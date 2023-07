POLITICÓN: La ‘paisana’ Rosario Robles arranca gira por el país

I. NUEVOS BRÍOS

Quien andará de gira -¿habrá incluido su tierra?-, y no por ser “corcholata” de AMLO, es la “paisana” Rosario Robles, acompañada de su hija Mariana Moguel. Robles vivió y creció entre Saltillo y San Antonio de las Alazanas -origen de sus abuelos-, pero nació en la capital. Ha revelado que tiene su domicilio oficial en esta entidad. Hará un recorrido por varias entidades para agradecer el apoyo de cuando estuvo en prisión, después de ocupar la Sedatu, en tiempos de Enrique Peña Nieto. Veremos que trae de nuevo la “paisana”.

II. AGUA Y MUERTES

Con la ola de calor -que en Nuevo León ha provocado más muertes de las reportadas- dicen los regios que se antoja un chapuzón. Sin embargo, han tenido que conformarse con ver la fotografía de su gobernador Samuel García, en su alberca de agua cristalina en San Pedro. Además, nadie quiere ahora desperdiciar el agua en llenar albercas -sólo el Gobernador de MC-, porque está muy reciente el recuerdo de la peor sequía de la historia del vecino estado, cuando Samuel ¡descubrió agua en Coahuila! Al MC le fallan los gallos.

III. EN DUDA

Queda la duda, dicen los estafados inmobiliarios en Coahuila, de si Armando Luna le comunicó a la presidenta del Colegio Nacional de Notarios, Guadalupe Díaz Carranza, en su más reciente visita a Saltillo, lo que está pasando en el gremio. Hay notarios acusados de no ser pulcros a la hora de dar fe de actos, que hasta ahora se presumen ilícitos. La Presidenta promueve cambios estatales por una reforma que eleva a rango constitucional la función de los notarios. Pero ahí deberían aprovechar para amarrarle las manos a los notarios coahuilenses.

IV. ENTRE GITANOS

Dice el dicho que “entre gitanos no nos leemos las cartas”. Aplica para el PRI, PAN y PRD, aliados en el Frente Amplio por México, que tendrán su propio “mini INE” con ex consejeros y funcionarios de este instituto, como Marco Baños, para garantizar una selección limpia del candidato a la Presidencia. Se conocen los dirigentes de los tres partidos: Alejandro Moreno, Marko Cortés y Jesús Zambrano, y cualquiera puede arrebatar. Entre el grupo de los que vigilarán el proceso interno por el PRI está también el coahuilense Rubén Moreira.

V. CASO PERDIDO

Siguiendo con la falta de agua y el alcalde más zarandeado por este tema, Miguel Ángel Ramírez, de Matamoros, ya emprendió acciones, pero juzgué usted. Como para curarse en salud y que no le vuelvan a tomar el Palacio Municipal, Ramírez ahora ha emprendido giras por colonias y ejidos, no para llevar agua potable y solucionar el desabasto, sino para ¡hacer encuestas de las necesidades! Como si el problema no estuviera lo suficientemente diagnosticado con la inconformidad que prevalece en el área urbana y rural. Ni hablar, es un caso perdido.

VI. LES VA MEJOR

¿Los conoce? Nosotros tampoco. Llega a la Semarnat Coahuila el sobrino de Javier Guerrero García, -funcionario del IMSS- de nombre Armando Guerrero, y sale como encargado del despacho José Guadalupe Gutiérrez, quien ha estado en la operatividad por casi dos décadas, en uno y otro puesto. Armando llega desempacado de la delegación de la Secretaría de Gobernación -ya no asistió al último evento de Adán Augusto López-. Por lo visto a la familia Guerrero de San Pedro de las Colonias les va mejor con la 4T que cuando eran priistas.

VII. TIRADORES CDHEC

De entre siete registrados saldrá el nuevo titular de la Comisión de los Derechos Humanos (CDHEC). José Ángel Rodríguez, que todo apunta por ahí por este nombre, Lizeth Oliva, María José Ríos, Erasmo Ramos, Patricia Yeverino, Carlos Rangel y Salvador Ponce. Yeverino se dedica a coleccionar postulaciones, Ponce asesora a profes jubilados, Rangel y Ramos son parte de la misma Comisión, mientras que Oliva es la única litigante de los que buscan la presidencia. Rodríguez está ya en derechos humanos, pero del estado.