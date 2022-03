POLITICÓN: LEY TORCIDA

I. LEY TORCIDA

En el Tribunal Electoral Estatal, de Sergio Díaz, los magistrados resolvieron que el Instituto Electoral de la entidad (IEC), de Gabriela de León, no aplicó de manera correcta -la torció, dirían en mi rancho- la Ley General de Partidos y le otorgó financiamiento a la UDC, de Lenin Pérez. Lo sospechoso es que en la votación de ese acuerdo, acompañaron levantando la mano a favor junto con Gabriela, algunos consejeros que hoy se les considera disidentes o no afines a la presidencia del Instituto. Para quienes conocen de la legislación electoral el asunto todavía va a dar mucho de qué hablar, y en una de esas, los consejeros tendrían que enfrentar consecuencias por el “desconocimiento” de una legislación básica.

II. OTRA RAREZA

Raro resulta que en la sesión del “Tribunalito”, la magistrada Karla Félix reconoció un precedente emitido por la Corte, en el cual se establece no darles financiamiento a partidos locales que no alcancen la votación mínima. Pero Karla hizo como que la Virgen le hablaba y argumentó que como la sentencia no está notificada, no se tomaba en cuenta. ¿No sabrá la magistrada que las decisiones de la Corte son obligatorias y basta que sean resueltas en sesiones públicas? Quizás todo este embrollo explica la cercanía de Karla y su subalterna Larissa Pineda con gente de UDC.

III. AUTOS OFICIALES Y ESCOLTAS

Para muchos la reflexión sobre las dobles plazas en la UAdeC, de Salvador Hernández, se centra en que algunos son funcionarios públicos y estaban dobleteando sueldo. Sin embargo, hay varias reflexiones en el punto: primero que es legal que un funcionario público pueda dedicarse a la docencia. En segundo término, lo que debe vigilarse es que no sea aviador, sino colaborador, que cumpla o bien un horario, o bien una encomienda. Y tercero, también se ha cuestionado que si un funcionario público llega con escoltas y vehículo oficial a recinto universitario, ¿es o no un desvío de recursos? Esto es para ti Juan, para que lo escuches tú, Pedro.

IV. EN LA MIRA

Al menos siete coahuilenses están en la mira del gobierno de Samuel García en Nuevo León. Seis son del equipo de María de los Ángeles Errisúriz y el otro es Noé Garza. Son áreas distintas en las que laboraron en la administración de “El Bronco” Jaime Rodríguez, pero el común denominador fueron los excesos, por no ponerle calificativo a lo que Samuel dirá un poco más adelante.

V. SITIO ESTRATÉGICO

En sintonía con la prioridad de la administración del gobernador Miguel Riquelme: la seguridad, ayer el alcalde José María Fraustro le dio luz verde a la instalación de una Base de Operaciones Mixtas (BOM), es decir, una lugar en el cual hay elementos de seguridad de varias corporaciones en el ejido La Ventura. La importancia de este ejido es estratégica porque ahí están las líneas divisorias de Nuevo León, Coahuila y Zacatecas, y muy cercano también el límite con San Luis Potosí. Si algún delincuente quiere evitar las carreteras y transitar por las brechas entre estas entidades, sería detectado por las corporaciones que estén el Ejido La Ventura, eso abonará a la seguridad.

VI. TODO A SU TIEMPO

El INE, de Lorenzo Córdova, paró en seco a la asociación civil Que Siga la Democracia por colocar publicidad a favor del presidente Andrés Manuel López Obrador con motivo de la Revocación de Mandato. En Coahuila no cometieron el error de colocar anuncios espectaculares, pero sí traen otras graves irregularidades que los partidos documentaron y expondrán en su momento.

VII. SIN BAJAR LA GUARDIA

Dejar el uso del cubrebocas en espacios abiertos, es decir, al aire libre no significa que la entidad superó la pandemia, ni tampoco que los protocolos de salud dejarán de aplicarse. Ayer que el secretario de Salud, el cirujano Roberto Bernal, dio a conocer la nueva medida, lo hizo con base en la experiencia de otros países. Sin embargo, la decisión final y los lineamientos exactos serán tomados en el Subcomité Regional de Salud, el cual encabeza Claudio Bres, el próximo jueves 17 de marzo. En pocas palabras, la gente tomará la decisión de andar en la calle con o sin cubrebocas, pero en espacios cerrados, ya sean negocios, instituciones u oficinas públicas, se mantiene su uso, hasta nuevo aviso.

VIII. LA DEFENSA

En épocas del PRI muchos tricolores callaban, se guardaban a piedra y lodo, o simplemente hacían mutis cuando Enrique Peña Nieto hacía cada barbaridad que caracterizó su sexenio. Pero con Andrés Manuel López Obrador la situación es distinta, los morenos defienden a capa y espada, sin argumentos, sin respeto a los demás, ni siquiera a su propia dignidad.

IX. A MANERA DE HOMENAJE

Todo un acontecimiento fue la presentación del libro “Una larga jornada”, escrito por el ex gobernador Eliseo Mendoza Berrueto, y en la cual relata su vida. El anfitrión del evento fue el gobernador Miguel Riquelme, porque se realizó en Palacio de Gobierno, y en este recinto se develó una placa para imponer el nombre de don Eliseo a la Sala de Recepción. Quien se llevó fuertes aplausos fue la senadora Beatriz Paredes, primero porque recordó que del pueblo donde nació, San Esteban Tizatlán, Tlaxcala, salieron 50 familias para poblar lo que hoy es Saltillo. Enseguida habló de Miguel Riquelme y dijo que “por encima de cualquier circunstancia, hay Gobierno en Coahuila, y hay buen Gobierno”, además afirmó: “me encantan los laguneros (son cabrones, dijo moviendo los labios y tapando el micrófono con la mano)... son alegres, son decididos, no se achican ante las desgracias naturales”.