POLITICÓN: JUEGO

I. JUEGO

Los analistas dicen que Lorenzo Córdova resultó bueno pa’l juego con el tema de la revocación de mandato. Los morenos de San Lázaro y el Ejecutivo Federal recurrieron a la Suprema Corte, pues como se sabe, con una controversia impugnaron la suspensión del proceso por parte de los consejeros electorales. La Corte, ipso facto, otorgó la suspensión en ambos casos, mientras el recurso del INE, en términos coloquiales, “ni lo pelaron”. Pero, ahora, la SCJN está obligada a ir al fondo del asunto, que es lo que finalmente quería Córdova. A ver con qué salen.

II. AMASIATO

Y en el área electoral andando, anote que el amasiato político entre UDC y Morena corre el riesgo de divorcio para 2023. Evaristo Lenin Pérez dio la señal de poner en duda, es más, prácticamente descartar que ambos partidos volverán a ir juntos en las elecciones de 2023, en las que se elegirá Gobernador (o Gobernadora) y diputaciones locales de mayoría. Y es que si hay alianza, los udecistas ya no se dejarán mangonear e irán con candidatos propios en sus bastiones políticos.

III. BUENA...

En territorio lobo hubo una buena y una mala. Primero la buena: la rectoría, que comanda Salvador Hernández Vélez, gracias al Gobierno del Estado, cumplió con el pago de la nómina que estaba atrasado a trabajadores activos, pensionados y jubilados. Y la mala: la situación financiera de la UAdeC provocó que la institución no vaya a renovar los contratos individuales del personal suplente que haya ingresado a partir del 2019. Esto implica que las labores en la Máxima Casa de Estudios se deberán cumplir con el personal de base y que sólo se cubrirán las vacantes temporales estrictamente indispensables.

IV. GRILLAS

Y en la UAdeC andando, los oportunistas de la grilla universitaria ya sacan sus predicciones tras crisis en la Máxima Casa de Estudios y en el sentido de que se tambalean los más altos cargos universitarios. Incluso, barajan nombres como el de Alfonso Yáñez, director de Jurisprudencia, para tomar una importante oficina del edificio de González Lobo. Otros también mencionan a Sergio Sisbeles, quien, por cierto, tras su salida de San Lázaro, no ha sido acomodado en la Santa Nómina.

V. COCO I

Pobre Parras, tan lejos de Dios y tan cerca del “Coco”. Ahora se supo que el ex alcalde Jorge “Coco” Dávila acaba de ser involucrado en una red de huachicoleo. Quién sabe qué pecados habrán cometido los parrenses, pero a los también ex ediles Nacho Segura, Evaristo Madero y Ramiro Pérez, súmele ahora las gracias del “Coco”, que buen, lo que se dice buen alcalde, no fue. Dávila es investigado por la Fiscalía General de la República en la que, a su vez, se relaciona a un alto ex funcionario de la Subdirección de Seguridad de Instalaciones Físicas de Pemex.

VI. COCO II

Lo que se dice es que el ex alcalde en cuestión obtenía información privilegiada para comprar tierras sin valor por lo que pasaban o pasarían conexiones de los ductos de la empresa energética, y ya como propietario de las mismas o de sus prestanombres, permitía trabajar con total impunidad a los ordeñadores. Dicen lo que desenredan bien el hilo de la madeja en la 4T, que en breve la FGR, de Alejandro Gertz, mandará a llamar -por decir lo más suavecito- al “Coco” Dávila y a otros funcionarios.

VII. ACTIVISMO

Con su acostumbrado discurso, el Obispo Emérito de Saltillo, Raúl Vera se apersonó en la marcha que familiares de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala, Guerrero, en septiembre del 2014, hicieron a la Basílica de Guadalupe, en la CDMX. Ahí, Vera ofició una misa en memoria de los jóvenes y no desaprovechó para apuntar con índice de fuego a las autoridades guerrerenses, a quienes señaló de ser responsables de esta tragedia. El activismo de don Raúl ha bajado en Coahuila, al menos públicamente, pero de nuevo ha comenzado a aparecer en otras latitudes.

VIII. ATRASO

Vaya atraso (te) que se carga el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, que hace apenas unos días oficializó la muerte de dos bebés, a causa del COVID-19. ¿Y por qué la tardanza? Porque dichos decesos ocurrieron ¡en febrero!, pero hasta este diciembre los formalizaron. Obviamente que esa información “cruzó” a los medios de comunicación, que señalaron que las muertes habían acaecido en diciembre. Así de “rápida” se actualizan las cifras de la pandemia.

IX. NOS UNE...

Buena química hubo entre el mayor de Austin, Texas, Steve Adler y el alcalde electo de Saltillo, José María Fraustro Siller, en su primer encuentro. Ayer, junto con el alcalde Manolo Jiménez, sostuvieron productiva encerrona. Para lo que viene a futuro, le podemos decir que Chema y el Mayor llevarán esta relación de trabajo basada en una agenda binacional, cada uno representando a sus ciudades, porque cómo se dice ya en la capital de Coahuila: “Saltillo nos une” y aquí nos une una ciudad hermana como Austin. Los resultados no tardarán en notarse. Veremos.