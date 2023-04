POLITICÓN: La desatención ante la necesidad de invertir en agua potable

I. ESTÁN FALLANDO

La desatención en el tema del agua potable es evidente cuando se conocen los números finales de los estados financieros de los sistemas de agua potable en Coahuila. Llama la atención que no realicen inversiones en obras cuando hay una etapa de sequía, y el problema se agudiza por falta de nuevas fuentes de abastecimiento (pozos), además que la mitad del agua que se distribuye se pierde las redes hidráulicas, esto lo ha dicho Antonio Nerio, responsable de la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento. Un caso evidente es Arteaga, de Ramiro Durán, en donde la industria está llegando, de igual manera nuevos fraccionamientos se están asentando, y la población va en aumento, pero el sistema de agua no ha invertido ni un solo peso en los últimos dos años. ¿Entonces cómo pueden garantizar las factibilidades, no sólo Arteaga, sino muchos otros municipios?

II. LO ABSURDO

¿Cuál será el motivo por el cual el INE Coahuila, donde manda José Luis Vázquez, ande tan sigilosamente organizando eventos, sin convocar a los medios de comunicación? Se trata de ocultar o de no decir cómo se trabaja en la operación, creación de consensos y demás logística que implica un proceso. A lo lógica de cualquiera, conocer más sobre el quehacer de las instituciones electorales elevaría la confianza, pero a la par, aumentaría el interés de la sociedad por el proceso, hasta hoy desangelado. Que absurdo es todo.

III. ACCIONES ANTE LA CORRUPCIÓN

Es digno de análisis lo que está sucediendo en Monclova. Se dio a conocer por parte de César Flores, candidato de Morena a una diputación, un video de bomberos masacrando perros. La intención fue evidenciar a su rival Alfredo Paredes, porque los hechos ocurrieron cuando él fue alcalde. La población reaccionó indignada, las autoridades -como es su costumbre de reacción- tomaron cartas en el asunto: el alcalde Mario Dávila separó del cargo a dos funcionarios, Agustín Ramos de Protección Civil y Julio César Ríos, subdirector de Bomberos. La FGE, de Gerardo Márquez, detuvo a un presunto responsable. Pero Paredes no sólo está acusado por César de “mataperros”, sino de desvíos, irregularidades y quizás delitos si la Fiscalía Anticorrupción, de Jesús Flores, lograra comprobarlo. ¿Por qué las autoridades reaccionaron tan inmediatamente cuando vieron enardecimiento de la gente y no han actuado contra los hechos de presunta corrupción?

IV. MIGRANTES

En Piedras Negras, de Norma Treviño, una de dos, desconocen la Ley y las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de Rosario Piedra, o se andan por la libre. Nos referimos al tema del aseguramiento -casi detención- de personas migrantes. Los retiran por “mala imagen” y se los están llevando a las celdas municipales. ¿Bajo qué cargos? Doña Norma siempre está metiéndose en camisa de once varas, por eso tanto jalón de orejas para la alcaldesa.

V. LA FÓRMULA DEL POCO RUIDO

En donde encontraron la fórmula para que se haga menos ruido por los retrasos en los trabajos de las obras de rescate de los cuerpos en la mina 8 de Pasta de Conchos es en la Comisión Federal de Electricidad, de Manuel Bartlett. Primero, no obstante que por la zona anda la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, y otros directivos ‘tercerones’ de CFE, sólo dan informe a las familias de las personas atrapadas en la mina, no se convoca a ningún medio de comunicación. Otro método es que han anunciado que van a contratar a los mismos familiares de los mineros atrapados, a través de la nueva empresa que hará los trabajos, para que colaboren y obviamente tengan un empleo. Se asegura que los trabajos para llegar al punto en donde se supone encontrarían a los mineros, terminarán en diciembre de este mismo año. Veremos.

VI. VEDA ELECTORAL

En el Ayuntamiento de Saltillo, de Chema Fraustro, aprovecharon la recta de la veda electoral y emprendieron las campañas publicitarias con recomendaciones que tienen que ver con la seguridad, la protección civil y la salud, como lo marca la legislación. Eso de no manejar con “copitas” y los cuidados que los saltillenses deben tener, por ejemplo en dos padecimientos principales como la hipertensión y la diabetes, figuran ahora en las nuevas campañas. Le ganaron la partida a otras instituciones de salud, tanto estatales como federales.

VII. OCUPADOS Y DISTRAÍDOS

No obstante que la etapa de campaña es para que el candidato exponga sus ideas por todo el territorio que pretende gobernar, parece que otros funcionarios se distraen de sus obligaciones para apoyar a su partido. Armando Guadiana tiene muy cerquita a Shamir Fernández, diputado federal primero por el PRI y después chapulineó a Morena, sin embargo, poco se ve a Francisco Borrego y Carlos Noriega. La panista Nora Oranday brilla por su ausencia, pero Manolo Jiménez ha tenido en sus eventos a Jericó Abramo, Jaime Bueno, Rodrigo Fuentes, y otros, mientras que Ricardo Mejía trae de “planta” a Brígido Moreno, ¿ex udecista? Sin embargo, aquí el cuestionamiento es ¿y su chamba, y sus resultados en la Cámara, y sus promesas? No sé ve mucha pelea para que se destinen los recursos necesarios y se construyan las obras pendientes.

VIII. CONSECUENCIAS DIRECTAS

Mientras Alonso Ancira juega al ajedrez financiero y económico en la región Centro cientos de familias tienen su gasto disminuido por la falta de operación de la acerera Altos Hornos de México. La llegada de Argentem Creek Partners plantea una nueva perspectiva, sin embargo, en este tramo, desde que AHMSA fue disminuyendo su operación, se notó la ausencia del Gobierno Federal, responsable en la garantía de los trabajadores. Todos entendían que AMLO iba contra Ancira, no contra la gente de la Región Centro de Coahuila.