EL RESTO

En Morena todavía hay quienes consideran que le pueden hacer la lucha al dirigente estatal de Unidad Democrática de Coahuila, Lenin Pérez, porque mientras no se acabe el año, es decir, mientras exista la posibilidad legal de acordar una coalición a nivel local, todavía es posible establecer acuerdos con las huestes naranjas. Quienes conservan la esperanza de convencer al acuñense de firmar con ellos y no con sus tocayos de color creen que el as bajo la manga que han guardado para el final tiene el peso suficiente para revertir la situación actual: se trata de Claudia Sheinbaum, quien tiene una relación personal con Lenin y la fuerza dentro de Morena para amarrar los cabos sueltos. Sin embargo, los enterados de lo que ocurre puertas adentro del udecismo aseguran que no existe ya ninguna posibilidad de acuerdo entre estas dos fuerzas y que, aún cuando la decisión no se traducirá en una ruptura beligerante con el morenismo, la distancia comenzará a notarse en cosas concretas como, por ejemplo, el apoyo –o no– de los udecistas a la marcha convocada por el presidente López Obrador el próximo domingo.