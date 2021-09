Politicón: Les tocó...

I. LES TOCÓ

A Fernando de las Fuentes y Sonia Villarreal, secretarios de Gobierno y Seguridad Pública, respectivamente, les tocó chambear -y en fin de semana- por el asunto de la invasión de migrantes a la frontera de Coahuila, haitianos y de otros países. Ayer que Estados Unidos inició deportaciones, de este lado de la frontera se hacían ajustes entre el Gobierno de Coahuila y el de la Unión Americana, para garantizar el respeto a los derechos humanos de las personas. En la encerrona también estuvieron Ken Salazar, embajador de México en los Estados Unidos, y Segismundo Doguin, por parte del Instituto Nacional de Migración. La alta concentración de migrantes haitianos en Ciudad Acuña y Piedras Negras ha llamado la atención de todo el mundo.

II. ¿MEDIADOR?

Mientras el problema de los migrantes -centroamericanos, sudamericanos, caribeños y hasta de naciones lejanas de otros continentes- transitando por México aumenta, el presidente Andrés Manuel López Obrador, busca ser intermediario en el conflicto entre Estados Unidos y Cuba. El buen juez empieza por su casa; este dicho aplica para que alguien se lo comente a AMLO en la mañanera.

III. ABUSO A BORDO

Este lunes en la Feria Internacional del Libro de Coahuila (FILC) se presentará el libro de Diana Infante: “Acosadores a bordo, un estudio sobre la violencia de género en el transporte de Saltillo”. Diana es una mujer comprometida con la causa de la violencia de género, pero no sólo alza la voz, sino que investiga, cruza datos, obtiene testimonios y sustenta sus argumentos, por eso el libro es esperado. Hay una realidad que no puede ocultarse, es más, no es nueva, es añeja, arraigada, y quizás -esto es una duda que puede debatirse-, por eso las autoridades han omitido hacer algo. Lo cierto es que todos los días las mujeres están en peligro y son objeto de abuso.

IV. TERCER INFORME

Mientras recorre parte del país retomando actividades legislativas -fue a la toma de protesta del nuevo gobernador de Nayarit- y de política que tiene que ver con Morena, Armando Guadiana también está preparando su Tercer Informe. Será el 3 de octubre en Saltillo. Apunte que en la primera fila estarán dos de los tiradores a la silla que ocupa AMLO y que andan cada uno por su lado, buscando apoyos: Mario Delgado y Ricardo Monreal.

V. SÍ HABRÁ VACUNAS

Que sí habrá vacuna para los menores de edad que están promoviendo -a través de sus padres y abogados- amparos para recibir las dos dosis, pero hay que esperar, al menos en ese tenor ha hablado el delegado de la Secretaría del Bienestar, Reyes Flores. Al menos es un aliciente saber que los amparos se van a cumplir, y que cada vez más coahuilenses obtendrán el esquema de vacunación completo para avanzar en el control de la pandemia de COVID-19. Sábado y domingo en Ramos Arizpe la jornada de segunda dosis para personas de 30 a 39 años se resolvió con tranquilidad. El caso es que en este municipio se habían aplicado dosis de dos marcas: Pfizer y AstraZeneca.

VI. METROPOLITANAS

En el estira y afloja del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el 2022, el PRI definió que una de las prioridades es que regresen los Fondos Metropolitanos, porque son territorios que aportan mucho a la economía, y están abandonados para continuar el desarrollo. Coahuila tiene cuatro zonas: Laguna, Saltillo, Monclova (Centro) y Piedras Negras (Norte).

VII. ZONA SÍSMICA

¿A usted le parecen normales seis sismos en casi dos meses en Saltillo y otras localidades muy cercanas? Es cierto, los movimientos son de baja intensidad, apenas perceptibles. Aunque Protección Civil del Estado, a cargo de Francisco Martínez, ha reportado cero incidencias, convendría que las autoridades empezaran a poner cartas en el asunto. Aplicando la lógica lo primero es determinar si Saltillo y su zona metropolitana se les pueden considerar como zona sísmica. A partir de ahí deben de modificarse algunas leyes, sobre todo de construcción, y de protección civil. Más vale prevenir que lamentar. La omisión también se castiga.

VIII. VISITA

Ayer le contábamos en este espacio de la visita de Jaime Martínez Veloz junto al rector Salvador Hernández al Centro de Investigación y Jardín Etnobiológico, allá en Viesca. Resulta que quien los acompañó fue Enrique Martínez y Martínez, ex gobernador de Coahuila, y no su hijo Enrique Martínez y Morales, como le contamos inicialmente. De acuerdo al rector, ambos invitados pudieron conocer de primera mano los proyectos que vinculan a la UAdeC con la realidad social del entorno.

IX. OBISPO CAUTO

A decir del obispo de Saltillo, monseñor Hilario González García, no hubo una manifestación divina en la parroquia de San Martín de Porres, como corre la versión de quienes presenciaron el hecho. Resulta que gente que estuvo en una celebración eucarística de sanación el martes pasado, con el presbítero José Francisco Burguete, dicen haber visto que cuando el padre elevó la hostia apareció una luz que iluminó el altar. Cauto y tranquilo, el Obispo de la Diócesis de Saltillo, atribuyó el hecho a las condiciones de iluminación del altar de la parroquia, pero no especuló, sobre un hecho divino, como se habla ahora también en redes sociales.