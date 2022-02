POLITICÓN: LA HACEN DE EMOCIÓN

I. LA HACEN DE EMOCIÓN

En el INE, de Lorenzo Córdova, andan tan ocupados con la austeridad -ajá- y la consulta de la Revocación de Mandato, que el misterio de cuántos y quienes son los aspirantes a la dirigencia del Instituto Electoral de Coahuila será revelado hasta por ahí del 22 de marzo. De acuerdo con la convocatoria lanzada por el INE, la etapa de registro de quienes buscan quedarse con la silla que dejará vacante Gabriela de León, ya terminó. Sin embargo, la publicación de la lista de todos los aspirantes que pasaron el primer corte, es decir, que cumplieron con los requisitos, será dada a conocer a más tardar el 22 de marzo, ¡casi un mes después!

II. SEMEJANZAS

Que el Colegio de Notarios de Coahuila cada día se asemeja más a la oficina del Ejecutivo y de la Secretaría de Gobierno de la anterior administración. Con Armando Luna al frente del Colegio están reapareciendo muchos personajes que tenían diferentes funciones en el anterior sexenio. El que también ya reapareció es el ex presidente Armando Prado. Parece que finalmente dio su respaldo al nuevo dirigente de los fedatarios.

III. NO LO DEJAN JUBILARSE

Por más que Jorge Zermeño intenta “jubilarse” de la política en la Comarca Lagunera, a cada rato tiene que estar saliendo a dizque aclarar cuando los medios hablan del desorden financiero que dejó, y de que su sueldo rebasaba por mucho lo que en transparencia se decía que ganaba. A decir del ex alcalde y ex embajador de México en España -el mejor momento de su vida, por los lujos que se dio-, él ganaba 81 mil 585 pesos, pero circula en medios de la Laguna un ‘recibote’ en el cual aparece mucho más. Dice Zermeño que era porque en esa ocasión le pagaron la prima vacacional, la cual reciben los empleados municipales ¡dos veces al año! Vaya descaro.

IV. UN DESASTRE

Pero el asunto del desastre financiero dejado por Jorge Zermeño no termina con la nómina inflada, también está la deuda de 240 millones de pesos que dejó en el Sistema de Agua (Simas) y cuentas por pagar vencidas por 800 millones de pesos. Con razón Román Alberto Cepeda hace eventos que no impliquen ni gastos, ni inversión, porque no trae ni sal pal aguacate. Pero que no pique los ojos.

V. ESTÁ A TIEMPO

En Ramos Arizpe los patos le andan tirando a las escopetas. Resulta que la regidora saltillense -acá vive y nadie la conoce en aquel municipio- Esthela Flores tomó el control del área de regidores y no deja pasar a nadie. Ayer que estaban tomando una capacitación de los Servidores de la Nación anduvo sacando gente ajena a la reunión, pero de muy mala manera, aunque se tratara de un edificio público. Si Diego del Bosque, todavía dirigente de Morena en el estado, actúa con astucia y diplomacia bien podría meter orden en la bancada de regidores del municipio “chilero”, antes de que las actitudes de Esthela le causen un mal mayor.

VI. ESTRATEGIA

En cuestión de seguridad a Coahuila le toca resistir con estrategia. Llegaron 500 militares a Nuevo León, de Samuel García, por el incremento de homicidios. Lo mismo ocurrió -intervención de Sedena- en Zacatecas, de David Monreal. Ambas entidades colindan con Coahuila, y aunque se refuercen los filtros, hay preocupación, como la que con números sustenta el Consejo Cívico de las Instituciones en La Laguna.

VII. HAY POSIBILIDADES

Hay luz y humo blanco para activar el Metrobús Laguna. Cuentan que en esta semana el gobernador Miguel Riquelme y el alcalde Román Alberto Cepeda, se pusieron de acuerdo para echar a andar el Metrobús. El primer resultado es una reunión que sostuvieron este viernes los transportistas de Torreón con la gente del municipio. Antes de la pandemia el diálogo se rompió por el modelo de negocio propuesto, pero además el ex alcalde Jorge Zermeño le puso cero empeño. Ahora la pelota está en la cancha de Román, quien de lograr acuerdos que muevan de nuevo al Metrobús, estaría apuntándose un gran logro a su trayectoria como funcionario público.

VIII. TIRO POR LA CULATA

Los que se enfrascaron en dimes y diretes en redes sociales por el costo de la Revocación de Mandato y la Consulta Popular fueron el consejero del INE, Ciro Murayama y el vocero presidencial Jesús Ramírez. Ciro, con guante blanco, abofeteó la ignorancia de Ramírez, quien se ve no se mete a la consulta de datos ni por error. Por eso luego les sale el tiro por la culata, en todo.

IX. NI DENUNCIA, NI NOMBRE

Si en la Comisión Federal de Electricidad, de Manuel Bartlett, no quieren seguir señalados con el índice de fuego por presuntos actos de corrupción en la región Carbonífera, lo único que tienen que hacer es revelar el nombre del político coahuilense que actúa en su nombre para llevarse moches de los dueños de minas, y dos, interponer la denuncia penal que tanto han cacareado. Hace más de dos semanas que anunciaron que alguien a nombre de CFE estaba estirando la mano con los productores de carbón y advirtieron de la denuncia, sin embargo ni dan a conocer el nombre, ni tampoco interponen la denuncia. Una de dos o se estaban curando en salud, o bien, sus datos no dan para sustentar su dicho, pero ante la autoridad judicial.