar su gira norteña. Como se ha dicho antes, sin embargo, la visita de las corcholatas presidenciales convierte lo que debería ser un evento para apuntalar la campaña que se desarrolla en Coahuila, en un acto de su propia campaña en busca de la nominación presidencial, por lo que no queda muy claro que este “acompañamiento de alto perfil” vaya a servir para mejorar el desempeño del morenismo en Coahuila. Los más pícaros observadores de la actividad política afirman que más bien se trata de construir una coartada. La pregunta es, ¿para quién?

III. LOS REBELDES

A dos semanas de la jornada electoral dos cosas pueden decirse con absoluta certeza de la candidatura de Ricardo “El Tigre” Mejía Berdeja: no habrá, de su parte, ninguna declinación ni pacto con Morena, y le va a dar al PT, de Alberto Anaya, el mejor resultado de su historia en Coahuila. Hay, sin embargo, quienes creen que la del partido de la estrella podría ser también la votación más asimétrica que hayamos visto en los últimos años. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras los votos, en la elección de gobernador, pueden sumar entre 15 y 20 por ciento, los de la de la pista de diputados se ubiquen 10 puntos porcentuales abajo dejando al PT con margen para conquistar apenas un asiento en la próxima Legislatura del Congreso local. ¿Y por qué creen eso los analistas? Lo que se dice es que, al haber sostenido durante toda la campaña el argumento de que forman parte de la cuatroté y son leales al Presidente, el rechazo que se generó en parte de la base de Morena solamente se dirige a Guadiana, pero no al partido, por los que muchos morenistas votarán cruzado: por “El Tigre” para gobernador, pero por los candidatos de Morena para el Congreso. ¿Será?

IV. LOS NARANJAS

Ya todo mundo sabe lo que pasó con la más reciente amenaza que Mario Delgado, mandamás de Morena, lanzó al Partido Verde y el PT, según la cual se quedarían fuera de la coalición del año próximo en caso de no desistir de sus candidaturas en Coahuila y sumarse a la de ellos: las dirigencias de ambos partido lo mandaron por un tubo al unísono. Pero en el búnker udecista hubieran preferido que los del Verde sí se rajaran y las cortaran con ellos pues, de acuerdo con algunas voces enteradas, los que más han salido ganando al arropar la candidatura de Lenin Pérez han sido justamente sus compañeros de viaje quienes, sin hacer ningún esfuerzo, ni inyectarle casi recursos a la campaña, podrían terminar cosechando más votos que la misma UDC el próximo cuatro de junio. Y es que, de acuerdo con diversas encuestas, el de Acuña podría cosechar entre 5 y 7 puntos porcentuales como candidato a gobernador, pero esos votos no necesariamente se trasladarían a quienes buscan las diputaciones y, en todo caso, aún falta ver cuántos de esos terminan en la casilla del Partido Verde. Habrá que estar atentos a los números dentro de dos semanas.