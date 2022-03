POLITICÓN: LIMPIEZA

I. LIMPIEZA

Patricia Lizzeth es una docente de un jardín de niños en la colonia Satélite, en Saltillo, pero no es cualquier maestra, pues en sus ratos libres se transforma en una empresaria. Y es que Banco del Bienestar le dio un contrato directo por 196.5 millones de pesos para surtir material de limpieza. Al sospechosismo -por decir algo-, que esto genera, agréguele que el asunto fue a mediados de 2021, en plena pandemia, cuando no había ni siquiera escuelas abiertas. El delegado Reyes Flores ¿sabrá algo o habrá sido un trabajo limpio que en su momento no dejó huella?

II. MATERIAL

El INE Coahuila, que comanda José Luis Vázquez, empezó a recibir desde ayer la documentación y materiales electorales no custodiados que serán utilizados durante la Jornada de Revocación de Mandato del próximo 10 de abril. Llegaron carteles de localización e identificación de las casillas, plantillas Braille, carteles de resultados, cintas de seguridad, marcadoras de credenciales, líquido indeleble, sobres para la clasificación de las papeletas y mamparas. Las boletas de votación llegarán después.

III. CALLADITOS

Durante el primer día de Jaime Rodríguez Calderón en prisión, “chitones” se mantuvieron gente como el “bronquito” Noé Garza, ex secretario de Desarrollo Rural; Ramón Oceguera, ex alcalde de Ramos Arizpe; María de los Ángeles Errisúriz, ex secretaria de Educación en Nuevo León, y Marco Flores, quien se decía amigo del ex gobernador. Ni en redes sociales ni en otro medio, los coahuilenses ni un mensaje de apoyo dieron a “El Bronco” y menos le han de haber llevado cigarros al Cereso de Apodaca, a donde fue trasladado inicialmente.

IV. HABLÓ

Quien sí habló desde Monclova fue el gobernador Miguel Riquelme, al referirse como su amigo al ex mandatario neoleonés y externó su deseo para que la detención por presunto desvío de recursos no tenga un trasfondo político. Riquelme y Rodríguez Calderón coincidieron por varios años como miembros de la ya casi extinta Alianza Federalista, que en sus mejores tiempos se conformó por 10 gobernadores que representaron un buen contrapeso para el Gobierno Federal.

V. RECURSOS

Con pinzas se deben andar algunos directores de planteles escolares, pues en los pasillos de la Secretaría de Educación, de Francisco Saracho, se habla de cómo algunos de ellos se gastan el dinero que proviene de las aportaciones de los padres de familia, que se supone son para invertir mejoras en las escuelas, pero que se destinan para otras cuestiones muy, pero muy distintas. La práctica bajó, obviamente, con la pandemia, pero ante la vuelta a las clases presenciales podría presentarse otra vez, ahora en un marco de extrema necesidad en la infraestructura.

VI. PROTESTA

Quien hoy rinde protesta como presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas Capítulo Coahuila Sureste es Marcelo Lara Saucedo. El columnista y especialista financiero estará asumiendo su nuevo encargo ante el presidente nacional de este organismo, Alejandro Hernández Bringas. Se espera que en el evento de hoy acudan empresarios, representantes de cámaras y autoridades. Marcelo tendrá como reto posicionar a esta organismo en la región sureste. Veremos cómo le va.

VII. PERFIL

Quien ya apuntó para presidir la OCV Saltillo es Andrés Velasco, director del Quinta Real. Como mandamás en esa oficina, Velasco estaría encargado de Saltillo, Ramos Arizpe, Arteaga y General Cepeda. Él tiene ya años participando en la OCV y en Canirac, experiencia que ayudaría a mejorar lo referente al renglón turístico, ahora que los viñedos están atrayendo turismo nacional e internacional. O sea, un perfil turístico y restaurantero sería lo mejor para la Región Sureste que, además, mantiene excelente relación con la Secretaría de Turismo, de Azucena Ramos.

VIII. DE COAHUILA...

Y en más del renglón turístico, la Asociación Mexicana de Hoteles y Hospedaje en Coahuila concreta hoy su cambio de mesa directiva. Por la mañana habrá un acto en Saltillo, pero la toma de protesta oficial será ¡en Monterrey! por la tarde, en un evento que encabezará Miguel Torruco, secretario de Turismo a nivel federal. Presidirá la asociación local Juan Francisco Gerardo Martínez, acompañado de Karim Saade, en la vicepresidencia y de Armando de la Garza, como secretario.

IX. CÁMARAS

El alcalde de Saltillo, José María Fraustro Siller está a nada de concretar la compra de 210 cámaras con tecnología de reconocimiento facial y de placas vehiculares. La inversión que se hará en este equipamiento será de unos 6 millones de pesos, ya incluida la instalación. Estas cámaras, de última tecnología, llegan en un momento crucial en el que los accidentes por exceso de velocidad y el consumo de alcohol se han presentado con mayor frecuencia y con resultados fatales, sobre todo en jóvenes. Será como un sistema de fotomultas, pero que se aplicará más preventivamente.