LA DESPEDIDA

Que cuatro regidores quieren darle una buena despedida al alcalde de Monclova, Alfredo Paredes, pero no crean que al son de música, sino de tambores de guerra. Se trata de la morenista Delfina Villa, el independiente César Flores y los panistas -sí, leyó bien: azules- Ariel Venegas y Teo Kalionchiz. Quien les anda dando cuerda es César, por las irregularidades que según él, ha encontrado en cuentas públicas y gastos, pero además porque no los toman en cuenta para nada. Paredes dice que ni suda ni se acongoja, él ya tiene otros planes.

gaSOLINA AL MÁXIMO

No se sabe si ahora habrá Gasolineras del Bienestar o utilizar el ya viejo truco de “es una herencia de los neoliberales”, pero es un misterio cómo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador le va a hacer para bajar el precio de la gasolina. Lleva cinco meses con precios de máximo histórico y no hay en el futuro algo que indique que pueda darse una reducción del costo. La cosa es sencilla para bajar el precio: ajustar impuestos, pero eso implicaría el pataleo de gobernadores y también una caída significativa del ingreso del Gobierno Federal. No tienen salida.

MENOS COMPLACIENTE

Hay muy poca información al respecto, pero en Coahuila hay otro defensor de los derechos humanos, además de Hugo Morales, presidente de la Comisión Estatal. Se trata de Rafael Rosas Blanco, quien fue nombrado comisionado para América Latina y el Caribe de la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas. Rosas Blanco no ha hecho su aparición, sin embargo, la mentada Comisión envió un oficio al Congreso Estatal para que estén enterados. A ver si este comisionado es menos complaciente.

SIN COMPADRES

En la evaluación que ha hecho la Auditoría Superior del Estado de las cuentas públicas del 2014 al 2017 se ponen en evidencia malas prácticas de las contralorías. El órgano fiscalizador, donde manda Armando Plata, ha detectado que pocos cumplen bien con su chamba. Vienen tiempos de renovación de las 38 alcaldías y sería bueno que se concrete de una vez por todas la propuesta del Sistema Anticorrupción y organizaciones civiles de La Laguna de que no existan más los contralores compadres. Si algún funcionario comete una falta, debe ser sancionado.

CUBREBOCAS OBLIGATORIO

Que la multa por no usar cubrebocas, las revisiones para el cumplimiento de las medidas sanitarias y las clausuras de lugares donde no se respeten los protocolos de prevención del COVID-19 es un asunto que deben aplicar los alcaldes. Lo anterior es parte de lo que dijo el gobernador Miguel Riquelme respecto a las decisiones que empezarán a tomarse. Para empezar se van a homologar los reglamentos municipales. Tiene razón el gobernador: primero se ha llamado a la colaboración de la ciudadanía, y ahora sigue tomando medidas.

EQUIDAD Y UNIDAD

Así como que no queriendo la cosa, Yolanda Cantú, alcaldesa de Cuatro Ciénegas, ya se apuntó para la renovación de la dirigencia estatal del PAN, de la cual Chuy de León saldrá con más pena que gloria. Dice Yolanda que debe considerarse la equidad de género, y seguramente tiene razón. Sin embargo los azules, en el caso de ser una mujer la que dirija los destinos del Comité Estatal, se inclinan más por Esther Quintana, quien tiene experiencia probada en el puesto y con resultados aceptables, cuando Coahuila era aún más priista que ahora.

IRREGULARIDADES

Quienes habitan en la región Carbonífera saben que el transporte de personal a las minas es algo inexistente. Sucedió en Múzquiz un accidente en el cual dos mineros resultaron fallecidos. Pero en el percance se destapan varias irregularidades: los mineros son transportados en camionetas y camiones de tres toneladas o de carga. Es un asunto que está en la cancha de la Secretaría del Trabajo, de Luisa María Alcalde, pero como no dicen ni pío, y muchos menos toman acciones, téngalo por seguro que las irregularidades continuarán.