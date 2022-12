Estar adscrito a una fe religiosa, o al menos no dar muestras de estar en contra de la práctica de esta, según se ve, sigue siendo un elemento relevante de la vida pública en México y en Coahuila, o al menos eso puede deducirse del hecho que nuestros políticos difundan las actividades privadas que realizan y están relacionadas con la religión. Muestra de ello es la estampa que en la semana nos llegó desde el Vaticano y en la cual se da cuenta de la audiencia que el papa Francisco concedió a Manolo Jiménez y su esposa, Paola Rodríguez. Curiosamente –o tal vez no tanto– el Primer Informe de Gobierno de Chema Fraustro, alcalde de Saltillo, también fue programado a realizarse en una de las fechas más significativas del calendario litúrgico mexicano: el Día de la Virgen de Guadalupe. Y para completar el cuadro de las coincidencias, los de la tienda de enfrente también decidieron convertir el anuncio más importante del calendario previo al proceso electoral en un evento “guadalupano”. En el caso del priismo, ¿será que están abonando el terreno para que sus aliados del PAN se sientan más cómodos en su nueva etapa de entendimiento rumbo al 2023? Es pregunta.

LOS MORENOS

Todo está claro pero, al mismo tiempo, todo está confuso y nadie sabe explicarlo de forma, ya no digamos convincente, sino al menos coherente. Seguramente los morenistas se entenderán entre ellos y le encontrarán lógica a su forma sui generis de hacer política, pero si pretenden convencer al electorado de que vote por su marca tendrían que esforzarse porque el público también comprenda qué están haciendo. ¿Es o no Armando Guadiana el candidato de ese partido al Gobierno del Estado? ¿Habrá o no otro proceso para la designación formal del aspirante u ocurrirá, como en todos los ejemplos de elecciones estatales anteriores, que el “Coordinador de los comités de bla, bla y bla” se transforme en su candidato a la gubernatura? Y si la respuesta a las interrogantes anteriores es que Guadiana es “el bueno”, ¿por qué parece que Ricardo Mejía sigue en campaña y por qué propala un discurso que pareciera plantear la idea de que el asunto sigue sin quedar zanjado? Es, por supuesto, un asunto interno de dicho partido y ellos sabrán cómo lo resuelven, pero para los observadores externos el asunto dista mucho de estar claro.