POLITICÓN: LEYENDA EN OBRAS

I. LEYENDA EN OBRAS

El presidente Andrés Manuel López Obrador y su Congreso de la Unión afín van a dejar pasar en la legislación del Presupuesto de Egresos Federal (PEF) 2022, una leyenda en las obras que haga -poquísimas por cierto-, y que así le gente se dé cuenta que el dinero proviene de la Federación. “Esta obra fue realizada con recursos públicos federales”, dice el escrito que se propone que se ponga en obras en los estados y municipios. ¿Qué le interesa a la ciudadanía quién hizo la obra, si al final de cuentas quien la pagó fue el mismo ciudadano con sus impuestos?

II. PRESUPUESTO ENTRAMPADO

El Presupuesto Federal 2022 nació entrampado, primero porque ni siquiera se convocó a la dichosa Convención Nacional Hacendaria que se prometió a la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conagua), y mucho menos se realizó la reforma al Pacto Fiscal como buscaban los gobernadores de la Alianza Federalista, entre ellos Miguel Riquelme de Coahuila, quien desde campaña se ha comprometido a buscar para la entidad lo que realmente le corresponde.

III. MOVIMIENTO PROVIDA

Hoy, hoy, hoy, como decía el ex presidente Vicente Fox -por cierto, también afín a todo el movimiento provida-, se realizará una manifestación a favor de la vida. Esto luego de que la Corte abrió la puerta para que entidades como Coahuila, en donde el aborto todavía es penado, se despenalice y se regule a favor de quienes quieran ejercer ese derecho. El caso es que en la convocatoria están inmersos tanto la Diócesis de monseñor Hilario González García, como diferentes grupos civiles que están en contra del aborto. Será prácticamente por la noche y se pide concentrarse en la Plaza de Armas, vestidos de negro, con un pañuelo azul y una vela.

IV. EL TREN DE LA DESILUSIÓN

Tanto que cacaraquearon el huevo del Tren Suburbano Coahuilteca aquí en Saltillo y en todos lados, que Hacienda ni siquiera lo peló y está en ceros el presupuesto para hacer primero el proyecto de viabilidad. También al gobernador electo de Nuevo León, Samuel García, le dieron revés, porque tampoco Hacienda contempla dinero para el tren ligero en aquel estado. Total, todo se lo lleva al sur, porque el Tren Maya va viento en popa.

V. INQUIETUDES SIN RESOLVER

Hay varias dudas e inquietudes que la Secretaría del Bienestar de Reyes Flores, y ninguna instancia de salud, han despejado. Una está relacionada con la solicitud de una dosis de refuerzo por parte de los maestros del SNTE de Alfonso Cepeda, no sólo en Coahuila, sino en todo México. Otra duda es sobre los menores de edad: si habrá jornada de vacunación para quienes sí están autorizados por Cofepris, que son adolescentes de los 12 a los 18 años, y la última, pero no menos importante: en Saltillo hubo adultos que se vacunaron en primera dosis con Pfizer, pero la jornada que recién terminó fue para quienes lo hicieron con AstraZeneca. ¿Qué va a pasar con esas personas?

VI. CRECE MIGRACIÓN

La pandemia no sólo está ocasionando muertes, endeudamiento de las familias, crisis de salud por secuelas, sino que otros aspectos sociales van a la alza, como la migración. Tanto en Acuña de Roberto de los Santos, como en Piedras Negras de Claudio Bres, el número de personas que llegan, connacionales y extranjeros, buscando cruzar a Estados Unidos, cada día va en aumento. Pero los municipios apenas si tienen recursos para recoger la basura, por eso urge un plan de atención emergente y humanitario.

VII. EN LA NARRO HACE AIRE

No solamente en la UAdeC de Salvador Hernández Vélez hay preocupación por el bajo presupuesto asignado en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2022. En la Casa de los Lobos se dice que no solo no les alcanzaría el año próximo para lo básico, sino que de nueva cuenta se dejan de lado los gastos de pensiones. Pero en la Narro (UAAAN) de Ernesto Vázquez Badillo también hace aire. El trato no es muy diferente al que recibe la UAdeC y otras universidades autónomas del país. Un presupuesto con incremento por debajo de la inflación. La pregunta es: ¿qué pretenden en Hacienda, acaso desaparecer la educación superior pública?

VIII. ESTRATEGIA

La estrategia del gobernador Miguel Riquelme para la reactivación económica, atracción de inversiones y generación de empleo en Coahuila, va funcionando. Es cierto que hay nubarrones por el tema de los semiconductores en la industria automotriz, pero al menos en el mes de agosto, la entidad volvió a tener números positivos en la generación de trabajos formales ante el IMSS. Además del plan estatal para la reactivación, también hay un plan B para quienes no tienen trabajo ahora, con apoyos y capacitación.

IX. EN LA ORILLA

“El transparente” César Flores Sosa está en la orilla, con un pie afuera del próximo Cabildo de Monclova, el cual encabezará el panista Mario Dávila. Sin embargo, y no obstante que le han dado para atrás a sus impugnaciones de dejarlo fuera del Cabildo, aún dice que mueve la patita y va a buscar la última instancia. Se va a jugar su última carta para seguir pegado de la ubre presupuestal otros tres años. Sin embargo, las posibilidades de que César siga dentro son escasas. La pregunta para Mario Dávila y compañía es ¿conviene más tener a César afuera o dentro de la próxima administración? Eso sí está para análisis y es cuestión también de razonar dónde se quiere la piedra, si dentro o fuera del zapato, pero estorbando.