POLITICÓN: HAY TIRO

I. HAY TIRO I

Los partidos integrantes de la Coalición Va Por México -PAN, PRI y PRD- despejaron ayer dudas respecto de la solidez de su acuerdo electoral anunciando que en las elecciones de 2023 irán juntos a las urnas. El más favorecido con ello, al menos por ahora, es Alito Moreno, a quien se le han acumulado señalamientos sobre conductas indebidas, ya no solo por parte de Layda Sansores, sino también de uno de los villanos favoritos del Presidente: la organización civil Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que lo ha señalado de beneficiarse ilegalmente con operaciones inmobiliarias.

II. HAY TIRO II

A nivel local el más satisfecho es, por supuesto, el secretario de Inclusión y Desarrollo Social, Manolo Jiménez, quien será, a no dudarlo, quien encabece la coalición como candidato a Gobernador, por mucho que puertas adentro del PRI sigan los jaloneos de algunas de sus figuras destacadas. Faltan, desde luego, los detalles de cómo se repartirán el pastel, pero por lo pronto lo que está claro es que, en Coahuila, hay tiro.

III. MORATORIA

Pero el anuncio de ayer no se limitó al de la participación conjunta en los comicios de 2023. El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, dio lectura a un pronunciamiento de “moratoria constitucional” que implica, en estricto sentido, la declaratoria de guerra contra la 4T, pues aseguran que no van a aprobar ninguna propuesta de reforma a la Constitución de aquí a que concluya el sexenio de López Obrador. Para todo efecto práctico, lo que el anuncio implica es la reiteración de que las propuestas de reforma electoral y de la Guardia Nacional, no pasarán.

IV. DESLINDE

Por cierto que, quizá tratando de adelantarse al anuncio, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en su mañanera de ayer que los panistas deberían hacer a un lado al PRI y deslindarse del escándalo que rodea a su dirigente nacional. Tanto que los empujó a que se unieran y compitieran juntos, para que “no hubiera hipocresía”, y ahora resulta que ya no le gusta que el PRIAN sea una realidad. ¿Acaso comienza a verles patas de jinete a los coligados?

V. LE GUSTÓ

En el extremo contrario a su nuevo deseo de que la alianza opositora se deshaga, parece que al Presidente ahora sí le gustó que Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad -que dirige María Amparo Casar, pero el Presidente siempre vincula con Claudio X. González- investigara al dirigente nacional del PRI y abonara a los elementos que lo dibujan como un político que se aprovecha de su posición para obtener beneficios personales que solo pueden calificarse de corrupción. Claro que eso no va a provocar que el tabasqueño deje de pedirle al Gobierno de Estados Unidos que le corte el financiamiento a dicha organización.

VI. SOS

La crisis de agua que se vive en Nuevo León ya llevó al ayuntamiento de Santa Catarina, que encabeza el panista Jesús Ángel Nava Rivera, a solicitar ayuda a su homólogo saltillense, para ver si a través de la empresa mixta Aguas de Saltillo puede ayudarles, por lo menos, a encontrar una solución contingente que les permita paliar los efectos de la escasez, pues la cosa se pondrá todavía peor durante los próximos meses.

VII. VARITA MÁGICA

De forma prudente, el munícipe saltillense Chema Fraustro ha respondido que les ayudarán “si pueden”. Y ha hecho bien, porque si algo debe decirse respecto al hecho de que la capital coahuilense no tenga problemas de abasto en este momento es que no se trata de algo que haya ocurrido gracias al uso de una varita mágica, sino debido a la realización de acciones de diverso tipo cuya implementación tomó varios años. En otras palabras, la “fórmula Saltillo” no puede colocarse en una memoria USB, colocarse en una computadora de otro sistema y esperar que se transforme la realidad.

VIII. SIN PÉRDIDAS

Sobre el caso del comisionado del ICAI, José Manuel Jiménez, fuentes cercanas al tema nos dicen que, en efecto, tras el percance automovilístico que éste protagonizó en Torreón en octubre pasado, se inició un procedimiento de responsabilidad en su contra pero que, como la pérdida del auto fue cubierta por el seguro, lo que el aún servidor público pretende es que se resuelva que “no hay nada qué sancionar”. Vivillo el muchachillo...

IX. MOVIMIENTOS

Quienes se dicen enterados de las decisiones que la 4T adoptará en Coahuila de cara al proceso sucesorio aseguran que uno de los movimientos que se realizará en breve es el relevo en la representación del Gobierno de la República en la entidad, posición que ostenta Reyes Flores Hurtado. El todavía “hombre fuerte del Presidente” en Coahuila ha realizado amagos de pretender la nominación de Morena a la gubernatura del Estado pero, dicen sus malquerientes, ya se le acabó la pista y como dilapidó el capital que se le entregó al principio del sexenio, lo que le queda ahora es dar un paso al costado. Habrá que ver.