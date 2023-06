POLITICÓN: Habrá traición en el Verde coahuilense

I. SIN HUESO

En toda elección quedan personas desprotegidas, sin chamba, sin hueso, para que mejor me entienda. En este caso les tocó a varios de la 4T: el primero es el exdelegado federal, Reyes Flores, porque Armando Guadiana volverá a su escaño en el Senado de la República. El resto son los exfuncionarios de la misma Secretaría del Bienestar, Luis Zavala y “El Arre” José Ángel Pérez. Los dos renunciaron en diciembre de 2022 para estar en condiciones de competir como candidatos a diputados locales, y perdieron ante la aplanadora de la Alianza Ciudadana por la Seguridad. ¿Aplicará aquí el dicho: “el que se fue pa’ la villa perdió su silla? Cuentan que Claudia Garza, la actual delegada, frunció el ceño cuando le plantearon el regreso.

II. CÓDIGO QR

En la compra de votos del PVEM en Coahuila, algo que está plenamente comprobado, hay más lodo que va a brotar en los próximos días. La diputación plurinominal a la que pueden tener derecho se les puede caer, y lo peor, con ello también las prerrogativas de los próximos tres años. Ahora la traición vendrá de la misma gente del Partido del Tucán, porque desde adentro están soltando la sopa de cómo hizo la “Operación Código QR”.

III. NO ES COSA MENOR

Como se dijo, el IEC de Rodrigo Paredes, y el INE de José Luis Vázquez, cumplieron en sacar la elección. La organización tuvo sus contratiempos, pero se fueron resolviendo, y el punto clave del día de la jornada electoral: el conteo rápido salió en tiempo y forma. Esta organización fue contraria a la de 2017, cuando la ciudadanía se quedó esperando tendencias de la votación y −para no hacer el cuento largo− al IEC se le hizo bolas el engrudo, por descuido o por propósito, pero todo fue un caos. Sin embargo, ahora toca decir que a Paredes lo que le falló fue la promoción y difusión de la elección, en pocas palabras: no entusiasmó. El resultado es una menor participación ciudadana, y eso no es cosa menor en una democracia.

IV. ¿QUEMÓ LAS NAVES?

Que el PT de Valeria Flores −-por cierto, muy mal aconsejada por expriistas resentidos con larga cola-− quemó las naves antes de la elección. Ricardo Mejía les dio la mejor votación de toda su historia en el estado y lo desconocieron desde la cúpula que encabeza Alberto Anaya. Aquí estará en juego la dignidad. Veremos si Mejía agacha la cabeza y acata órdenes para seguir como rojillo.

V. SALIRSE POR LA TANGENTE

La forma más fácil que tuvo Alfonso Danao de la Peña de salirse por la tangente −hacerle como que la Virgen le habla− fue decir que todo estaba arreglado entre los partidos políticos: la repartición de triunfos en el Estado de México y Coahuila. Pero ese no era el tema para el coordinador de Movimiento Ciudadano, sino la falla en su estrategia de no llevar candidato o candidata al Gobierno del Estado, y que eso dificulta el posicionamiento de sus candidatos a diputados locales. Muchos de estos candidatos terminaron totalmente decepcionados del MC y de la política en general. No esperaban quedar en el último lugar. Incluso hay quienes se cuestionan el peso del dirigente coahuilense en el partido a nivel nacional, porque prácticamente nadie vino a hacer campaña.

VI. RETRIBUCIÓN

Que el líder de la organización México Avante y fallido candidato independiente −se rajó cuando vio que no había prerrogativas−, Fernando Rodríguez, anda más que desinformado. Por un lado, que fue el PRI el autor de la compra de votos, algo que denunció Morena que el autor era el PVEM. Además ya se anda apuntando para las alcaldías y las diputaciones federales. Ahora quiere retribución.

VII. ¡HAY TIRO!

Rumbo al 2024, no obstante que la Alianza Va por México perdió el Edomex, la suma de votos totales entre Coahuila y esta entidad en mención, hace que haya tiro, como dicen ahora en política. Juntando la votación de Coahuila y el Edomex, la diferencia entre los partidos que se supone irán aliados en el 2024, es apenas de 54 mil votos a favor de Morena, es decir, una cosa de nada. El conteo es sencillo, se sumaron los votos de PRI, PAN y PRD juntos en ambas entidades, pero también Morena, PT, Verde, que para el 2024, a decir de Mario Delgado, también están comprometidos, y sólo hay una ventaja mínima de 1.5 por ciento del total de los votos emitidos, parte de los aliados de la 4T. La clave podría ser la Ciudad de México y entidades como Nuevo León y Jalisco, gobernadas por el MC.

VIII. ROGAR

Sin embargo, Dante Delgado, el dueño de la franquicia MC, se está haciendo del rogar, y por enésima vez −cómo la última Coca Cola en el desierto− les dice que no a Alejandro Moreno, Marko Cortés y Chucho Zambrano, respecto a aliarse en el 2024. Su intención es ir solo por la Presidencia de la República, y alega que están marcando la diferencia. Es cierto, el MC marca una diferencia, pero negativa, porque en Coahuila sus resultados no alientan ni a invitarlos otra vez.

IX. REFORMA ESTATUTARIA

En la UAdeC de Salvador Hernández, los integrantes del Consejo Universitario le dieron el sí a la paridad y la equidad de género. Con esta decisión, que tomará vigencia a partir del ciclo escolar agosto-diciembre de 2023, los cargos en la rectoría, coordinaciones y otros puestos del primer nivel jerárquico, deberán ser ocupados por mujeres en igualdad de circunstancias que los hombres. En los últimos cuatro años la Universidad se ha transformado a través de reformas a sus estatutos, integrando la prevención de la violencia de género, acciones afirmativas, derechos humanos, y más. Lo interesante es cómo se llevará a cabo la transición y el impacto que esto tendrá en la elección de rector en el próximo periodo. La puerta está abierta para la participación activa de las mujeres.