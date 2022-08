Politicón: Los aliados

LOS MORENOS

En el búnker guinda abrieron la temporada de reclutamiento y, según se ve, no le hacen el feo a nadie. Como en las mejores religiones, basta con ponerse una corbata del color de moda y jurar lealtad al patriarca tropical para que todos los pecados del pasado se borren de inmediato y mágicamente sean transformados en virtudes. Que Shamir Fernández votó en contra de la reforme eléctrica y por ello figuraba en el catálogo de “traidores a la patria”, ¡ni quién se acuerde! Que Rodolfo Walss nunca ha sido fan del Presidente, ¡pero si de eso no estábamos hablando!... y así, porque lo importante es colocarse “del lado correcto de la historia” y comprometerse con el proceso de transformación, what ever that means. Un detalle interesante, por cierto, es que quienes mudan de piel no aparecen al lado de Diego del Bosque o de Mario Delgado solicitando que les entreguen su credencial del partido, sino que se sientan al lado de Ricardo Mejía diciendo que decidieron sumarse a “su proyecto”, dando por hecho que en Morena tampoco hay competencia alguna sino que ya se tomó la decisión de quién ganará la encuesta interna. ¿O a poco puede ser que al final pase otra cosa y resulte que los chamaquearon?