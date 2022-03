POLITICÓN: LABOR

I. LABOR

A la vista de todos está la buena labor que ha realizado en la Universidad Politécnica de Ramos Arizpe (UPRA) la rectora Cecilia de la Garza en los cuatro años que lleva en el cargo. Es una de las universidades que esta semana se sumó a la iniciativa del gobierno estatal de adoptar un modelo educativo con perspectiva de género y derechos humanos de las mujeres. Sin duda es importante apoyar esa y otras iniciativas, aunque por otro lado el plantel requiere de una inversión de 25 millones de pesos para contar con nuevas aulas, sin embargo está más que visto que no es un tema que le interese impulsar a la 4T.

II. APRETADOS

Durante el arranque de la Colecta Anual de la Cruz Roja 2022, Raúl Salinas, delegado estatal de la humanitaria institución, advirtió que pasan por momentos difíciles y en algunos centros están “apretados” en su operación por la falta de aportaciones. Por lo pronto, en la recién iniciada campaña de recaudación, esperan lograr una captación cercana a los 4 millones de pesos en los próximos meses.

III. MUY SOSPECHOSO

Que en la Cámara de Diputados se aprobó una reforma a tres legislaciones federales, para darle paso a la “cobranza delegada”, con la cual las sociedades financieras (prestamistas) podrán dar créditos de nómina, pero con altos intereses y se cobrarán a lo chino. Total que de Coahuila tres legisladores federales no estuvieron en la sesión y no votaron en contra de la propuesta como el resto de los tricolores: Jaime Bueno, Cristina Amezcua y Tereso Medina. Lo más extraño es que si bien no estuvieron físicamente, pudieron haber votado en contra vía remota, porque desde la pandemia la Cámara dotó a cada legislador de un teléfono con el cual pueden votar los dictámenes.

IV. UN LLAMADO

En donde están llamando a sí participar en la Revocación de Mandato es en la iglesia católica. Monseñor Rogelio Cabrera, Arzobispo de Monterrey y presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, envió un comunicado en el cual se pide a los católicos, como deber ciudadano, acudir a las urnas. Quizás Cabrera está desinformado sobre lo que hay detrás del ejercicio de votación.

V. RELACIÓN DE NEGOCIO

Con la novedad de que sí hay relación de negocio entre la Secretaría del Bienestar de Coahuila de Reyes Flores y la proveedora Patricia Lizzeth López Rodríguez. Está comprobado que entre 2020 y 2021 le otorgaron sin licitación cuatro contratos para surtir de productos de limpieza a la dependencia federal por un monto de 786 mil pesos. Lo que queda en duda es por qué no quieren desmentir el contrato de 2022 que circula en redes sociales y que -aparentemente- está alterado respecto a la cantidad, que no sería de 196 millones de pesos, sino de 196 mil pesos. Lo cierto es que en la administración pública el que no corre vuela, ahí tienen a los de la 4T tan calladitos y también aprovechándose de las ventajas de la pandemia.

VI. SIN NEGARLO

Quienes desde Coahuila manifestaron su apoyo total al ex gobernador de Nuevo León, “El Bronco” Jaime Rodríguez, fueron los Oceguera, padre e hijo, ambos de nombre Ramón. “Moncho” hijo, quien quiso contender por la candidatura de Ramos Arizpe, recibió en aquel tiempo también el respaldo de “El Bronco”. A los amigos no se les niega, dijo en su redes sociales el hijo del ex alcalde.

VII. TODOS EN VERDE

No obstante que Coahuila se mantiene en color verde también la próxima semana, ahora con todo el país en el mismo color, el secretario de Salud, Roberto Bernal, está haciendo un llamado a no bajar la guardia. Será difícil mantener el control y evitar un repunte de contagios, aunque sea mínimo, porque se conjuntan muchos factores. En primer lugar viene el período vacacional de Semana Santa y Pascua. Todo el país estará en color verde del 21 de marzo al 3 de abril, por lo pronto, y muchas entidades están eliminando restricciones sobre medidas de contención. Sólo queda apelar a la conciencia de cada quien y cuidarse, para cuidar a los suyos.

VIII. NUEVOS FUNCIONARIOS

Dos nombramientos hizo recientemente el gobernador Miguel Riquelme: sustituyó a Marleen Medina como rectora de la Universidad Tecnológica de Saltillo por Norma Violeta Dávila Salinas. También le entregó nombramiento de representante del Gobierno Estatal para los municipios de Acuña y Jiménez a Marcos Villarreal Suday.

IX. LLORIQUEO

El que anda lloriqueando por todo México es Mario Delgado. El presidente de Morena no aguantó que el INE de Lorenzo Córdova les retirara los spots sobre la Revocación de Mandato, pero en apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador. Ante tal situación el INE dejó claro que los partidos políticos no deben participar en la difusión de este ejercicio, ni a favor ni en contra. Sin embargo, también es cuestionable la incapacidad del Instituto Electoral en el control de Morena y sus simpatizantes, porque a dos semanas de la consulta anda retirando spots y dictando medidas, cuando tienen semanas haciendo propaganda.