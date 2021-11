POLITICÓN: INCREMENTOS

I. INCREMENTOS I

Aquí cerquita, en Nuevo León, el IMSS de Zoé Robledo le está metiendo lupa a sospechosos casos de incrementos de pensiones que, por ejemplo, estaban en 3 ó 4 mil pesos, y se han ido a 20 ó 30 mil y hasta con retroactivos, todo esto por supuestos errores en los cálculos. En el “negocio” se involucró a gente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje regia, personal jurídico de la delegación y abogados. Funcionarios de la Junta ya fueron cambiados a Veracruz. La cuestión es que el despacho involucrado había estado intentando hacer lo mismo en Coahuila.

II. INCREMENTOS II

Dicen que el modus operandi de los abogados que están en el ajo es buscar pensionados de mucho tiempo, los reclutaban y les ofrecían el incremento. Los enterados comentan que el negocio está en los retroactivos, que ascendían a cientos de miles de pesos, incluso, hubo de hasta un millón. En Nuevo León ya se está actuando al respecto, veremos si en Coahuila las huestes de Leopoldo Santillán paran las antenas y se ponen a revisar, pues el daño al erario puede ser mucho.

III. DISTRITO

Ahora que se avizora un nuevo distrito federal electoral para Coahuila, se espera un jaloneo entre laguneros y saltillenses para ganar la cabecera. Ahora que el consejero Ciro Murayama estuvo en Saltillo para arrancar los foros tendientes a definir no el número, sino dónde se creará lo que será el octavo distrito. En el evento, se dejó claro que la dinámica poblacional es clave para precisar la ubicación de la nueva demarcación, por lo que es lógico que las regiones Sureste y la Laguna lleven mano. En diciembre 17 se publicará el primer escenario probable de la nueva distritación.

IV. SIN INSUMOS

Familiares de pacientes que requieren alguna transfusión se toparon ayer con la novedad de que en la Clínica del Magisterio de la sección 38 del SNTE ahora ni insumos hay para extraer y analizar la sangre a los donadores. El problema provocó que a personas que acudieron a donar simplemente les dijeran “gracias, otra vez será”, pero sobre todo incrementó la angustia en familiares de pacientes que tienen la necesidad de una transfusión de extrema urgencia.

V. OTRA VEZ

El Ministro de la SCJN, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena nuevamente dejó en suspenso la resolución respecto al caso de Alejandro Gutiérrez, quien lleva años de pleito con el Gobierno de Chihuahua, quien acusa al coahuilense de un presunto peculado de 250 millones de pesos. El meollo es que los chihuahuenses buscan que se les reconozca a ellos como afectados por las supuestas acciones de Gutiérrez y no a la Federación, como lo estimó un juez federal, a fin de retomar la causa penal en la que ya había logrado una sentencia de seis años de prisión en contra de Alejandro.

VI. RECONOCIMIENTO

La que se reportó en la Ciudad de México fue la magistrada Sandra Luz Rodríguez Wong. La Presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila fue hasta allá a recibir un reconocimiento por el proyecto “Padrón de proveedores en línea” dentro del “Certamen a la innovación en Transparencia” organizado por el INAI. El jurado del certamen determinó entregar dicha presea al TJA por las prácticas de innovación tecnológicas y la aportación a la transparencia del tribunal coahuilense.

VII. AVANCE

Luego de más de un año empantanado, por fin avanzó el proceso penal que se le sigue al ex alcalde chilero Ramón Oceguera. Se supo que ahora, a través de su abogado, Oceguera busca una salida alterna para reparar los daños ocasionados a las arcas de Ramos Arizpe. Lo que el ex funcionario retornaría serían, bajita la mano, unos siete millones de pesos, que en estos tiempos de poco presupuesto le vendrían muy bien a la administración de Chema Morales, quien seguramente no batallará en encontrar en dónde invertir esa lana en favor de los ramosarizpenses. Veremos.

VIII. SE UNIÓ

Eduardo Olmos, pastor del rebaño legislativo doméstico, unió su voz a las de quienes han pronunciado y dejado clara su decepción por como viene el Presupuesto de Egresos de la Federación 2022, aprobado ya en San Lázaro. Olmos subrayó que si bien Coahuila avanza con recursos propios y una buena estrategia, esta falta de presupuesto federal le afecta a la entidad y a sus municipios, sobre todo en el tema de la infraestructura, tan importante para una entidad tan pujante como la nuestra.

IX. GALLO

El ahora militante de la 4T Manuel Espino, quien busca la gubernatura del vecino estado de Durango -para lo que tiene prendidas varias veladoras para que se le cumpla, según ha dicho-, fue sincero y señaló que en Coahuila a él en lo personal le gustaría que el candidato a la gubernatura por el partido moreno fuera Ricardo Mejía Berdeja. Se espera entonces que el Subsecretario de Seguridad Pública del Gobierno de México pronto reciba espaldarazo de la agrupación Ruta 5, que Espino formó en 2015 para impulsar en México a tener los mejores gobernantes. Así las cosas.