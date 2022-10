POLITICÓN: I. BANDO TRICOLOR

I. BANDO TRICOLOR

El que ya anda dialogando con el bando tricolor es Gustavo de la Rosa. El ex presidente del PRD y por algún momento también morenista disfrazado, se entrevistó con el secretario de Gobierno, Fernando de las Fuentes. El grupo del Frente Cívico Nacional y Unidos quiere insertarse como una opción para la gran alianza que se prepara en el estado para enfrentar una inminente intervención del Estado Mexicano en la elección –al menos muchos así lo prevén–. Lo cierto es que De la Rosa sólo maneja un puñado de seguidores en una región que ni el PRI ni Morena manejan bien. Sin embargo, cualquiera que quiera integrarse, está visto, será bienvenido, muchas si es organización o gremio. Está visto.

Publicidad

II. MORENOS

Que la próxima reunión de la dirigencia de Morena, comités estatales y el nacional de Mario Delgado, será en Hermosillo, Sonora, en donde ahora gobierna Morena con Alfonso Durazo. El gobernador de aquella entidad también fue electo mandamás en el Consejo Nacional, y ahora quiere llevar agua a su molino para catapultar a “su muchacho” en Coahuila. Pero como dicen en el mismo partido guinda: por más que se escuché en la capital del país, y ahora en Sonora, por acá no prende.

III. DE REFLEXIÓN

Publicidad

Tiene mucho sentido, reflexión, y sobre todo convencimiento, lo que dijo el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, sobre la iniciativa para reglamentar los gobiernos de coalición, pero también, que esto va aparejado con una futura alianza. De acuerdo con Riquelme, la elección de Coahuila y Estado de México son la antesala a la elección presidencial de 2024, y por consecuencia el mejor termómetro. Si en realidad las fuerzas políticas opositoras a Morena decidieran unirse, matemáticamente ganarían, sólo influiría el factor de decisión final del electorado. Sin embargo, dejó a los líderes de los partidos pensando sobre el futuro y la meta. Si bien Coahuila está en la ruta, para la oposición la cereza en el pastel sería recuperar el Gobierno de la República.

IV. SIN CONTENERSE

La migración lejos de contenerse en todo el país se está convirtiendo en algo cotidiano y hasta cierto punto “normal”. Tanto gobiernos estatales, municipales, y más el Federal, miran pasar a los migrantes, hasta que viene el jalón de orejas, como ocurrió con Texas al tratar de someter a Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Pero Marcelo Ebrard y el Presidente ni sudan ni se acongojan. No se sabe qué pueda acordar AMLO con Joe Biden, si allá no ven con buenos ojos la “apertura” que tiene México.

Publicidad

V. DOS COSAS

El que sabe muy bien cómo restar, y por lo que se ve, no aprende a sumar es el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. En su gira para lograr que los congresos estatales voten a favor de la reforma constitucional para que los militares sigan en las calles en labores de seguridad, no ha tenido tino al abrir la boca. Está criticando a los gobernadores por la seguridad, cuando en realidad, el país es de los tres órdenes de gobierno, no sólo del estado o de los municipios. El caso es que el primer gobernador que ya dijo esta boca es mía contra Adán Augusto fue Samuel García, quien parecía su aliado. Aunque dicen que el asunto tiene más de fondo con el Movimiento Ciudadano, el tema es que el Secretario de Gobernación está sirviendo para dos cosas.

VI. CAMBIOS

Publicidad

Una buena de la Secretaría de Educación, de Francisco Saracho, ya empezaron a cumplirle a las personas que pidieron el cambio de escuela de sus hijos porque son víctimas de bullying. Pero adivinen por quiénes empezaron: por profesores, familiares de profesores y otros funcionarios de la Sedu. Así no se puede. Con razón un día sí y el otro también se les hace bolas el engrudo.

VII. OTRO AL TREN

Otro que también quiere subirse al tren de medidas cautelares del Instituto Electoral de Coahuila, donde todavía manda Gabriela de León, es Memo Anaya. El panista anda también en franca promoción, no obstante que su líder estatal, Elisa Maldonado, ha hecho reiterados llamados a que esperen los tiempos, y que además, todos los militantes saben perfectamente cómo funciona el proceso, así que no se hagan como que la Virgen les habla. Y es que a Memo le quedó, como dicen, la mano sabrosa, después de dos campañas. Quizás esta vez tampoco ganará... pero la gubernatura, en otros asuntos quién sabe. Como ahora Anaya no tiene un cargo de peso que lo pueda proyectar, anda recorriendo la entidad buscando banderas y recordando glorias pasadas para promocionarse.

Publicidad

VIII. NUEVO SISTEMA

Extraño pero cierto, en la mayor parte de la iniciativa privada, entiéndase cámaras de la industria, el comercio y los servicios, han tomado bien el nuevo Sistema de Justicia Laboral. El Poder Judicial, de Miguel Mery, aporta los Tribunales Laborales, en tanto que la administración estatal, a través de los Centros de Conciliación, de Sergio Sisbeles, son los que previamente ven todos los asuntos entre trabajadores y patrones. Ahora es más fácil, más rápido y con ahorro.

IX. AÚN HAY SEQUÍA

Publicidad

No obstante que el clima no está tan seco como hace unos meses, las presas de Coahuila aún no se reponen del todo. La más grande de la entidad, La Amistad de Acuña, donde manda Emilio de Hoyos, todavía no alcanza los niveles óptimos, y no se diga de otras como Don Martín. En donde se siguen quejando es en las comunidades rurales, porque la Comisión Nacional del Agua (Conagua), de Germán Martínez, no ha cumplido con el compromiso de ir a reparar bordos y desazolvar las represas de las cuales bebe agua el ganado y muchas veces se almacena la poca agua de lluvia de cada temporada. No les queda de otra más que encomendarse a Dios y que el próximo año sea mejor que el presente, además de andar pidiendo apoyos al Estado y municipios para meterle mano a las represas.