POLITICÓN: LOS ALIADOS

En el lado moreno, por el contrario, las cosas siguen cada vez más atoradas entre los que piden unidad y los que reclaman legalidad. O al menos eso quedó claro ayer, luego de que la presidenta del Consejo Estatal de Morena, Yamille Mtanous, acompañada de un pequeño grupo de sus leales, sostuvo un encuentro en la capital de los temblores con Mario Delgado y Alfonso Durazo. En esa reunión, según lo que informaron los “rebeldes” al salir, se tuvo claro por qué el líder nacional del partido de moda salió a decir el jueves pasado que Armando Guadiana era el precandidato “único” de Morena al gobierno de Coahuila: pues porque resulta que ¡la convocatoria para registrarse en el proceso interno ya se publicó y solo se registró Guadiana! Si nadie la vio y si nadie se enteró de la existencia del documento, eso ya es otra discusión, pero los rebeldes morenos comarcanos aseguran que Delgado y Durazo les dijeron que la convocatoria existió. Lo único que queda claro con esto, dicen los que le entienden a los asuntos electorales, es que Morena no tendrá precampaña, pues para eso se requieren al menos dos contendientes. Y si la dirigencia nacional dice que solamente se inscribió uno...

EL RESTO

Los que sí están instalados ya en la precampaña son los udecistas que encabeza Lenin Pérez. De acuerdo con quienes tienen acceso a información privilegiada, aunque los naranjas aún no tienen claro si irán solos o acompañados en este proceso electoral, lo que sí está definido es que el sábado 14 de enero van a arrancar su proceso de selección interna. De hecho, un tema del que no se dijo nada en las últimas horas, pero que apunta en esa dirección, es que la representante de dicho partido en el Congreso, Yolanda Elizondo Maltos, ya solicitó licencia para separarse de su curul, lo cual hace suponer que tiene la intención de buscar la candidatura naranja a la gubernatura, pues si se tratara de la intención de reelegirse no tendría la necesidad de separarse de su cargo. Por lo que hace a los contingentes del Verde y Movimiento Ciudadano, parece que las dirigencias nacionales de ambos partidos tienen la intención de deshojar la margarita hasta el último segundo que permite el calendario electoral, pues entre las decisiones que deben tomar en Edomex, y los amagues de desprendimientos locales de Morena, siguen en tres y dos, como se dice en el argot beisbolero.