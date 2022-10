LOS ALIADOS El surgimiento en la semana de la iniciativa Unid@s, que busca impulsar desde la sociedad civil una coalición que incluya a toda la oposición política mexicana, rumbo a las elecciones de 2024, debería tener en las elecciones de Coahuila y Estado de México su primera prueba importante de viabilidad. Y es que resulta muy difícil pensar que en las últimas elecciones estatales, antes de la presidencial, no se considere la necesidad de consolidar la “alianza ciudadana” de la que ha venido hablando el seguro candidato del bloque PAN-PRI-PRD local, Manolo Jiménez Salinas. Sin embargo, parece que en Coahuila nadie ha levantado la mano para incorporarse a esta propuesta que, más allá de tener buena prensa, necesita conectar con el electorado si pretende realmente convertirse en un apoyo durante los procesos electorales, pues estos solamente se ganan de una forma: con los votos que las personas depositan en las urnas. A menos, claro, que en el caso de Coahuila no se considere necesario “pilotear” la iniciativa con la cual se busca contener a Morena en las elecciones presidenciales, o que a los aliancistas locales no les interese lo que ocurra en 2024 a nivel federal. Publicidad

LOS MORENOS El agarrón entre las corcholatas locales morenistas alcanzó esta semana su punto más alto –hasta ahora– con el cruce de acusaciones puntuales y directas entre Armando Guadiana y Ricardo Mejía, quienes ya no se anduvieron por las ramas y, dejando a un lado las indirectas, se lanzaron dardos envenenados de forma clara y sin miramientos. Y mientras Guadiana y Mejía se dan con todo, parece que el más satisfecho con la situación es Luis Fernando Salazar, pues podría terminar siendo el beneficiario del choque de trenes entre el saltillense del sombrero y el lagunero de las mañaneras. Por cierto que una cosa llama poderosamente la atención en relación con el agarrón entre morenistas de los últimos días: al tomar el micrófono, los pretensos del partido de moda no se miden, atacan sin piedad y buscan que los golpes asestados a sus adversarios sean reseñados de forma prolija. Pero en cuanto del otro lado responden con la misma energía, se duelen de que las pedradas de regreso sean objeto de crónica. Muy enérgicos para echarle el caballo encima a quienes no alinean con sus intereses, pero muy sensibles de piel a la hora de recibir las críticas.

LOS NÚMEROS Publicidad Las encuestas, protagonistas centrales de la contienda en marcha, no dejan de aparecer en el horizonte y de sorprender por la diversidad de escenarios que dibujan, dependiendo de quien las elabore... o quien las pague. La primera pregunta que se hace cualquiera ante tan heterogéneo mosaico es, ¿al menos alguna de las encuestas que se publican todos los días habrá sido elaborada con rigor metodológico? Porque una cosa es clara: no puede ser que todas estén en lo correcto, sobre todo cuando se trata de reflejar el estado de las contiendas internas de los partidos. La segunda pregunta es, ¿por qué los aspirantes a candidatos –y sus patrocinadores– siguen gastando recursos en contratar a quienes ofrecen encuestas “a la medida” si todo mundo puede darse cuenta de que son una broma?, y no muy buena por cierto. La respuesta, señalan los entendidos, podría no estar necesariamente en el hecho de que las encuestas “patito” sirvan para convencer a los electores indecisos. A lo mejor se siguen vendiendo porque es la única forma de mantener el alto el ánimo de quienes se encuentran rezagados en las preferencias pero no están dispuestos a tirar la toalla.