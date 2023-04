POLITICÓN: La cuenta regresiva al 4 de junio ya comenzó...

I. YA ES EN SERIO

Ahora sí, la cuenta regresiva de a deveras ya comenzó. No hay marcha atrás, ni se conceden segundas oportunidades. Quien se haya preparado avanzará y quien no se tomó en serio las cosas habrá de evidenciarlo. Manolo Jiménez, Armando Guadiana, Ricardo Mejía y Lenin Pérez dejaron el arrancadero en ese orden y solamente les quedan 58 días para convencer al respetable de que la fotografía final debería ser distinta. De acuerdo con el portal PollsMX, el abanderado del PRI tenía ayer 80 por ciento de probabilidades de ganar. ¿Lograrán sus opositores modificar esa proporción?

II. ¿POR LA DE PLATA?

Si Guadiana no logra mejorar su desempeño y “El Tigre” Mejía sigue ganándole terreno pero no logra acelerar el ritmo, lo que terminará ocurriendo, de acuerdo con diversas voces especializadas, es que la única pelea que vamos a presenciar en esta contienda será por el segundo lugar. Pero a estas alturas quienes compiten ya deberían tener claro que, a diferencia de la elección legislativa, aquí no hay “gubernaturas pluris”.

III. DESTANTEADOS

Lo bueno de la llegada del horario de verano -que ya no aplica en casi ningún lugar del país- es que coincidió con las vacaciones de Semana Santa. Que si no, probablemente hoy habríamos visto aún a distraídos rezagados llegando tarde a dejar niños a la escuela o a la oficina. Y es que ayer menudearon los mensajes de desconcierto y las cadenas de preguntas en redes sociales cuestionando cómo podía saberse si la hora que mostraban los gadgets era “la oficial” o no. Como que al gobierno de Andrés Manuel López Obrador le faltó tomar en cuenta que, luego de tantos años, aunque hubiera quejas, ya se había creado costumbre.

IV. MALOS HÁBITOS

Y de costumbres hablando, los que deberían que hacer un esfuerzo por mejorar los hábitos de quienes trabajan para ellos son los políticos comarcanos, quienes ni siquiera fuera de la entidad parecen moderarse. Un ejemplo de ello es lo ocurrido el viernes por la noche, en el Pabellón M, de Monterrey, donde al chofer de Óscar Pimentel se le vio “aventando lámina” a diestra y siniestra, con tal de dejar a su jefe en la mera puerta. ¿A poco cuesta mucho caminar unos metros?

V. SIN RELEVOS

Desde el búnker de Armando Guadiana nos corrigen señalando que no, que el hijo mayor del Senador con licencia -de nombre Marco, para mayores señas- no se ha incorporado al equipo de campaña de su papá en ninguna cartera. Dicho de otra forma, Jonathan Ávalos sigue firme en el puesto y, para no dejar lugar a dudas, nos aseguran que uno de los eventos centrales de la agenda de ayer fue el festejo de cumpleaños del alcalde con licencia, en su casa de Francisco I. Madero, donde hubo pachanga con el candidato y los coordinadores de organización territorial del morenismo comarcano.

VI. VULNERABLES

En ecos de los registros de las fórmulas al Congreso del Estado, anote usted que casi todos los partidos recurrieron a la figura de las “acciones afirmativas” para privilegiar candidaturas VIP. En el caso del PAN, por ejemplo, Esther Quintana -mejor conocida como “La Tía”- fue inscrita como integrante del “grupo vulnerable” de adultos mayores aunque ella, a diferencia de lo ocurrido con el PRI, va en el segundo lugar de la lista.

VII. A VER SI ALCANZAN

En el mismo tenor, el dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, Poncho Danao de la Peña, fue inscrito en el primer lugar de la lista de “pluris”, con lo cual se convierte en el único dirigente partidista que aparece en dicha posición en las listas de preferencia. Habrá que ver, desde luego, si los votos le alcanzan a dicho partido para cola aunque sea un integrante a la próxima Legislatura, algo que se ve difícil dado que no tienen candidato a gobernador y, al menos por ahora, lo que han dicho es que “dejan en libertad” a sus votantes de sufragar por quien quieran.

VIII. ¿FEMINISTAS?

Por cierto que, otra cosa que quedó clara en el registro de las listas “pluris” de los partidos es que el feminismo solamente les inunda si la autoridad electoral les obliga. En esta ocasión, dado que el IEC les dijo que su lista podía comenzar con cualquier género, seis de ocho partidos decidieron que su mejor opción era masculina. Únicamente el PRD, de Mary Telma Guajardo, y la UDC, de Lenin Pérez, se apartaron de la regla.

IX. TRANSPARENCIA CERO

Y por lo que hace a la transparencia, pues la cosa tampoco anda mejor. Porque aún cuando las huestes de Rodrigo Paredes anunciaron con bombo y platillo el proyecto “Candidatas y Candidatos, Conóceles”, y en el sitio web del IEC se ofrece que la información sobre las candidaturas podrá conocerse “después del 1º de abril”, ayer nomás no había un solo enlace a ningún expediente, de ninguna candidatura, de ningún partido. Nada nuevo, por cierto, pues si de algo han adolecido históricamente los partidos políticos es justamente de un compromiso con la transparencia.