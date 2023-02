1. LOS ALIADOS

Dado que la elección de gobernador se convirtió en un día de campo para los aliancistas, la atención está puesta en evitar que la lucha por las candidaturas a diputados locales provoque fracturas, particularmente en el contingente que encabeza Rodrigo, “Rigo” Fuentes, donde los “sacrificados” en la negociación con el PAN y el PRD, es decir, quienes deben renunciar a seguir cobrando... ¡perdón!, representando a los coahuilenses en el Congreso, están claramente identificados y, desde luego, no terminan de aceptar su destino. Y es que con la excepción de la nigropetense Esperanza Chapa, ningún otro de esa lista ha probado las mieles de la reelección y ahora tendrán que “hacer puntos” para ser considerados, después, en la integración del futuro gobierno de coalición. Y aunque ayuda a la disciplina que en la lista del sacrificio se encuentre el mismo Eduardo Olmos, actual presidente del Congreso y cuyo distrito fue cedido a las huestes de Elisa Maldonado, dicen los enterados que el tironeo sigue fuerte en el tricolor y los sacrificados buscan salvarse a toda costa.

2. LOS MORENOS

El jueves pasado cerró el registro de aspirantes a conformar la próxima bancada morenista en el Palacio Legislativo de Coss y el contingente guinda que buscará llegar a la meta quedó integrado por dos escuadrones claramente diferenciados: en un lado, los que sudarán la gota gorda en campaña y están obligados a ganar la elección para acceder al paraíso de la dieta legislativa; y en el otro los que llegarán sin esfuerzo alguno a cobrar durante al menos tres años. Y es que en el partido de moda hubo inscripciones de dos tipos: una para quienes quieren ver su nombre impreso en el anverso de la boleta y otra para quienes quieren verlo impreso en el reverso, es decir, en la lista de “pluris”. Lo interesante del asunto es que sólo era posible anotarse en una de las listas y no en las dos, algo que causó confusión entre no pocos de los suspirantes que, hasta el momento de solicitar su registro, se percataron de que no hay “premio de consolación” para los que pierdan, aunque vayan a ser ellos, junto con Armando Guadiana, los que arrimen los votos.

3. LOS REBELDES

El rumor corrió con insistencia en la semana, al grado de sonar verosímil en algunos círculos: “el Tigre” Ricardo Mejía Berdeja habría iniciado pláticas con Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, a fin de explorar la ruta -ni siquiera la posibilidad- para unir fuerzas de cara a la jornada electoral de junio próximo. Tal ruta, para decirlo con toda claridad, implica forzosamente la declinación del aspirante del PT a favor del de Morena, porque a estas alturas del partido eso es lo único que legalmente puede hacerse. Pero en el búnker petista aseguran que no hay tal y, por el contrario, lo obtenido durante la precampaña les ha animado a realizar trabajo de gabinete para afirmar la estrategia que les permita acortar distancia con la marca Morena y treparse al segundo lugar de la competencia lo más rápido posible. La veracidad o falsedad de la especie quedará pronto clara porque, aun cuando en la esquina del PT digan que no existe posibilidad alguna de unir fuerzas con Morena, los que andan cerca de ese caldero dicen que hay manos de peso meneándole al guiso.

4. EL RESTO

Es un hecho, aseguran los que tienen acceso a información privilegiada, que Movimiento Ciudadano, partido regenteado en Coahuila por Alfonso Danao, no va a postular candidato -ni candidata- a la gubernatura del Estado. Pero, ¿cuál es el cálculo detrás de una decisión como esa? La hipótesis que más se repite por estos días en los corrillos políticos sostiene la existencia de una causa puntual y objetiva: un acuerdo entre la cabeza de MC, Dante Delgado, y el virtual candidato de Morena, Armando Guadiana. Entre ambos existe, se asegura, una vieja amistad que no alcanzó para que el partido naranja abandonara en Coahuila su política de no alianzas, pero sí para dar un paso al costado en la carrera por la gubernatura. La parte compleja del asunto, sin embargo, es cómo lograr que quienes, en su caso, hubieran votado por el abanderado de MC, en ausencia de una candidatura de dicho partido muden su voto a la casilla del partido de moda. Ninguna garantía hay de ello y eso deberían tenerlo claro quienes hoy tienen a su cargo la estrategia de campaña del hombre del Stetson.

5. EL TABLERO

Dicen los enterados que la movilización convocada para hoy, y que tiene por objeto manifestarse en contra del denominado “Plan B” del presidente Andrés Manuel López Obrador, va a tener muy buena convocatoria, al menos en Saltillo y Torreón. ¿Por qué? Porque diversas organizaciones e instituciones estarán contribuyendo -sin hacer ruido y sin buscar reflectores- a que las plazas se vean concurridas en las fotos y el efecto que se provoque a nivel nacional -e internacional- sea que existe una sociedad civil con capacidad para movilizarse en torno a ideas concretas. El consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova, así como su más leal escudero, Ciro Murayama, no podrían tener mejor despedida de su período como mandamases del sistema electoral mexicano. Habrá qué ver, sin embargo, cómo sale el asunto a la hora de los discursos, porque eso dependerá de a quién le suelten el micrófono, aunque al final de cuentas lo que se va a quedar en el ánimo general serán las imágenes que “competirán” contra las estampas de la movilización que el Presidente se organizó en noviembre pasado.