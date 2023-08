POLITICÓN: Implementan videovigilancia en Pueblo Mágico

I. ÁREA DE OPORTUNIDAD

A cientos de saltillenses que se han dado la vuelta por la obra de Paseo Capital les agrada la idea de tener otro espacio peatonal, sobre todo porque está en el lugar exacto de edificios históricos como la Catedral, el Casino, la Plaza de Armas, y más. Pero también ha llamado la atención lo “chipotudo” que quedó. La pregunta que se hacen es si ese es el acabado final, o aún le falta una pulida. El concreto estampado de las calles, también del primer cuadro, se siente diferente al caminar. Habrá que esperar a que Virgilio Verduzco Echeverría, director de Infraestructura y Obras Públicas, dé por terminado el proyecto y, en todo caso, solicite a la constructora responsable un mejor acabado.

II. VIDEOVIGILANCIA

Que el municipio de Parras de Fernando Orozco está desde ayer conectado a la videovigilancia del estado y del llamado “Mando Único”. El gobernador Miguel Riquelme fue a aquel municipio a poner en marcha el Centro de Control y Comando. Lo anterior quiere decir que los delincuentes no podrán ir a esconderse al Pueblo Mágico, porque las cámaras van a detectar sus vehículos. Mejora la seguridad y ahora esperan también tener un repunte de inversiones.

TE PUEDE INTERESAR: POLITICÓN: Casos de COVID no están siendo reportados en Coahuila

III. TROPEZAR DE NUEVO

El dueño de la franquicia UDC -bastante desgastada por sus últimos tropiezos electorales-, Lenin Pérez, tiene pocas opciones para seguir gobernando en Ciudad Acuña, porque en Múzquiz y Sabinas, en donde también participó con aspirantes, aliado de Morena, se ve que no tiene control de nada. No obstante que previo al inicio del proceso electoral pasado renegó de haberse aliado con los morenos, todo hace indicar que busca repetir la forma, para al menos, quedarse con Acuña, seguramente también repitiendo en la boleta a Emilio de Hoyos, o bien el mismo dirigente, si no se le hace llegar de nuevo a la candidatura rumbo a la Cámara de Diputados.

IV. GIRA DE DEFENSA

Los morenistas, a través del presidente del partido, Diego del Bosque, van a iniciar ahora la defensa de los libros de texto, que según se habla, son doctrinarios, tienen errores y su contenido insuficiente para enseñanza de la niñez. El primer municipio en donde Del Bosque hará un mitin de defensa de los libros es Torreón. Luego intentará -porque no se sabe hasta dónde le alcance el tiempo- hacer lo mismo en otras ciudades del estado.

V. OBJETIVO: TORREÓN

Que el ex niño azul, Luis Fernando Salazar, ahora morenista, cada vez va mostrando más claramente lo que quiere: ir por la candidatura de Torreón. Pero ha tomado el mismo camino que utilizaba cuando era panista, atacar a quien presume pueda ser el rival: Román Alberto Cepeda, actual alcalde. Se ha concentrado en Torreón y se olvidó de hablar de la deuda estatal, porque su intención no es obtener reflectores de la entidad, sino específicamente de este municipio. Seguro estuvo al tanto de la frase de Manolo Jiménez en Torreón: “Con Román hay mucho trabajo por delante”. Salazar sabe que llegar a una candidatura de legislador depende de caer bien a Claudia Sheinbaum.

VI. ‘NENIS’

A quien le salió el tiro por la culata fue al líder de los comerciantes del centro, Roberto Rojas, porque en el Ayuntamiento de Chema Fraustro no tienen pensada ninguna agenda con las “nenis”, ni restringirles el derecho, ni tampoco reubicarlas de lugar. Habrá que ver qué clase de acciones emprende Rojas. Lo que se sabe es que no tendrá el apoyo de Canaco, porque para eso primero hay que afiliarse.

VII. FALTA POCO

Además de la concesión para tratar aguas residuales, en el 2026 según la empresa, a Ideal Saneamiento de Saltillo -en donde hay socios como Carlos Slim-, también se le vence el comodato del terreno que ocupa en los límites con Ramos Arizpe. Ese terreno le fue otorgado por el municipio. La cercanía de Aguas de Saltillo de Jordi Bosch y el reciente viaje a España de una comitiva municipal, junto con el titular de la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento (CEAS), Antonio Nerio, hace pensar que a los ibéricos también les interesa tener el paquete completo de dotar de servicio de agua potable, y a la vez limpiar el agua de la ciudad. Veremos, falta poco.

VIII. ESTÁ DENTRO

Aunque sea de manera indirecta, pero la ex presidenta del Consejo General del IEC, Gabriela de León, participa en la selección del mero mero del Frente Amplio por México. Lo que sucede es que ella está en la organización Transparencia Electoral, que a su vez se unió a FAM y a los partidos PRI, PAN y PRD. El enojo de Morena y sus aliados por copiarles el método y allegarse a ex funcionarios electorales, no es gratis.

IX. LOS DERECHISTAS

Xóchitl Gálvez, Beatriz Paredes y Santiago Creel podrán estar en funciones de selección de representante del Frente Amplio por México y de senador. Eso implica que lo mismo podrán tener foro y reflectores en el Senado, que en los eventos que se organicen por todo el país previo a la votación de los simpatizantes y militantes del PRI, PAN y PRD. Visto de esa manera, la desventaja o ventaja, según se quiera ver, es para Enrique de la Madrid, quien no ostenta cargo público. Se cumplió -casi- lo que dijo Jorge Luis Preciado, nomás le falló en el nombre de Silvano Aureoles, porque el michoacano no pasó a la siguiente fase de los presidenciables de la derecha. ¿Será porque Silvano y Miguel Mancera se ven todavía muy de izquierda?